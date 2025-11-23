[2025 서울대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 팀빌딩 플랫폼 ‘렛플’, 글로벌 AI 검증 및 팀빌딩 플랫폼 ‘번지’를 개발하는 ‘에스에프써티포’

이성민 에스에프써티포 대표



“AI를 활용한 글로벌 서비스를 추가로 준비하고 있습니다. 우리 회사의 목표는 이전과 달라지지는 않았습니다. 사용자의 아이디어를 기반으로, 팀을 모으고 이를 효과적으로 출시할 수 있도록 도와주어, 독창적인 아이디어가 세상에 환영받을 수 있게 하는 것은 변하지 않은 미션입니다. 글로벌 서비스 Bunzee ai는 AI를 활용한 아이디어 검증 및 팀빌딩 서비스로, 전체 유저 동선에서 AI를 효과적으로 사용하여 BUILDING with AI를 체감할 수 있을 것입니다.”에스에프써티포(SF34)는 팀빌딩 플랫폼 ‘렛플’, 글로벌 AI 검증 및 팀빌딩 플랫폼 ‘번지’를 개발하는 스타트업이다. 이성민 대표(40)가 2024년 7월에 설립했다.이 대표는 서울대학교 경영학과를 재학하면서 게임 회사를 창업하였고 부족한 부분을 많이 느껴, 회사 정리 후 현대카드, 라인 등 대기업에서 IT 경력을 쌓고 다시 창업에 도전하고 있다.“첫 번째 창업 때에는 기술을 하나도 모른 상태로 사업만 담당했다면, 현재는 기획부터 프로그래밍, 사업 등까지 같이 할 수 있을 정도로 많은 경험을 축적하고 하였습니다.”이 대표는 “SF34는 10년 뒤에 어떤 세상이 도래할까라는 근본적인 질문에서부터 시작하는 회사”라며 “멀어 보이지만 막상 가까운 2034년도에는 어떻게 세상이 바뀌게 될까를 염두에 두면서 회사를 운영하고자 기업명을 SF34로 했다”고 소개했다.“번지의 가장 큰 장점으로는 내 아이디어의 구체화 및 시장 경쟁자의 파악을 AI를 통해서 진행할 수 있다는 점입니다. 문득 떠오르는 아이디어에 대하여 이것이 시장에서 검증이 된 것인지, 유사한 아이템이 무엇이 있는지 사실 많은 리서치가 필요합니다. 실제로 한다고 하더라도 전체를 보았는지 검증도 불가능합니다. BUNZEE에서는 글로벌하게 서비스되고 있는 약 50만개의 데이터 셋을 정제하고 분리하고 있습니다. 데이터 셋은 앱스토어, 프로덕트 헌트, 스팀 등 글로벌한 데이터 베이스를 바탕으로 하며, 다양한 LLM을 사용하여 효과적인 분석을 제공합니다. 또한 국가 필터링이나, 대륙 필터링, 카테고리(게임 등), 인기여부 등의 필터링을 통해 사용자가 원하는 세그멘트에 맞게 분석도 가능합니다.”이 대표는 “사용자가 아이디어를 입력하게 되면 Bunzee ai는 이것을 1분 안에 아이템의 개괄에서부터, 어떠한 차별점을 가지고 가면 좋을지, 경쟁사의 포지셔닝 맵을 한 번에 분석해 주어, 이를 바탕으로 사용자는 조금 더 시장에서 환영받을 수 있는 아이디어로 정제가 가능하다”며 “이를 기반으로 사용자가 팀을 꾸려서 시장에 제품 혹은 서비스를 출시시키는 것을 목표로 한다”고 말했다.bunzee ai는 해외 사용자를 대상으로 한 서비스이기 때문에 인디아, 미국, 이스라엘 등 스타트업 열기가 있는 국가를 대상으로 한 마케팅에 집중하고 있다.“현재는 인디아 시장에서만 구글 광고를 통하여 광고 전환 효과를 확인하고 있습니다. 광고 효과는 뛰어나고, 아이디어를 입력한 유저 중 35%가 대기 리스트로 전환되는 상황입니다.이후 프로덕트 헌터나 레딧과 같은 글로벌 사용자에게 어필 할 수 있는 매체를 통해서 진행해 나갈 예정입니다.”앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “현재는 랜딩 및 MVP 페이지 위주로만 구성이 되어있지만, 9월 중순에 글로벌 서비스를 정식 오픈할 것”이라며 “글로벌 스탠다드에 맞게 인증, 커뮤니케이션,보안, 타임존 등을 보완하고 있다”고 말했다.에스에프써티포는 서울대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 서울대 캠퍼스타운은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 서울대 캠퍼스타운은 인근 지역인 대학동, 낙성대동을 양대 거점으로 각각 거점센터 마련했다. 이를 구심점으로 서울대의 인력과 기술력, 창업 인프라를 활용해 다양한 창업 프로그램과 지역상생 프로그램을 운영하고 있다. 서울대 캠퍼스타운사업단은 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 스타트업을 양성하는 것을 목표로 기업들의 성장을 지원하고 있다. 입주기업에는 창업 공간이 무상으로 제공되며 정기 기업설명(IR)과 데모데이 참가 지원, 서울대 교수진 기술 연계, 홍보, 경영·법률 맞춤형 컨설팅, 입주기업 커뮤니티 활동 지원 등의 혜택이 주어진다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com