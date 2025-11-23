[2025 서울대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 한국과 인도를 문화로 잇는 것을 비전으로 하는 스타트업 ‘이음인터내셔널’

김현 이음인터내셔널 대표



인도 현지의 웨딩과 페스티벌을 위한 포터블 포토부스 ‘스냅사띠(SnapSathi)’ 서비스

하드웨어는 한 팀이 지하철로 운반 가능할 만큼 초경량화되어 있으며, 외부 전력 없이 사용

이음인터내셔널은 한국과 인도를 문화로 잇는 것을 비전으로 하는 스타트업이다. 김현 대표(33)가 2025년 2월에 설립했다.이음인터내셔널의 첫 브랜드인 ‘스냅사띠(SnapSathi)’는 인도 현지의 웨딩과 페스티벌을 위한 포터블 포토부스 서비스로, 2025년부터 본격적인 현지 사업을 시작했다.‘사띠(Sathi)’는 힌디어로 친구를 뜻하며, 인도인의 축제에 친구처럼 함께하는 브랜드가 되고자 한다.스냅사띠는 인도 웨딩 및 대규모 축제 현장에 특화된 모바일 포토부스 렌탈 서비스다. 하드웨어는 한 팀이 지하철로 운반 가능할 만큼 초경량화되어 있으며, 외부 전력 없이도 소형 파워뱅크만 있으면 장시간 운영 가능한 저전력 시스템으로 설계되었다.단순 촬영을 넘어 현장에서 즉시 출력되는 사진에 QR코드로 행사 일정·지도·SNS 링크를 연결할 수 있는 BoothGenie SaaS 플랫폼도 함께 개발 중이다.김 대표는 “이동·설치가 쉽고, 전력 제약이 거의 없어 야외에서도 운영할 수 있는 것이 경쟁력”이라며 “로컬 최적화로 인도 결혼문화와 축제 특성에 맞춘 UI/UX 및 가격 구조를 갖추고 있다”고 말했다.“인도 현지 인력을 직접 채용하여 고객 대응을 하고 있습니다. 포토 디자인을 고객 요청에 따라 자동 생성해 인건비 절감하고 있으며 한국과 인도 문화 브릿지 역할을 하고 있습니다. K-컬처에 우호적인 인도 밀레니얼 세대를 타겟팅합니다.”이음인터내셔널은 B2B 파트너십으로 웨딩 플래너, 이벤트 회사, 호텔과의 협업을 통해 단체 고객 확보하고 있으며, 현지 인스타그램 및 릴스 마케팅을 진행하고 있다.“실제 현장 사진을 활용한 감성 콘텐츠를 업로드합니다. K-컬처 팬덤 타겟 광고으로 인스타, 페이스북, 유튜브를 통한 광고 집행하며 인도 현지 인플루언서 협업해 힌디어·타밀어 기반의 콘텐츠 제작하고 있습니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “인도 IIM방갈로르에서 교환학생으로 지낼 때, 웨딩과 축제 문화에서 포토 경험이 중요한 요소라는 점에 주목했습니다. 하지만 인프라는 비효율적이었고, 이를 개선할 한국식 시스템을 접목하면 경쟁력이 있을 거라 판단했습니다. 초기 자금은 공동창업자 3인의 자기자본으로 시작했고, 이후 장비 제작과 현지 법인 설립에 사용했습니다.”창업 후 김 대표는 “웨딩이라는 인생의 중요한 순간에 우리 포토부스가 함께할 수 있다는 점이 가장 큰 보람”이라며 “특히 고객이 사진을 손에 들고 ‘이게 오늘 가장 좋은 순간이었다’고 말해줄 때 창업자로서 큰 의미를 느낀다”고 말했다. 덧붙여 “인도 현지에서 한국과의 연결 고리를 만들어간다는 것도 자부심”이라고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “2025년 연말까지 델리 NCR 전역으로 서비스지역 확대하고, 2026년까지 30대 장비 운영체계 확보 및 프랜차이즈화할 것”이라며 “뷰티, 관광 등 연계 산업 확장(SnapSathi_Beauty, SoulSathi 등) 할 예정이다. 장기적으로는 인도 시장 내 K-컬처 기반 종합 엔터테인먼트 플랫폼을 구축하고 싶다”고 말했다.이음인터내셔널은 서울대학교 캠퍼스타운 사업에도 선정됐다. 서울대 캠퍼스타운은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 서울대 캠퍼스타운은 인근 지역인 대학동, 낙성대동을 양대 거점으로 각각 거점센터 마련했다. 이를 구심점으로 서울대의 인력과 기술력, 창업 인프라를 활용해 다양한 창업 프로그램과 지역상생 프로그램을 운영하고 있다. 서울대 캠퍼스타운사업단은 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 스타트업을 양성하는 것을 목표로 기업들의 성장을 지원하고 있다. 입주기업에는 창업 공간이 무상으로 제공되며 정기 기업설명(IR)과 데모데이 참가 지원, 서울대 교수진 기술 연계, 홍보, 경영·법률 맞춤형 컨설팅, 입주기업 커뮤니티 활동 지원 등의 혜택이 주어진다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com