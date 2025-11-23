[2025 서울대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 빅데이터·AI 기반 가축 감염병 비접촉 디지털 조기 감지 솔루션 개발하는 ‘이케어’

태주호 이케어 대표



감염병 폐사율을 절반 수준으로 낮추고, 생산성을 평균 13% 향상하는 것이 목표

군집행동·행태 패턴 기반 조기 감지라는 새로운 패러다임을 정립한 것이 특징

이케어는 빅데이터와 AI를 기반으로 비접촉으로 가축 감염병을 조기에 감지하는 솔루션을 개발하는 기업이다. 기존 아날로그적 진단 방식을 디지털로 전환하여, 양돈산업 생산성·국가 방역체계·글로벌 식량안보를 동시에 혁신하는 것을 목표로 한다. 태주호 대표가 2023년 5월에 설립했다.“기존에 가축 감염병을 발견하는 방식은 수많은 사육돼지 중에서 사람의 눈에 의해 극소수 돼지를 채혈 검사하는 무작위 샘플링에 의존해, 정확성이 낮고 비용이 많이 들었습니다. 접촉 과정과 시간적 지연에 의해 감염 확산 위험이 점점 커지는 한계가 있었습니다.”태 대표는 기존 방식의 한계를 느끼고 ‘빅데이터·AI 기반 가축 감염병 비접촉 디지털 조기 감지 솔루션’을 개발했다. 이 솔루션은 실화상·열화상 다중센서 장비(HW)와 AI 분석·알림 플랫폼(SW)을 결합하여, 군집 행동·행태와 발열 패턴을 단시간(수 분~20분)에 모니터링하는 방식이다. 특히 기존 돼지 개체별 행동의 이상 징후도 본 다중센서 장비를 통해 간편한 비학습형 AI 방식으로 1차 스크리닝할 수 있으며, 여기에 더해 군집행동·행태 패턴 분석을 접목함으로써 조기 감지의 정밀성과 효율성을 한층 향상시킬 수 있다. 현재 고위험성이며 고질적인 손실을 야기시키고 있는 아프리카돼지열병(African swine fever, ASF)·돼지생식기호흡기증후군(Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome, PRRS) 등 주요 질병을 최소 2~3일 내 조기 발견할 수 있도록 곧바로 농가, 수의사 및 해당 방역기관에 고확진율 의심의 선별 표적 돼지 정보 알림을 전송하는 솔루션이다.“결과적으로 농가 손실의 80% 이상을 차지하는 감염병 폐사율을 절반 수준으로 낮추고, 생산성을 평균 13% 향상하는 것이 1차적인 목표입니다. 또한, 결과적으로 값비싼 항생제·백신의 불필요한 사용을 줄이고 디지털 선별 정보에 의한 효율적인 활용을 유도해 농가 생산성을 한층 획기적으로 높일 수 있습니다.”비접촉 디지털 조기 감지 솔루션은 네 가지 경쟁력을 가진다. 첫 번째는 세계 최초 기술성으로, 군집행동·행태 패턴 기반 조기 감지라는 새로운 패러다임을 정립했다는 점이다. 이는 일일이 개체별 관찰이 아닌 군집 단위로 전수 모니터링이 가능해 효율성이 수십 배 이상 높다. 서울대 및 국제 특허조사에서 신규성·진보성·사업성을 공식 인정받았다.두번째는 지식재산권 포트폴리오를 꼽을 수 있다. 국내·외 특허 약 20여 건(국내 등록 4건, 미국·캐나다·베트남과 EU·중국·인도 등 출원 완료)을 확보했다. 세번째는 핵심가치 데이터 기반 AI 기술 고도화로, 기존 대비 5~10배 빠른 질병 발견과 수~수십배 이상(예; 288배)의 효율적 데이터 활용이 가능하다. 네 번째는 시장 타이밍이 적합한 점으로, 전 세계 정밀 가축방역 시장은 2032년까지 연 10% 이상 성장(CAGR)하여 8.5조원 규모에 달할 것으로 전망된다.이케어의 초기 마케팅 전략은 B2G 공공납품이다. 조달청·스마트축산 ICT 확산사업에 제품을 등록해 농가 정부지원사업과 연계 보급을 추진·확대할 계획이다. 중기적으로는 B2B 농가 및 축산기업 대상 구독형 모델을 확산하고, 장기적으로는 글로벌 진출을 본격화할 계획이다. 현재 미국·캐나다·베트남 특허 출원을 완료했고, 북미·동남아 시장에서 수출 판로를 열어갈 계획이며, 축종도 닭·소 등으로 확장해 나갈 예정이다.태 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “2019년 아프리카 돼지열병이 국내에 유입되었을 때, 기존 방식으로는 이러한 큰 팬데믹을 앞으로 절대 대응할 수 없다는 위기감을 느꼈습니다. 주요한 국가 연구과제를 수주 및 수행하며 세계 최초로 군집행동·행태 패턴 기반 조기 감지를 입증했고, 이를 우선 최대한 지식재산화하고 사업화하지 않으면, 국가적으로도 큰 기회가 사라진다는 절실함이 있었습니다. 초기 기반은 연구과제 수행 성과와 교원창업 지원 프로그램, 서울대 캠퍼스타운 입주기업 선정 등을 통해 마련했습니다. 현재까지는 정부 연구과제와 자체 자금으로 개발을 진행했지만 앞으로는 Seed 단계(5~10억 원) 투자를 유치해 제품 고도화와 현장 실증을 마무리하고, TIPS 프로그램을 통해 Pre-A로 이어갈 계획입니다. 중기적으로는 Series A(120억 원 규모)에서 해외 진출과 생산 확장을 준비하며, Series B 및 IPO까지 염두에 두고 있습니다. 이 과정에서 농가 생산성 13% 향상, 폐사율 절반 감소라는 구체적 ROI를 증명해 투자 매력도를 높일 계획입니다.”창업 후 태 대표는 “연구실에서의 발견이 실제 농장에서 수십 억~수조 원의 피해를 막고, 수많은 가축을 살리는 성과로 이어질 수 있다는 것을 생각할 때 가장 보람을 느낀다”고 말했다.“특히 몇 주전에 홍콩의 최고 바이러스 학자가(2021년 중국의 노벨 과학상으로 불리는 ‘미래 과학상’ 생명과학 분야 수상자) ‘다음 팬데믹은 불가피한데, 가축으로부터의 시작이 매우 우려될 수 있다’고 하는 경고도 기사로 접했습니다. 또한 투자자와 방역기관, 농가로부터 ‘이 기술이 반드시 필요하다’는 피드백을 받을 때, 단순한 비즈니스가 아니라 산업 전체의 패러다임을 바꾸는 일이라는 확신을 얻게 됩니다.”앞으로의 계획에 대해 태 대표는 “2027년까지였던 하드웨어 시제품 개발이 현재 2년 앞당겨 완료 됐다”며 “소프트웨어도 하드웨어에서 획득된 데이터의 기초적 클라우드(예; AWS 등) 업로드 등 관련 아키텍처 연계가 가능한 상태로 보다 큰 자금이 확보된다면, HW 및 프론트 백엔드 SW 공히, 현장 시판용 완제품이 당초 목표보다 1~2년 빨리 완성될 것”이라며 말했다.“구 POC 단계에서는 1차 현장 실증을 하였고, 공공납품을 통해 국내 시장 점유율을 확보할 것입니다. 중기적으로는 북미와 동남아 수출, 축종을 돼지에서 소·닭으로 확장하고, 장기적으로는 전 세계 가축 방역 디지털 표준을 선도하는 기업으로 성장하는 것이 목표입니다. 최종 지향점은 ‘양돈 감염병 폐사율 50% 감소, 생산성 13% 향상’이며, 이는 단순한 사업 목표가 아니라 국가 식량안보·기후 대응·글로벌 식품 공급 안정성과 직결됩니다.”이케어는 서울대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 서울대 캠퍼스타운은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 서울대 캠퍼스타운은 인근 지역인 대학동, 낙성대동을 양대 거점으로 각각 거점센터 마련했다. 이를 구심점으로 서울대의 인력과 기술력, 창업 인프라를 활용해 다양한 창업 프로그램과 지역상생 프로그램을 운영하고 있다. 서울대 캠퍼스타운사업단은 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 스타트업을 양성하는 것을 목표로 기업들의 성장을 지원하고 있다. 입주기업에는 창업 공간이 무상으로 제공되며 정기 기업설명(IR)과 데모데이 참가 지원, 서울대 교수진 기술 연계, 홍보, 경영·법률 맞춤형 컨설팅, 입주기업 커뮤니티 활동 지원 등의 혜택이 주어진다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com