[2025 서울대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] AI 기반 한국어 학습 앱과 4개국어 온라인 교육 서비스 및 교재를 판매하는 기업 ‘바블리’

바블리는 AI 기반 한국어 학습 앱 ‘Babblee’와 4개국어 온라인 교육 서비스 및 교재를 판매하는 스타트업이다. 박가을 대표(34)가 2022년 5월에 설립했다.박 대표는 “바블리는 글로벌 학습자, 특히 K-POP·K-드라마 팬덤을 중심으로 한국어 교육의 새롭고 다양한 방식을 제시하고 있다”고 소개했다.바블리는 ‘사랑과 서사적 몰입’이 학습 지속력(retention)을 높일 수 있다고 판단하여 시장에서 가장 대중적으로 사랑을 주고받는 존재인 K-아이돌과 배우, 그리고 한국 드라마와 영화 속 강렬한 스토리 라인에 주목했다. 학습자는 단순히 문법과 단어를 외우는 것이 아니라, 아이돌 성장 스토리 속에서 함께 성장하고, 드라마의 서사 속에서 주인공이 되어 선택지를 고르고, 사용자 발화·선택이 스토리 전개에 영향을 미치는 시뮬레이션 학습을 경험한다.“바블리는 한국어 학습을 K-아이돌 성장 스토리와 K-드라마 같은 몰입형 내러티브로 재해석한 서비스입니다. 학습자는 사랑·성장·갈등의 이야기 속 주인공이 되어, AI가 설계한 대화와 상황 속에서 자연스럽게 한국어를 배우게 됩니다.”바블리의 경쟁력은 크게 세 가지로 꼽을 수 있다. 다이나믹 AI 커리큘럼은 자체 개발한 적응형 시스템이 학습자의 발화·문법·발음을 실시간 분석하여 약점을 즉시 보완한다. 단순 진도 학습이 아닌, AI가 개별 맞춤형 학습 루트를 제시한다는 점에서 차별화된다. 또한, 고정된 스토리가 아닌 UGC 기반 시뮬레이션 학습으로 사용자의 대답과 선택이 스토리 전개에 반영되는 인터랙티브 학습 구조를 제공한다. 이는 기존 교재형 앱과 달리, 학습자가 자신이 만든 시나리오 속 주인공이 되어 학습할 수 있게 하며, 학습 몰입도를 높인다. 마지막으로, K-컬처 기반 게임형 학습으로 고자극의 K-아이돌 성장 스토리와 K-드라마 같은 서사 구조를 접목하여, 전 세계 팬덤이 익숙하고 매력을 느낄 수 있는 콘텐츠를 제공한다. 이는 학습 지속률(retention)을 높이고, 자연스러운 시장 확장을 가능하게 한다.박 대표는 “바블리가 시장에서 어떻게 발견될지, 그리고 고객이 왜 우리 서비스에 돈을 써야만 하는지에 대해서 집중하고 브랜딩 작업을 먼저 하는 중”이라고 말했다.“현재는 레딧과 링크드인에서 브랜드 포지셔닝 & 초기 인지도 확보를 하는 콘텐츠를 지속적으로 발행하고 있습니다. 사람들의 반응을 보면서, 그에 맞는 이벤트 및 우리와 같은 한글·한국의 고유 상품을 만드는 사람들과 협력 기회를 가지면 브랜드를 지속해서 노출하고 있습니다. 서비스가 나오면, 이전까지 저희와 팔로우 팔로잉을 하던 사용자들에게 별도의 할인 이벤트를 진행할 예정이고, 소규모 한국어 사업장 및 외국 대학교에도 컨택을 지속적으로 해서 해외 판로도 개척을 할 예정입니다.”박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “미국의 국제단체인 YMCA, UN에서 일을 했습니다. 좀 더 시장이 겪고 있는 문제를 해결하고자 창업을 하게 되었습니다. 창업 과정에서, AI 회사 대표가 기술에 대해 모르는 것이 말이 안된다고 판단해 개발 관련한 교육 과정에 참여 중, 김엘림 COO와 뜻이 맞아 함께 창업을 진행하게 됐습니다. 동업 계기는 ‘한국어 학습이 K-컬처와 결합할 때 글로벌 수요가 폭발적으로 늘어날 것’이라는 확신이었습니다. 운이 좋게 N15의 허제 대표가 팀원들의 높은 가능성을 보고 시드 투자를 해주기도 했습니다. 이외에 정부 R&D 지원을 통해 사업 자금을 마련했습니다.”창업 후 박 대표는 “학생들이 한국어 학습이 재밌다고 이야기했을 때 가장 보람을 느꼈다”고 말했다. “만나온 학생들은 대부분 고려인 학생들로, 러시아 우크라이나에서 한국으로 정착을 준비하고 있었기 때문에 한국어 학습이 필요한 2, 3세대 학생들이었습니다. 바블리 MOU업체인 EM 학원의 학생들이 우리 서비스를 통해 한국인들도 못 받는 받아쓰기 100점을 받았다는 이야기를 들었을 때 가장 뿌듯했습니다.”바블리는 현재 안산시에서 가장 큰 외국인 학습 센터와 MOU를 맺어 학생들에게 직접 서비스를 제공하고 있다. 9월에는 직접 뉴욕, 샌프란시스코, LA 방문하여 직접 서비스를 시연하고 사용자의 UX를 관찰하며 의견을 주고받는 팝업을 열었다. 박 대표는 “시장의 반응 및 근거가 될 KPI와 이를 기반으로 두는 확장 가능성을 두고 Pre- A를 유치할 것”이라고 말했다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “한국형 칸 아카데미를 꿈꾸고 있다”며 “더 나아가 글로벌 교육 회사가 되는 것이 목표”라고 말했다.바블리는 서울대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 서울대 캠퍼스타운은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 서울대 캠퍼스타운은 인근 지역인 대학동, 낙성대동을 양대 거점으로 각각 거점센터 마련했다. 이를 구심점으로 서울대의 인력과 기술력, 창업 인프라를 활용해 다양한 창업 프로그램과 지역상생 프로그램을 운영하고 있다. 서울대 캠퍼스타운사업단은 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 스타트업을 양성하는 것을 목표로 기업들의 성장을 지원하고 있다. 입주기업에는 창업 공간이 무상으로 제공되며 정기 기업설명(IR)과 데모데이 참가 지원, 서울대 교수진 기술 연계, 홍보, 경영·법률 맞춤형 컨설팅, 입주기업 커뮤니티 활동 지원 등의 혜택이 주어진다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com