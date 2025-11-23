[광운대학교 2025 아이디어 사업화 지원사업 CEO] 지도 기반 프라이빗 장소 공유 SNS 플랫폼 개발한 ‘핀업’

양희민 핀업 대표



일상의 장소 경험을 지도 위에서도 함께 공유할 수 있어

핀업의 경쟁력은 친구 기반 프라이빗 공유라는 점

핀업은 친구들끼리만 사용할 수 있는 프라이빗 SNS 지도 기반 플랫폼을 개발한 기업이다. 일상의 장소 경험을 지도 위에서도 함께 공유할 수 있는 서비스를 만들고 있다. 양희민 대표(25)가 2024년 7월 설립했다.핀업은 단순한 맛집 리뷰 앱이 아닌, 지도 기반의 장소 공유 SNS다. 친구들이 남긴 리뷰를 피드가 아닌 지도에서 확인할 수 있고, 카페·맛집뿐만 아니라 공원, 러닝 코스, 바다 같은 일상 속 모든 장소를 기록하고 공유할 수 있다. ‘나만의 지도’를 구축하면서 동시에 친구들과 장소 경험을 공유하는 새로운 방식의 소셜 네트워킹을 지향한다.핀업의 경쟁력은 첫째, 친구 기반 프라이빗 공유라는 점이다. 기존 플랫폼이 불특정 다수 대상이라면, 핀업은 오직 친구끼리만 장소를 공유한다. 둘째, 지도 중심 UI로 지도를 중심으로 한 직관적 탐색이 가능해 장소 경험의 몰입감을 높인다. 셋째, 확장성이다. 장소 리뷰 외에도 친구 추천 코스(핀츠), 나의 기록(핀로그), 프리미엄 큐레이션(에디터 아티클) 등으로 서비스 확장이 가능하다.핀업은 초기에는 인스타그램 매거진을 운영하며 사용자 풀을 확보하고 있다. 지역별 매거진 콘텐츠를 통해 자연스럽게 잠재 고객이 앱으로 유입될 수 있도록 하고 있다. 이후에는 오프라인 캠퍼스 홍보와 크리에이터 협업을 통해 확산할 계획이다.양 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “일상의 장소 경험이 친구들끼리 공유될 수 있는 플랫폼의 부재를 느낀 것이 계기였습니다. 모두가 사용하는 대중적 앱보다, 소수의 친구와 일상적인 장소를 공유하고 싶다는 니즈에서 출발했습니다.”초기 자금은 광운대 아이디어 지원 사업화를 통해 확보했다. 향후에는 프리시드, 시드 투자 유치를 목표로 하고 있으며 사용자 수와 리텐션 지표를 기반으로 투자자에게 어필할 계획이다.창업 후 양 대표는 “처음 기획했던 서비스가 실제로 앱으로 구현되고, 베타테스터들이 ‘내가 정말 원했던 서비스다’라고 피드백을 줄 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “또한 팀원들과 함께 문제를 해결하며 성과를 만들어가는 과정이 큰 동기부여가 된다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 양 대표는 “단기적으로는 베타테스트를 거쳐 정식 론칭을 준비하고 있으며, 사용자 경험을 고도화하는 것이 목표”라고 말했다. 덧붙여 김가연 핀업 매거진 팀장은 “핀업 매거진의 목표는 소상공인들과의 콜라보”라고 말했다.“현재 한 달 조회수 12만회를 달성하고, 가파르게 팔로워 수도 상승 중입니다. 이때 소상공인들과의 콜라보를 통해 진짜 좋아하는 장소를 소개하고 나만의 장소 공유라는 핀업의 주 목적을 달성 할 수 있을 때라고 생각해 매거진도 활발하게 운영될 예정입니다. 중장기적으로는 프리미엄 구독 모델과 핀 큐레이션(크리에이터 마켓플레이스)을 통해 수익화를 실현하고, MZ세대가 즐겨 사용하는 대표적인 지도 기반 소셜 플랫폼으로 성장하는 것이 목표입니다.”핀업은 올해 광운대학교 광운창업지원센터가 운영하는 ‘2025 아이디어 사업화 지원사업’에 뽑혔다. ‘2025 아이디어사업화 지원사업’은 한국콘텐츠진흥원(KOCCA)이 지원하며 콘텐츠 분야의 아이디어를 발굴하고 사업화 및 창업지원을 통한 예비창업자 육성과 창업 생태계 조성 활성화를 목적으로 한다. 전국 4개의 주관기관마다 10개의 스타트업을 발굴 및 육성·지원한다. 광운창업지원센터는 광운대학교의 ICT 특성화 분야를 토대로 한 ICT가 융복합된 콘텐츠 아이디어를 주력으로 예비창업자를 발굴하며, △BM 고도화 △IR 역량 강화 △마케팅 제작 지원 △사업화 바우처 △광운대학교 창업 인프라 후속 연계 등의 프로그램을 통해 예비창업자의 성공적인 창업을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com