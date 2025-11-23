[2025 서울대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 인공지능 융합기술 콜드체인 최적화 솔루션을 개발하는 ‘시크한’

신학수 시크한 대표



한국 중소기업의 신선식품을 해외 시장에 효율적으로 수출하고 있어

여러 화주의 주문을 바이어 오더 단위로 묶고 매입·CBM·문서 대행까지 효율적으로 처리

“단순 구조로 인식하기 쉬운 사업 아이템의 틀을 보강하고, 이에 따른 경쟁력 있는 서비스로 요구 사항을 명확히 정립하였습니다. 초기에는 TAOL(Take All of Your Own Logistics)을 단순히 도매상을 위한 수출 지원 서비스로 구상했으나, 이후 DX TAOL로 발전시켰습니다. DX TAOL은 기존 오프라인 중심의 콘솔리데이션(Consolidation) 업무를 웹 기반으로 전환하여, 여러 화주의 주문을 바이어 오더 단위로 묶고 매입·CBM·문서 대행까지 효율적으로 처리할 수 있는 통합 서비스로 고도화하였습니다.”시크한은 인공지능 융합기술 콜드체인 최적화 솔루션을 개발하는 스타트업이다. 신학수 대표(39)가 2020년 10월에 설립했다.“시크한은 인공지능 융합기술 콜드체인 최적화 솔루션을 전문으로 하여 한국 중소기업의 신선식품을 해외 시장에 효율적으로 수출하고 있습니다. 특히 농산물과 밀키트의 물류 최적화에 주력하며, 안전하고 신선한 식품이 고객에게 전달되도록 노력하고 있습니다. KOTR, 무역협회, OKTA 등의 네트워크를 신뢰성 있는 정보와 자원을 제공하고 있으며, 기업들이 수출입 과정에서의 복잡한 문제를 해결하도록 지원하고 있습니다.”주력 아이템은 AI 융합기술 콜드체인 배치 최적화 솔루션이다. 이 솔루션은 상품의 민감정보 데이터를 기반으로 하여, 출발지에서 도착지까지의 제품 상태를 관리하고 손상률을 줄이는 데 중점을 두고 있다.“기존의 해상 무역 관련 기술 및 서비스는 주로 장비 중심으로 개발됐으나 시크한은 상품의 민감정보 데이터를 활용하여 직접적인 손상률을 감소시키는 솔루션을 처음으로 개발했습니다. 아이템의 주요 장점은 물류비 절감, 손실률 감소, 운영 유연성 증대, 연료 절감 및 탄소 배출 감소를 통해 지속 가능한 물류 환경을 구축하는 데 기여한다는 점입니다. 이를 통해 고객들이 국제 거래에서 보다 안전하고 효율적으로 운영할 수 있도록 지원하고 있습니다.”콜드체인 LCL 최적화 영역에서는 단순한 배치 알고리즘 수준을 넘어 민감한 상품 특성을 고려한 자체 데이터 기반 품질 관리 프로세스를 통합했다. 화주의 출발지에서 포장·중량을 기록하고, 물류 과정에서의 변화를 추적하며, 최종적으로 바이어가 도착지에서 검증하는 단계까지 이어지는 체계를 갖추었다. 이를 통해 실제 손실률 20% 감소를 목표로 하며, 농촌진흥청과의 기술 이전과 실증 경험을 바탕으로 기술적 신뢰성을 확보했다.“부산 지역에 자체 물류 전진 기지(AC)를 배치하여 비용 절감과 전문 인력 확보를 동시에 추진하고 있습니다. 이러한 변화는 단순 구조의 수출 서비스 개념에서 벗어나 데이터 기반의 경쟁력 있는 글로벌 물류 SaaS 솔루션으로 사업 아이템을 확장한 결과라 할 수 있습니다.”시크한의 경쟁력은 데이터 기반 수출 자동화와 콜드체인 최적화를 동시에 구현한다는 점에 있다.“기존의 수출 물류는 대기업 위주의 FCL(Full Container Load) 구조가 중심이어서, 다품목·소량을 취급하는 중소기업에는 효율성이 떨어졌습니다. 특히 LCL(Less than Container Load)에서는 화주마다 각각 서류를 작성하고 확인해야 하기에 한 번의 수출에 20여 건의 문서가 발생하기도 했습니다. 시크한 솔루션은 이를 ‘콘솔 DX’로 전환하여, 여러 화주의 물량을 바이어 오더 기반으로 통합 관리합니다. 그 결과, 뉴질랜드·캐나다 바이어와의 실증에서는 기존 20건의 통관 문서를 5건으로 줄여 통관 속도를 단축하고, 비용 부담을 줄이는 성과를 확인했습니다.”신 대표는 “단순히 물류 배치 효율화에 그치지 않고, 자체 콜드체인 데이터를 기반으로 상품 손실률을 평균 20%가량 낮추는 최적화 기능을 제공한다”며 “이는 민감한 농식품을 다루는 기업에 실질적인 경쟁력이 되며 단순 운송 서비스가 아닌 품질 보증형 물류 솔루션이라는 점에서 차별화된다”고 말했다.“이러한 프로세스를 API·RPA 기반 SaaS로 확장하고 있어 중소 수출기업은 복잡한 물류·문서 절차를 손쉽게 자동화할 수 있습니다. 시크한의 경쟁력은 ‘시간 단축·비용 절감·품질 보증’이라는 세 가지 가치를 동시에 제공한다는 점에서 시장 내 독보적이라고 말씀드릴 수 있습니다.”시크한은 OKTA 네트워크와 글로벌 협력사 기반으로 초기 수출 판로를 개척해 왔으며, 이를 통해 2025년 7월까지 누적 매출 26억 원을 달성했다. 2022년부터 2025년까지 연평균 성장률 62.5%를 기록하며 안정적인 성장세를 이어가고 있다.“판로 개척 방식에서 중요한 점은 기존 무역 대행 구조와 다르게, 직접 바이어와 연결되는 네트워크를 확보했다는 점입니다. 단순 중개가 아니라, 실제 콘솔 수출을 통해 데이터와 품질 관리 성과를 바이어와 공유하면서 신뢰를 구축한 것이 차별점입니다. 앞으로는 기존 진출 국가에서의 확장을 지속하면서, 올해 말부터는 홍콩을 비롯한 아시아 시장으로 신규 진출을 계획하고 있습니다. 동시에, 수출 콘솔 DX 런칭에 맞춰 LinkedIn, 숏폼 영상, 웨비나 등 디지털 채널을 활용하여 글로벌 바이어 대상 인지도를 높이고 있습니다. 더불어 현지 파트너사와의 공동 프로모션, 전시회 참여, 시범 물류 제공을 통해 실제 거래로 이어질 수 있는 마케팅 전략을 강화하고 있습니다.”시크한은 2023년 초 Seed 단계에서 이미 투자를 유치했고, 현재는 두 곳의 AC를 통해 브릿지 라운드 투자를 진행하고 있다. 이 과정을 통해 단기적으로는 운영 안정성과 기술 고도화에 필요한 자금을 확보할 계획이다.“해양수산 창업 캠프에서 만난 VC는 시크한 서비스가 본격적으로 상용화되고 솔루션 판매가 시작되는 시점에서 Series A 투자 참여 의향을 밝혔습니다. 이에 따라, 단기적으로는 브릿지 라운드를 안정적으로 마무리하고, 중장기적으로는 솔루션 상용화 성과를 기반으로 Series A 단계로 이어가는 로드맵을 준비 중입니다. 시크한의 투자 전략은 단기적 안정성 확보(Bridge)와 중장기적 성장 가속(Series A) 두 축을 동시에 추진하는 것입니다.”현재 시크한은 총 20명 규모의 팀으로 성장했으며, 지난해 대비 6명이 늘었다. 이번 충원을 통해 AI 개발자와 데이터 사이언티스트가 합류하여 기술 고도화를 강화했고, 동시에 수출 콘솔 운영 전문가와 무역 실무 인력을 확보해 실제 수출 현장의 실행 역량도 보강했다.“특히 팀은 R&D 부문, 글로벌 비즈니스 부문, 운영·관리 부문으로 균형 있게 구성되어 있습니다. R&D는 알고리즘 개발과 플랫폼 고도화를 맡고, 글로벌 비즈니스는 해외 바이어 및 파트너 발굴을 담당하며, 운영·관리는 수출 프로세스 실행과 지원을 담당합니다. 이러한 구성은 단순 기술 개발에 머무르지 않고, 실제 수출 현장과 데이터 기반 기술이 동시에 맞물려 돌아가는 구조라는 점에서 저희 팀의 강점이라 할 수 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 신 대표는 “핵심 과제는 수출 콘솔 매출 확대와 글로벌 바이어 네트워크 확보, 그리고 현장 데이터의 지속적인 수집”이라며 “7월까지 약 10억 원 규모의 지원사업을 운영하고 있지만, 단순히 사업비 의존을 넘어서 실제 매출 성장으로 이어지는 대규모 프로젝트를 추진하는 데 집중하고 있다”고 말했다.“단기적으로는 내년까지 수출 콘솔 DX 솔루션의 상용화와 아시아 시장 확장에 주력할 계획입니다. 이를 통해 한국 식품·농산물 수출 기업들이 보다 쉽게 글로벌 시장에 진출할 수 있는 기반을 마련하겠습니다. 중장기적으로는 3년 이내에 LCL 콜드체인 물류 최적화 분야에서 글로벌 표준화를 주도하고 시장 선도 기업으로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 데이터 기반 알고리즘 고도화, 전략적 파트너십 확대, 해외 전시회와 글로벌 투자사 협력을 적극적으로 추진하겠습니다. 궁극적으로 시크한은 기술과 데이터를 기반으로 ‘대한민국 수출 중소기업의 글로벌 진출을 현실적으로 지원하는 플랫폼’으로 성장해 나가고자 합니다.”시크한은 서울대학교 캠퍼스타운 사업에도 선정됐다. 서울대 캠퍼스타운은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 서울대 캠퍼스타운은 인근 지역인 대학동, 낙성대동을 양대 거점으로 각각 거점센터 마련했다. 이를 구심점으로 서울대의 인력과 기술력, 창업 인프라를 활용해 다양한 창업 프로그램과 지역상생 프로그램을 운영하고 있다. 서울대 캠퍼스타운사업단은 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 스타트업을 양성하는 것을 목표로 기업들의 성장을 지원하고 있다. 입주기업에는 창업 공간이 무상으로 제공되며 정기 기업설명(IR)과 데모데이 참가 지원, 서울대 교수진 기술 연계, 홍보, 경영·법률 맞춤형 컨설팅, 입주기업 커뮤니티 활동 지원 등의 혜택이 주어진다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com