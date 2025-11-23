[2025 서울대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 반려동물 건강 데이터를 기반으로 한 맞춤형 영양 설계 서비스 제공하는 기업 ‘펜코(PENCO)’

김수현 펜코(PENCO) 대표



펜코는 반려동물을 위한 맞춤 영양 설계 솔루션을 개발하는 기업이다. '반려동물 보호자들이 신뢰할 수 있는 건강 파트너'를 목표로, 반려동물의 건강 데이터를 기반으로 한 맞춤형 영양 설계 서비스를 제공하고 있다. 김수현 대표(38)가 2025년 6월 설립했다.펜코의 핵심 서비스는 앱 기반 반려동물 맞춤 영양 설계 서비스다. 반려동물의 건강을 최우선시하는 보호자들을 위해 반려동물의 건강과 직결되는 식단과 이 식단을 구성하는 데 필요한 영양 설계 정보를 제공한다.펜코는 보호자가 반려동물 건강기록지를 업로드하면 업로드된 건강기록지를 해석 및 분석한다. 분석된 건강 상태 기반의 영양 설계와 영양 설계에 최적화된 식재료를 활용한 식단 추천이 이뤄진다.김 대표는 "영양 설계와 가장 유사한 시중 사료 제품 추천까지 이어지는 단계별 분석 서비스를 통해 보호자가 '내 반려동물에게 지금 무엇을 먹여야 하는가'라는 고민을 해결할 수 있도록 돕고 있다"고 말했다."AI 기반의 반려동물 건강분석 및 영양설계를 통해 보호자가 업로드한 건강검진 기록지를 99%의 정확도로 텍스트화해 1분 내에 건강 분석 결과를 제공합니다. 이 과정에서 AI는 반려동물의 건강 상태를 평가하고 개별 수치에 맞춰 탄수화물, 단백질, 지방, 비타민, 미네랄 등 5대 영양소 비율을 설계하여 최적화된 식단을 추천합니다."펜코의 주 타깃은 7세 이상의 고령견이나 고령묘, 혹은 1개 이상의 질환을 가지고 있거나 경계 단계에 있어, 식단 관리가 필요한 반려동물을 양육하는 보호자다. 사람도 당뇨가 있으면 당뇨식을 하듯이, 반려동물도 신장질환, 간질환, 암 등 건강 이슈가 있을 경우 질환별 영양 설계 및 케어식을 설계하여 보호자가 집에서도 반려동물 건강관리를 실천할 수 있도록 돕는다."반려동물의 식단을 선택할 때는 보호자의 주관적인 판단으로 선택하게 되는 경우가 대부분입니다. 반려동물의 실제 건강데이터를 활용해 식단을 설계함으로써 건강 상태와 식단 간의 괴리를 최소화합니다. '내 반려동물에게 딱 맞는 기준'으로 식단을 선택할 수 있도록 돕는 것이 저희만의 차별점입니다."김 대표는 베타 런칭 이벤트를 계획하고 있다. 선착순 1000명 보호자를 대상으로 무료 건강 분석 및 영양 설계 체험 서비스를 제공하고 체험자들의 리얼 리뷰를 유도하여 서비스 신뢰도와 홍보 효과로 이어지도록 할 계획이다. 또한 동물병원, 반려동물 용품샵, 반려동물 미용샵 제휴하여 'PENCO로 리포트 받기' 서비스를 연동하고, 병원 전용 관리자 페이지와 홍보물을 제공해 보호자 접점을 넓힐 예정이다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. "17년 동안 반려견과 함께했습니다. 반려견이 10살 무렵 쿠싱증후군을 진단받아 매일 약을 먹었는데, 당시 제가 할 수 있는 건 병원에서 처방받은 약을 주는 것뿐이었습니다. 반려동물에게도 식단 관리가 중요하다는 사실을 몰라 그냥 일반 사료만 급여했었습니다. 지금은 반려동물 건강 관리에 대한 인식이 많이 높아졌지만, 여전히 보호자들은 '내 반려동물에게 꼭 맞는 식단'을 찾기 어렵습니다. 특히 질환이 있거나 고령에 접어든 반려동물에게는 치료 뿐 아니라 식단 관리가 건강을 유지하는 데에 매우 중요하기 때문에 보호자가 올바른 선택을 해 주는 것이 무엇보다 필요합니다. 사람은 아프다고 말을 할 수도 있고 본인이 스스로 건강 관리를 할 수 있지만, 반려동물의 건강은 전적으로 보호자에게 달려 있기 때문입니다. 그래서 저는 보호자가 보다 더 정확한 정보를 바탕으로, 반려동물에게 맞춤형 건강관리를 해 줄 수 있는 서비스를 만들고 싶었습니다."김 대표는 외부 투자 유치 이전에 정부 지원 프로그램을 적극 활용해 초기 자금을 마련했다. 창업진흥원의 예비창업패키지에 선정되어 초기 사업 자금을 확보했고, 이어서 서울시의 넥스트로컬 프로그램에도 선정되어 MVP(최소기능제품)를 개발할 수 있었다. 이후 여러 데모데이와 액셀러레이팅 프로그램을 통해 서비스와 비즈니스 모델을 검증했다. 본격적인 투자 유치는 2025년 하반기를 목표로 준비하고 있으며, 초기 투자금은 AI 분석 고도화와 데이터베이스 구축, 그리고 서비스 안정화에 집중적으로 사용할 계획이다.펜코는 1인 풀타임 대표를 중심으로, 동물영양학 전공 교수가 자문으로 참여하고 있으며, 프론트엔드, 백엔드 개발자와 협업해 초기 모델 앱을 구축하고 있다. 앞으로는 AI 아키텍처 담당자 및 앱 개발 인력을 충원하여 팀 역량을 강화할 예정이다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 "자연식 식재료를 기반으로 한 dehydrated 분말 사료(케어 펫푸드)를 개발할 것"이라며 "이를 통해 우리가 제공하는 맞춤 영양 설계 서비스가 단순한 정보 제공에 그치지 않고, 실제로 반려동물에게 급여할 수 있는 맞춤 식단 제품으로 이어지도록 하는 것이 목표"라고 말했다."데이터 기반 영양 설계, 맞춤 식단 추천, 직접 급여 가능한 케어펫푸드 제품까지 이어지는 통합형 엔드-투-엔드 솔루션을 구축해, 보호자가 집에서도 손쉽게 반려동물 맞춤 건강관리를 실천할 수 있도록 하고자 합니다. 이를 통해 단순한 분석 서비스가 아닌, 데이터와 제품이 연결된 새로운 반려동물 헬스케어 표준을 만들어가는 것이 펜코의 목표입니다."펜코는 서울대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 서울대 캠퍼스타운은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 서울대 캠퍼스타운은 인근 지역인 대학동, 낙성대동을 양대 거점으로 각각 거점센터 마련했다. 이를 구심점으로 서울대의 인력과 기술력, 창업 인프라를 활용해 다양한 창업 프로그램과 지역상생 프로그램을 운영하고 있다. 서울대 캠퍼스타운사업단은 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 스타트업을 양성하는 것을 목표로 기업들의 성장을 지원하고 있다. 입주기업에는 창업 공간이 무상으로 제공되며 정기 기업설명(IR)과 데모데이 참가 지원, 서울대 교수진 기술 연계, 홍보, 경영·법률 맞춤형 컨설팅, 입주기업 커뮤니티 활동 지원 등의 혜택이 주어진다.