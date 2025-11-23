[2025 서울대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 마약 문제의 예방, 탐지, 치료까지 통합 솔루션을 제공하는 바이오테크 스타트업 ‘에비디온’

유주연, 양승혜 에비디온 대표



미지 시료에서 극미량 마약을 검출할 수 있는 컬러매트릭 기반 페이퍼 시트 개발

진단용 바이오마커까지 연결하여 마약 문제 전반을 아우르는 통합 솔루션을 제공

에비디온(EVIDION)은 마약 문제의 예방, 탐지, 치료까지 통합 솔루션을 제공하는 바이오테크 스타트업이다. 유주연(34), 양승혜(33) 대표가 2025년 7월에 설립했다.에비디온은 컬러매트릭 기반의 마약 검출 페이퍼 시트 개발을 시작으로, 중독예방용 상담 어플리케이션과 중독 후 질병 치료를 위한 바이오 마커 개발까지 확장하고 있다. 유 대표는 “목표는 사회적 문제인 마약 문제를 기술로 해결하고, 공공 보건과 안전에 기여하는 것”이라고 소개했다.주력 제품은 미지 시료에서 극미량 마약을 검출할 수 있는 컬러매트릭 기반 페이퍼 시트다. 기존 액체 기반 검출 키트 대비 사용이 간편하고, 현장에서 빠른 판단이 가능하다. 또한, MIP(Molecularly Imprinted Polymer)를 활용해 특정 마약에 대한 선택성을 강화했으며, μPAD(마이크로페이퍼 기반 분석 장치) 플랫폼으로 확장성을 확보했다.양 대표는 “향후 이 기술을 기반으로, 중독 예방용 앱과 중독 관련 질병 진단용 바이오마커까지 연결하여 마약 문제 전반을 아우르는 통합 솔루션을 제공할 계획”이라고 말했다.“극미량의 마약 검출이 가능해 현장 적용성이 높으며, 기존 사용 중인 액체 키트나, 해외제품보다 휴대성, 편의성, 안전성이 뛰어납니다. 단순 검사뿐만 아니라 예방·치료까지 연결되는 확장성을 가진 유일한 통합 솔루션이라는 점에서 차별화됩니다.” (양승혜 대표)에비디온은 초기 단계에서 경찰청, 국과수 등 공공기관과 테스트베드를 운영하며 수의계약 가능성을 확보하고 있다. B2B 영역에서는 대학, 축제, 여행사 등과 협업을 추진하고 있으며, 향후 SNS, 디지털 마케팅과 더불어 공공기관과 민간 기관 연계를 통해 시장 점유율을 확대할 계획이다.“앞으로는 Seed 단계 엔젤 투자나 액셀러레이터 지원을 통해 시제품 고도화와 R&D를 진행하고, 이후 Pre-A 단계 VC 투자 유치로 사업 확장과 양산 준비를 계획하고 있습니다.” (유주연 대표)두 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “창업 계기는 팀원 각자의 전공을 살려 마약 문제로 인한 사회적 피해를 기술로 해결하고 싶다는 생각에서 시작되었습니다. 초기 자금은 지자체 예비창업 지원사업을 통해 마련하여 시제품 개발을 진행 중입니다.” (양승혜 대표)창업 후 양 대표는 “아직 제품이 현장에서 활용되지는 않았지만, 팀원과 함께 아이디어를 현실화하고 시제품 개발을 진행하며 창업 과정을 하나씩 만들어가는 과정 자체에서 보람을 느낀다”며 “초기 단계임에도 불구하고 기술적 문제를 해결하고, 지원사업을 통해 자금을 확보하며 첫발을 내딛었다는 점이 큰 의미로 다가온다”고 말했다.에비디온은 공동대표 2인으로 구성되어 있다. 한 명은 과학수사학과 법과학 전공으로 공공기관 협력 및 제품 분석을 담당하고, 다른 한 명은 의약합성 전공으로 화학적 연구와 검출 기술 개발을 맡고 있다. 각자의 전문성을 살려 초기 단계임에도 시제품 개발과 사업 구상을 동시에 진행하고 있다.앞으로의 계획에 대해 유 대표는 “우선 올해는 시제품 완성과 초기 테스트를 마무리하고, 공공기관 및 민간 테스트베드를 통한 검증을 목표로 하고 있다”며 “중장기적으로는 제품 상용화와 B2B·B2G 판로 확보, 이후 마약접촉자 상담 앱과 질병 치료용 바이오마커 개발까지 확장하여 마약 문제 전반을 해결할 수 있는 통합 솔루션 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다.에비디온은 서울대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 서울대 캠퍼스타운은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 서울대 캠퍼스타운은 인근 지역인 대학동, 낙성대동을 양대 거점으로 각각 거점센터 마련했다. 이를 구심점으로 서울대의 인력과 기술력, 창업 인프라를 활용해 다양한 창업 프로그램과 지역상생 프로그램을 운영하고 있다. 서울대 캠퍼스타운사업단은 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 스타트업을 양성하는 것을 목표로 기업들의 성장을 지원하고 있다. 입주기업에는 창업 공간이 무상으로 제공되며 정기 기업설명(IR)과 데모데이 참가 지원, 서울대 교수진 기술 연계, 홍보, 경영·법률 맞춤형 컨설팅, 입주기업 커뮤니티 활동 지원 등의 혜택이 주어진다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com