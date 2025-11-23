[2025 서울대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 식물과 토양 속 미생물을 활용해 전기 생산 에너지 솔루션을 개발하는 기업 ‘파이스피어’

강병주 파이스피어 대표



식물이 광합성을 할 때 유기물을 생성, 이를 전극으로 수집해 전력을 생산

교육용 키트에서 출발해, 공공녹지 전력 설비와 같은 확장 모델까지 준비

파이스피어는 plant-MFC(Plant-Microbial Fuel Cell) 기술을 기반으로 식물과 토양 속 미생물을 활용해 전기를 생산하는 새로운 친환경 에너지 솔루션을 개발하고 있다. 교육용 키트에서 출발해, 공공녹지 전력 설비와 같은 확장 모델까지 준비하고 있는 스타트업이다. 강병주 대표(27)가 설립했다.대표 아이템은 plant-MFC 기술이다. 식물이 광합성을 할 때 유기물을 생성하는데, 약 40%를 토양으로 배출한다. 배출된 유기물은 근권부에 있는 미생물이 분해하는 과정에서 전자가 방출된다. 이를 전극으로 수집해 전력을 생산하는 것이 plant-MFC 기술이다.“현재는 학생들에게 새로운 신재생에너지를 알려주기 위해 해당 기술로 과학용 키트를 제작하고 있습니다. 식물의 광합성을 학습하는 생명과학 파트, 전기가 생산하는 원리를 학습하는 전기과학 파트, 신재생에너지를 학습하는 에너지 과학 파트 등 STEAM 교육의 취지에 맞는 융합형 과학 교구 키트라고 생각하면 됩니다.”파이스피어는 본 아이템을 바탕으로 데이터 수집과 기술 고도화를 통해 공공녹지에서 가로등·와이파이 등 저전력 설비를 구동할 수 있는 공공 발전 인프라 솔루션으로 확장하여 두 가지 방향으로 사업을 전개할 계획이다.plant-MFC 기술의 첫 번째 경쟁력은 ‘지속가능성’이다. 태양광·풍력처럼 날씨에 의존하여 생산량의 간헐성 문제가 없다. 식물이 존재하는 모든 공간에 설치가 가능하며 꾸준한 전기 생산이 가능하다.두번째는 공간 효율성이다. 기본적으로 토양에 매립하는 기술로 지상의 공간을 거의 낭비하지 않기 때문에 파이스피어의 제품 위에 태양광을 설치할 수 있다. 유휴공간에서 역시 활용할 수 있으므로 공간 효율성이 뛰어나다. 그리고 탄소 재료로 구성이 된 제품을 매립하기 때문에 토양 오염 발생 가능성이 1% 미만이다.세번째는 교육적·사회적 가치를 꼽을 수 있다. 아이들이 직접 실험하며 신재생에너지를 배울 수 있고, 동시에 지역사회 녹지에서 친환경 전력을 공급할 수 있다. 또한 저전력 지역의 밤을 빛으로 비추어 그들의 삶의 질을 향상할 수 있다.강 대표는 교육용 키트를 활용해 중학교에 실습을 한 경험이 있고, 올해 5개교 이상 교육 실습을 진행할 계획이다.“교육해본 경험을 바탕으로 교육청 판로를 개척할 계획입니다. 보육센터 역시 고객이 될 수 있다고 판단되어 보육센터와도 컨택 중입니다. 그리고 현재 교육청 및 조달청 등록을 위해 제품을 모델링하고 브로슈어를 만드는 등의 작업을 진행하고 있으며, 다른 교육용 키트와 협업하기 위해 협업 키트 제작 또한 진행 중입니다.”강 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “서울대학교에서 시설원예 및 식물공장학을 석사과정으로 연구 중인데. 한 번은 정전으로 인해 재배하던 작물을 전부 폐기해야 하는 경험을 했습니다. 그때 ‘만약 작물 자체가 전력을 생산할 수 있다면 이런 문제를 해결할 수 있지 않을까’라는 생각을 하게 되었습니다. 이후 네덜란드에서 식물-미생물 연료전지(Plant-MFC) 연구가 활발히 진행되는 것을 확인했고, 이 기술이야말로 제가 고민하던 문제의 해답이 될 수 있다는 확신을 얻었습니다. 산지가 70%인 우리나라가 곧 하나의 발전소가 될 수 있겠다는 가능성도 보였습니다. 그래서 이 기술을 한국과 아시아에 도입해, 새로운 형태의 신재생에너지를 알리고자 창업을 시작하게 되었습니다.”초기 자금은 창업경진대회 수상금, 정부지원사업, 개인 자금을 활용했고, 앞으로는 임팩트 투자와 그린테크 중심 펀드를 통해 자금을 유치할 계획이다.“농업과 신재생에너지를 융합하는 사업이기 때문에 ESG적 관점에서도 경쟁력 있는 아이템이라고 판단했고, 특히 ESG와 교육·에너지 융합이라는 이중 가치를 제시할 수 있다는 점에서 투자자들의 관심을 기대하고 있습니다.”창업 후 강 대표는 “우리 아이템을 듣고 긍정적인 반응을 일으키고 진심으로 응원을 받을 때 큰 보람을 느낀다”며 “팀원과 같이 실험하면서 전력이 증가하고 감소하는 등의 실험을 할 때 뿌듯하다”고 말했다.“이 아이템이 잘 될까라는 걱정이 늘 존재하지만, 직접 실험하며 조금씩 전력 개선이 되는 것을 보면 다시금 심장이 뛰고 있습니다.”파이스피어는 하드웨어를 담당하는 선임연구원, 전력량에 따른 작물 생육 모델 예측하는 AI 모델 개발 연구원으로 구성되어 있다.앞으로의 계획에 대해 강 대표는 “단기적으로는 교육 시장 확대와 지자체 실증 프로젝트를 통해 안정적인 수익 기반을 확보할 계획”이라며 “중장기적으로는 동남아시아 및 아프리카 지역의 저전력 인프라 구축까지 확장해, 1W의 전기가 부족하여 삶을 영위하기 힘든 국가들에 친환경 에너지를 제공하여 단순한 교육용 아이템을 넘어 글로벌 에너지 솔루션 기업으로 성장하는 것이 목표”라고 말했다.“plant-MFC 기술이 신재생에너지로 등록이 되어 친환경에너지 목록에 들어가는 것, 그리고 REC 제도에 적용이 될 수 있도록 하는 것이 최종 목표입니다.”파이스피어는 서울대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 서울대 캠퍼스타운은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 서울대 캠퍼스타운은 인근 지역인 대학동, 낙성대동을 양대 거점으로 각각 거점센터 마련했다. 이를 구심점으로 서울대의 인력과 기술력, 창업 인프라를 활용해 다양한 창업 프로그램과 지역상생 프로그램을 운영하고 있다. 서울대 캠퍼스타운사업단은 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 스타트업을 양성하는 것을 목표로 기업들의 성장을 지원하고 있다. 입주기업에는 창업 공간이 무상으로 제공되며 정기 기업설명(IR)과 데모데이 참가 지원, 서울대 교수진 기술 연계, 홍보, 경영·법률 맞춤형 컨설팅, 입주기업 커뮤니티 활동 지원 등의 혜택이 주어진다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com