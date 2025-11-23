[2025 서울대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 한우 유전능력 맞춤형 사양(飼養) 기술 서비스를 제공하는 기업 ‘에이아이에코젠랩’

백명기 에이아이에코젠랩 대표



‘한우 유전능력 맞춤형 사양 기술’을 바탕으로 한우 농가의 소득 증대와 생산성 향상 도모

온실가스 감축을 위한 ‘저탄소 한우 사양 서비스’, ‘인공지능 접목 한우 사양 기술’ 개발

주식회사 에이아이에코젠랩은 ‘한우 유전능력 맞춤형 사양 기술’을 바탕으로 한우 농가의 소득 증대와 생산성 향상을 돕는 기업이다. 최근에는 ‘인공지능 접목 한우 사양 기술’을 개발하기 위해 힘쓰고 있다. 백 대표(65)가 2023년 10월에 설립했다.대표 아이템은 ‘한우 유전능력 맞춤형 사양 기술’이다. 백 대표는 전남대학교와 서울대학교 교수로 재직하면서 20여년간 한우에 대해 연구했고, 그 결과인 ‘한우 유전능력 맞춤형 사양 기술’이 기술특허를 받아 이를 상품화하기 위해 회사를 설립하게 되었다. 가축 사양은 가축을 축산물 생산에 맞춰서 영양, 환경, 건강 등을 고려하여 기르는 기술을 말한다.“현재 한우 농가는 사료비 상승으로 생산비가 증가하는 반면 한우고기 판매가격은 감소하는 추세로 적자 폭이 커지고 있어 경영에 어려움을 겪고 있습니다. 한우는 유전능력이 다양해서 개체 간에 판매 가격 (도체 가격) 차이가 매우 큽니다. 따라서 한우를 유전능력 별로 구분하여 맞춤형으로 사육함으로써, 높은 도체 가격을 받거나 생산비를 줄여서 농가 소득을 높일 수 있습니다. 이러한 ‘유전능력 평가 및 유전능력 맞춤형 사양 서비스’를 통하여 한우 농가의 소득을 높이는 사업을 하고 있습니다.”에이아이에코젠랩은 온실가스 감축을 위한 ‘저탄소 한우 사양 서비스’를 개발하여 상용화할 계획이다. 지구 온난화에 따른 기후 위기를 해결하기 위한 온실가스 감축은 글로벌 아젠다이다. 우리나라도 최근 ‘2050 농식품 탄소중립 추진 전략’을 수립했고, 온실가스를 줄이기 위한 저탄소 (탄소중립) 농업 정책을 적극적으로 추진하고 있다. 그 일환으로 정부는 2026년부터 축산분야에서도 저탄소 영농활동에 대하여 직불금 형태의 인센티브를 지급하는 정책을 수립 중이다. 한우 산업에도 저탄소 사양을 위한 5가지 이상의 영농활동이 제안되었지만 농가는 아직 이러한 영농활동에 대하여 잘 모르고 있다.“에이아이에코젠랩은 한우 농가가 저탄소 영농활동을 통하여 탄소 감축률을 극대화하고 정부의 인센티브를 최대로 받아서 소득을 올릴 수 있는 ‘저탄소 한우 사양 서비스’를 개발하여 내년에 상용화할 계획입니다.”백 대표는 ‘인공지능 접목 한우 사양 기술’ 개발에도 힘쓰고 있다. “인공지능은 생산성의 획기적 향상과 인력 문제를 해결하는 좋은 기술로 타 산업에서는 적극적으로 AI 기술을 접목하고 있지만, 한우산업에는 거의 적용하지 않고 있습니다. 당사는 ‘AI 접목 유전능력 맞춤형 정밀사양 서비스’를 개발 중입니다. 2~3년 이내에 AI 접목 서비스를 상용화하여 한우 산업의 생산성을 획기적으로 향상하고자 합니다. AI 기술 접목은 농촌인구 감소와 고령화로 인한 인력 문제 해결에도 좋은 대안이 될 수 있을 것입니다.”에이아이에코젠랩은 ‘한우 유전능력 맞춤형 사양 기술’에 대한 20여년에 걸친 R&D 기술 개발로 특허를 보유하고 있다. 저탄소 사양과 AI 기술을 탑재한 후속 특허로 기술적 진입 장벽을 구축하여 경쟁력을 확보하여 타사와 차별화하고 있다.“당사의 서비스업과 연관된 한우산업·사료산업·스마트팜 시장 등 전후방 산업의 2024년 규모는 40조원이며, 2030년에는 총 60조원으로 증가할 것으로 예상됩니다. 인공지능 접목과 저탄소 영농활동 산업 규모도 2조원 이상으로 규모가 큰 시장입니다. 서비스 시장은 유전능력 맞춤형, 저탄소, AI 기술 통합하여 2.2조원으로 추산되며, 지속해서 시장 규모가 확대될 것으로 예상합니다.”창업 후 백 대표는 “한우 유전능력 맞춤형 사양 기술 서비스 비즈니스 모델이 농가로부터 인정을 받아서 올 초부터 매출이 신장하여 보람을 느끼고 있다”며 “중소벤처기업부로부터 사업화 과제 및 연구개발 과제를 수주해 중장기적으로 BM 업그레이드 기술을 개발하고 있다. 이처럼 연구 성과가 달성될 때 뿌듯하다”고 말했다.에이아이에코젠랩은 부대표이며 마케팅 본부장인 김현진 박사가 한우 분야 컨설팅을 20년 이상 해온 현장 전문가로 영업 총괄을 담당하고 있다. R&D 본부장인 최연호 박사는 유전육종 전문가로 R&D 기획과 Data 관리를 담당하고 있다. AI 실무 연구원이 AI 모델 개발을 담당하고 있으며, 서울대학교 AI 연구실과 AI 알고리즘 개발에 대하여 공동 연구를 수행하고 있다.앞으로의 계획에 대해 백 대표는 “한우산업에 BT, IT, GT, AI 기술을 적용한 ‘AI 활용 유전능력 맞춤형 저탄소 사양 통합 서비스’를 상용화할 것”이라며 “농가 소득증대와 정부의 탄소중립 정책 실현에 기여하겠다”고 말했다.“장기적으로는 ‘인공지능 활용 친환경 축산 플랫폼’ 사업으로의 확장을 목표로 하고 있습니다. 궁극적으로 한우 생산비를 대폭 낮추어서 국제경쟁력을 갖추어 한우고기 수출을 확대함으로써 한우의 세계화에 기여하고자 합니다.”에이아이에코젠랩은 서울대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 서울대 캠퍼스타운은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 서울대 캠퍼스타운은 인근 지역인 대학동, 낙성대동을 양대 거점으로 각각 거점센터 마련했다. 이를 구심점으로 서울대의 인력과 기술력, 창업 인프라를 활용해 다양한 창업 프로그램과 지역상생 프로그램을 운영하고 있다. 서울대 캠퍼스타운사업단은 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 스타트업을 양성하는 것을 목표로 기업들의 성장을 지원하고 있다. 입주기업에는 창업 공간이 무상으로 제공되며 정기 기업설명(IR)과 데모데이 참가 지원, 서울대 교수진 기술 연계, 홍보, 경영·법률 맞춤형 컨설팅, 입주기업 커뮤니티 활동 지원 등의 혜택이 주어진다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com