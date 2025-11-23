[2025 서울대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 온디바이스 음성인식 SW 솔루션 서비스 제공하는 ‘아르토에이아이’

김정호 아르토에이아이 대표



아르토에이아이는 기업 온디바이스 음성인식 소프트웨어 솔루션을 공급하는 기업이다. 도메인에 특화된 온디바이스 음성인식을 제공해 기업 보안, 정확도, 비용 절감을 동시에 해결한다. 김정호 대표(34)가 2024년 4월에 설립했다.대표 아이템은 온디바이스 음성인식 솔루션으로, 모든 음성인식과 관련된 연산을 엣지 디바이스에서 수행하는 것이다.“상황에 따라 소음 제거, 화자 구분, 키워드 감지와 같은 부가적인 기능들도 음성인식과 조화롭게 적용이 되어야 합니다. 엣지 디바이스 내 프로세서 연산 수준을 고려하여 속도, 정확도를 최적화하여 안정적인 온디바이스 음성인식 솔루션을 기업에 맞게 제공하고 있습니다.”아르토에이아이는 음성인식도 클라우드 기반인 범용성 음성인식보다 더 정확한 성능을 전달하기 위해 도메인 최적화된 튜닝을 시도해 속도, 정확도 모두 클라우드보다 나을 수 있도록 제공한다.“아르토에이아이는 ‘음성인식 솔루션을 다른 기업들보다 빠르고 편하게 제공’할 수 있도록 노력합니다. 대부분의 기업이 음성인식 시스템을 원한다고 해도 해당 도메인에 대한 음성 데이터를 보유하지 않은 경우가 많습니다. 그래서 음성인식 모델의 학습을 하기 위해 데이터 구축부터 해야될 때도 있는데, 비용적으로 만만치 않습니다.”그래서 김 대표는 기업이 보유한 문서로부터 텍스트를 추출하여 음성인식 정확도를 텍스트 만으로 튜닝할 수 있도록 했다. “그렇게 시작해서 솔루션을 제공한 후 불편한 점들을 계속 모아 자주 수정해주는데, 이 과정에서 고객이 음성인식에서 무엇을 불편해하는지 많이 배울 수 있고, 이를 통해 기술적 해자를 구축해 가고 있습니다.”아르토에이아이는 현재 PMF를 찾아가는 단계라 기업 고객의 목소리를 최대한 많이 듣는 것이 필요하다. “관련 분야 기업고객들이 많이 모일 수 있는 전시회를 많이 참가했습니다. 특히 방산 분야 전시회를 많이 찾아가서 음성인식 솔루션을 고객이 진짜 원하는지 확인하는 기회를 많이 얻으려고 했습니다. 또한 직접 부스 전시를 하면서 음성인식 솔루션을 직접 테스트 해볼 수 있도록 했고, 이 과정에서 아르토에이아이 솔루션에 관심이 많은 기업을 만나게 됐습니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “유진선 CTO와 같이 창업하게 되었습니다. 2014년부터 같이 대학원 생활을 하면서 세상에 쓸모 있는 것을 만들고 싶었습니다. 가급적 많은 사람이 쓰는 제품 만드는 것을 추구하다 보면 먹고살 만해지지 않겠냐는 생각했습니다. 토스 같이 세상을 바꿔 놓은 서비스를 만들고 싶었고, 음성인식이 그중 하나가 될 수 있다는 믿음으로 창업을 시작했습니다.”창업 후 김 대표는 “우리가 만든 음성인식 프로그램이 고객의 니즈에 맞게 움직일 때 보람을 느낀다”며 “음성으로 프로그램을 제어하는 사용자 경험이 점점 개선되며 대체 수단(터치나 마우스)으로 제어하는 것보다 더 편리해졌다는 것을 자타가 공인했을 때 창업 동기에 가까워지는 것 같았다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “방산 분야에서 음성인식에 대한 패러다임을 바꾸고 싶다”며 “보안성 유지, 생산성 증대, 비용 절감 효과를 인정받아 많은 곳에서 사용될 수 있도록 확대해 나가고 싶다. 궁극적으로는 많은 사람들에게 사랑받을 수 있는 서비스를 만들 것”이라고 말했다.아르토에이아이는 서울대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 서울대 캠퍼스타운은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 서울대 캠퍼스타운은 인근 지역인 대학동, 낙성대동을 양대 거점으로 각각 거점센터 마련했다. 이를 구심점으로 서울대의 인력과 기술력, 창업 인프라를 활용해 다양한 창업 프로그램과 지역상생 프로그램을 운영하고 있다. 서울대 캠퍼스타운사업단은 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 스타트업을 양성하는 것을 목표로 기업들의 성장을 지원하고 있다. 입주기업에는 창업 공간이 무상으로 제공되며 정기 기업설명(IR)과 데모데이 참가 지원, 서울대 교수진 기술 연계, 홍보, 경영·법률 맞춤형 컨설팅, 입주기업 커뮤니티 활동 지원 등의 혜택이 주어진다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com