[광운대학교 2025 아이디어 사업화 지원사업 CEO] K콘텐츠 기반의 AI 영어학습 앱 ‘호크’를 개발하는 ‘호크랩스’

백규리 호크랩스 대표



내가 좋아하는 유튜버·크리에이터·아티스트가 영어 선생님이 되는 것이 특징

좋아하는 크리에이터의 영상이 학습 콘텐츠가 되어 동기부여와 몰입도가 높아

호크랩스는 K 콘텐츠 기반의 AI 영어학습 앱 ‘호크’를 개발하는 기업이다. 백규리(23) 대표가 양도현(26) 공동창업자와 함께 창업했다.“영어 공부하려고 억지로 미드를 보던 시대는 끝났습니다. 호크는 한국 크리에이터 영상으로 배우는, 전혀 새로운 영어학습 앱입니다.”백 대표는 “한국 콘텐츠를 활용한 학습은 미드·할리우드 영화와 달리 문화적 거리감 없이 몰입할 수 있다”며 “호크에서는 ‘좋아하는 국내 크리에이터가 영어 선생님이 된다’는 새로운 경험과 게이미피케이션으로 학습을 즐겁게 이어가도록 한다”고 말했다.호크의 경쟁력은 팬덤 기반 학습에 있다. 사용자가 관심 있는 크리에이터의 영상이 학습 콘텐츠가 되기 때문에 동기부여와 몰입도가 높다. 또한 AI 자동화 기술로 번역·더빙·퀴즈 제작까지 학습코스 제작을 빠르게 처리할 수 있어, 콘텐츠 확장성이 크다. 기존 미디어를 AI와 접목해 교육이라는 새로운 고부가가치 상품으로 전환하기 때문에, 한국 콘텐츠 업계에도 새로운 수익성을 창출하는 에듀테크 기술로 평가된다.“SNS와 커뮤니티 테스트를 통해 초기 반응을 확인했습니다. 앞으로는 MCN, 엔터테인먼트와의 전략적 협업, 팬덤 커뮤니티 마케팅을 중심으로 초기 시장을 열 계획입니다.”백 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “기존 영어회화 학습은 재미를 내세워 미드나 영화를 활용하는 경우가 많지만, 정작 이를 흥미롭게 느끼지 못하는 학습자도 적지 않습니다. 저 역시 미드를 즐겨 보지 않았기에, 새로운 콘텐츠보다 평소 일상적으로 접하는 한국 콘텐츠로 영어를 배우고 싶었습니다. 지금은 하루에도 수십만 개의 국내 영상이 쏟아지는 미디어 시대입니다. K 콘텐츠와 AI가 결합하면 전혀 새로운 학습 경험과 가치를 만들어낼 수 있다고 확신했습니다. 실제로 학교에서 진행한 파일럿 프로젝트에서 긍정적인 초기 반응을 확인했고, 그것이 창업을 결심하게 된 결정적 계기가 됐습니다.”초기 자금은 정부지원사업과 교내 창업지원사업, 창업경진대회 상금 등을 통해 마련했다. 현재는 내부에서 전 과정을 개발·구현할 수 있는 기술력을 갖추고 있어 초기 개발과 디자인을 진행 중이다. 내년 상반기 법인 설립 이후 하반기 시드 투자 라운드를 목표로 준비 중이다.창업 후 백 대표는 “초기 개발 버전 테스트를 하면서 현장에서 사용자들이 긍정적인 반응을 보여줬을 때 가장 큰 보람을 느낀다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 백 대표는 “연말 베타 서비스를 출시하고, 내년 하반기 정식 런칭을 목표로 하고 있다”며 “중장기적으로는 많은 수의 크리에이터 제휴해, 팬덤과 학습을 결합한 새로운 형태의 글로벌 교육 플랫폼으로 성장하는 것이 목표”라고 말했다,호크랩스는 올해 광운대학교 광운창업지원센터가 운영하는 ‘2025 아이디어 사업화 지원사업’에 뽑혔다. ‘2025 아이디어사업화 지원사업’은 한국콘텐츠진흥원(KOCCA)이 지원하며 콘텐츠 분야의 아이디어를 발굴하고 사업화 및 창업지원을 통한 예비창업자 육성과 창업 생태계 조성 활성화를 목적으로 한다. 전국 4개의 주관기관마다 10개의 스타트업을 발굴 및 육성·지원한다. 광운창업지원센터는 광운대학교의 ICT 특성화 분야를 토대로 한 ICT가 융복합된 콘텐츠 아이디어를 주력으로 예비창업자를 발굴하며, △BM 고도화 △IR 역량 강화 △마케팅 제작 지원 △사업화 바우처 △광운대학교 창업 인프라 후속 연계 등의 프로그램을 통해 예비창업자의 성공적인 창업을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com