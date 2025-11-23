[2025 서울대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 인공지능 기반 로봇 제어 및 전자기기 검수 자동화 솔루션 개발하는 ‘아일비스’

정국원 아일비스 대표



기존 수작업 검수를 로봇과 AI비전 기술을 활용하여 정확도 효율성, 안정성 확보

인건비 절감과 산업재해 예방, 검수자의 직무 만족도 향상에 기여

아일비스(IRVIS)는 카메라 기반 인공지능과 로봇 제어 기술을 결합하여 전자기기 검수 공정의 자동화를 전문으로 하는 기업이다. 정국원 대표(27)가 2024년 12월에 설립했다.대표 아이템은 전자기기 검수 자동화 솔루션이다. 로봇과 AI 비전 기술을 활용하여 기존의 수작업 검수를 대체함으로써 정확도, 효율성, 안전성을 동시에 확보했다. 특히 반복적이고 노동 강도가 높은 검수 업무를 자동화하여 인건비 절감과 산업재해 예방, 검수자의 직무 만족도 향상에 기여하고 있다.“전자기기 검수 자동화에서 가장 중요한 것은 정확성입니다. IRVIS의 로봇은 1mm 이하 수준의 오차로 구동될 만큼 정밀도가 뛰어나며, 이는 업계 내에서도 차별적인 경쟁력입니다. 짧은 연혁에도 불구하고 이러한 기술력을 인정받아 대기업과 실거래를 성사했고 VC로부터 투자 유치에도 성공했습니다.”IRVIS는 먼저 이미 거래를 시작한 대기업 고객사를 Key Account Managing 방식으로 판로를 심화해 나갈 계획이다. 정 대표는 “대기업 내부만 보더라도 자동화 수요가 다양한 부서와 공정에 걸쳐 있어, 초기에는 이들과의 거래만으로도 충분히 성장 기회를 확보할 수 있다”고 말했다.“현재 기술력은 충분히 경쟁력이 있지만, ‘단기간 납품이 가능한 수준의 상용화(특히 API 라이선스화)’가 아직 완전히 마무리되지 않았습니다. 이 상태에서 무리하게 마케팅과 영업을 확장하는 것은 오히려 리스크가 크다고 판단합니다. 따라서 당장은 보유 기술을 API 형태로 제품화하여 설치·적용 기간을 ‘몇 개월 단위에서 몇 주 이내’로 줄이는 것을 최우선 과제로 두고 있습니다.”이 상용화가 완료되는 시점에는 본격적으로 영업팀을 확충하고, 전략적 마케팅 활동을 전개할 계획이다. “이미 검증된 성과를 기반으로, 동일 그룹 내 타 부서나 계열사로 솔루션 확대하고 인건비·안전·품질 문제를 겪는 중견 제조업체 대상으로 로봇 자동화 사업을 진행 할 예정이다. 단순 SI 프로젝트가 아닌, 라이선스 기반 API 제공으로 빠른 도입과 반복 매출 창출 유도하고자 합니다. 궁극적으로는 국내에서의 성과를 바탕으로 북미 시장을 비롯한 글로벌 제조업 시장으로 확장할 계획도 가지고 있습니다. 하지만 IRVIS는 ‘작은 성공을 확실히 만든 후, 그 발판 위에서 크게 나아가야 한다’는 원칙을 가지고 있다. 따라서 지금은 기술 상용화와 핵심 고객사 관리에 집중하고, 그 이후에 공격적 마케팅으로 전환할 계획입니다.”IRVIS는 현재 국내 VC 및 엔젤투자로 Seed 단계 자금을 마련한 상태다. 2025년 말에서 2026년 초에는 Pre-Series A 라운드(약 7억 원 규모)를 준비 중이며, 이 과정에서 해외 VC와의 협의를 병행하고 있다.“해외 VC를 찾는 이유는 단순한 자금 조달을 넘어섭니다. VC는 스타트업에 있어 일종의 길라잡이 역할을 합니다. 창업자가 경주마처럼 목표를 향해 달려가다 보면 시야가 좁아지고 놓치는 부분이 생길 수 있는데, 경험 있는 VC는 그 시야를 넓혀주며 더 나은 방향과 객관적인 관점을 제시해 줍니다.”IRVIS에게 미국 시장 진출은 핵심적인 꿈이다. 따라서 글로벌 시장에서의 확장성과 전략적 조언을 제공할 수 있는 미국 VC와의 Pre-Series A 라운드 협력이 필요하다고 판단했다. 이어 2026년 말에서 2027년 초에는 Series A 투자 유치를 목표로 하고 있으며, 그때까지 매출 실적과 기술 고도화를 꾸준히 이어갈 계획이다.정 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “자동화 산업에 꾸준히 관심을 가져왔고, 특히 전자기기 검수 시장의 혁신 가능성에 확신이 있었습니다. 새로운 기술로 사회적 가치를 창출하고 싶다는 열망이 창업의 직접적인 계기였습니다. 초기 자금은 개인 저축과 함께 중소기업진흥공단 및 기술보증기금의 지원 자금을 활용했습니다.”창업 후 정 대표는 “우리가 만든 혁신 기술이 실제로 작동하는 모습을 볼 때 짜릿함이 크다”며 “고객사에서 긍정적인 피드백을 받을 때 큰 보람을 느끼며, 직원들이 안정적인 근무 환경에서 만족스럽게 일하는 모습을 보는 것도 큰 기쁨이다”라고 말했다.“스타트업이지만 구성원들에게 ‘내 가족을 키운다’는 마음으로 보상과 성장을 지원하는 것이 가장 보람된 순간입니다.”아일비스는 대표자를 포함해 정규직 7명(4대보험 적용)으로 구성되어 있으며, 서울대학교 교수님이 고문으로 함께하고 있다.앞으로의 계획에 대해 정 대표는 “IRVIS는 단기적으로는 국내 시장 점유율을 확대하고, 중장기적으로는 북미와 아시아 주요 제조업 시장에 진출하는 것을 목표로 하고 있다”며 “단순 시스템 통합(SI) 방식에서 벗어나 API 기반 자동화 플랫폼으로 발전시켜 확장성과 매출 사이클을 가속할 계획이며, 궁극적으로는 글로벌 전자기기 검수 자동화 분야의 표준 기업이 되고 싶다”고 말했다.아일비스는 서울대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 서울대 캠퍼스타운은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 서울대 캠퍼스타운은 인근 지역인 대학동, 낙성대동을 양대 거점으로 각각 거점센터 마련했다. 이를 구심점으로 서울대의 인력과 기술력, 창업 인프라를 활용해 다양한 창업 프로그램과 지역상생 프로그램을 운영하고 있다. 서울대 캠퍼스타운사업단은 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 스타트업을 양성하는 것을 목표로 기업들의 성장을 지원하고 있다. 입주기업에는 창업 공간이 무상으로 제공되며 정기 기업설명(IR)과 데모데이 참가 지원, 서울대 교수진 기술 연계, 홍보, 경영·법률 맞춤형 컨설팅, 입주기업 커뮤니티 활동 지원 등의 혜택이 주어진다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com