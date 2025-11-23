[2025 서울대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 기능성 작물을 기반으로 한 스마트팜을 통해 건강을 제공하는 기업 ‘프러쉬’

서보훈 프러쉬 대표



버섯 스마트팜 분야에서 정밀 농업 기술을 축적, 데이터 기반의 생산·유통 혁신을 추진

클린룸 기반 스마트팜에서 참송이버섯, 꽃송이버섯 등 기능성 작물을 직접 재배

프러쉬는 버섯 스마트팜 분야에서 정밀 농업 기술을 축적해오며, 데이터 기반의 생산·유통 혁신을 추진하고 있는 기업이다. 단순히 작물을 재배해 제공하는 기업이 아니라 ‘건강을 제공하는 기업’이라는 비전을 가지고 있으며, 스마트팜 기술을 넘어 건강과 생활 전반에 기여하는 새로운 비즈니스 모델을 모색하고 있다. 서보훈 대표(26)가 2025년 3월에 설립했다.프러쉬는 슈퍼푸드 플랫폼 기업을 목표로 사업을 고도화하고 있다. 클린룸 기반 스마트팜에서 참송이버섯, 꽃송이버섯 등 기능성 작물을 직접 재배해 소비자에게 D2C 방식으로 판매하고, 농가에 설비를 보급해 물량을 수매·유통하는 모델을 운영하고 있다. 이를 확장해 버섯뿐 아니라 천마, 햄프 등 다양한 기능성 작물에 대한 스마트팜 솔루션을 규격화하고, 원물 농가와 해당 원물이 있어야 하는 기업 간 거래를 연결하는 폐쇄형 플랫폼 구축에도 힘쓰는 중이다.“이제는 단순히 ‘기능성 작물’이라는 카테고리에 얽매이지 않고, ‘이러한 다양한 시도를 통해 소비자가 궁극적으로 원하는 가치는 결국 건강 아닐까?’라는 근본적인 질문을 던지며 사업을 재정의하고 있습니다. 이에 따라 기존사업은 유지하되, 웨어러블 장치나 IP 콘텐츠 등 새로운 영역으로 피벗을 추진하며 건강이라는 가치를 더 다양한 방식으로 실현해 나가고 있습니다.”프러쉬의 첫 번째 경쟁력은 ‘정밀 농업 기술력’이다. 버섯 스마트팜을 통해 AI 기반 환경 제어, 작황 예측, 자동화 수확 기술 등을 개발하며 지속적으로 경쟁력을 축적하고 있다.두 번째는 ‘특화 시장 선점’이다. 국내 기능성 작물 분야에서는 생산·가공·유통을 아우르는 시도가 거의 없었고, 관련 네트워크와 현장 데이터를 체계적으로 확보해 나가는 스타트업은 드물다. 프러쉬는 이러한 벨류체인을 통합적으로 설계하고 실행할 수 있는 역량을 갖추고 있다.세 번째는 ‘소비자 중심의 목적의식’이다. ‘좋은 걸 만들었으니 어떻게든 팔아보자’가 아니라, 시장이 실제로 원하는 가치를 먼저 파악하고 그에 맞는 좋은 것을 제공하는 데 초점을 맞추고 있다.서 대표는 온라인 커머스 플랫폼을 중심으로 D2C 모델을 정착시켰고, 동시에 B2B 납품 및 건강식품 기업과의 협업도 진행 중이다. 올해는 2025 AFPRO 농식품창업스타트업 박람회에 참가하여 기술력을 선보이고, B2B 네트워크 확장과 브랜드 홍보를 본격적으로 진행할 예정이다. 이를 통해 소비자뿐 아니라 협력 파트너, 기관, 투자자들과의 접점을 확대하고 있다.서 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “처음에는 농업이 모든 산업 밸류체인의 출발점이라는 점과 농촌의 라이프스타일에 매료되어 창업을 결심했습니다. 이후 농업의 낮은 부가가치 문제, 도심 유휴공간 활용, 사람들의 건강 문제 등 사회적 과제에 대한 고민이 더해지면서 지하실 버섯 스마트팜 창업으로 이어졌습니다. 하지만 시장의 반응과 환경을 보며 문제를 재정의했고, 현재는 피벗을 통해 더 큰 기회를 모색하고 있습니다. 스스로 정의한 문제를 원하는 방식으로 풀어가는 과정에서 큰 배움과 즐거움을 느끼고 있습니다. 초기 자금은 정부 지원사업, 창업 경진대회 수상, 청년 창업 정책 자금을 통해 마련했습니다.”프러쉬는 자금 대부분을 정부 지원사업과 자체 매출로 충당하고 있으며, 내년 초부터 본격적으로 투자 유치에 나설 계획이다. 전반적인 상황들을 고려하여 구체적인 신사업 모델을 확정하고, 이를 기반으로 SEED투자를 추진할 예정이다.창업 후 서 대표는 “소비자가 우리 버섯과 기능성 작물을 접하고 ‘건강이 좋아진 것 같다' ‘소중한 사람에게 선물했다’는 피드백을 줄 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “또한 농업의 수직계열화 과정에서 건설, 무역, 회계, 유통, 농작업, 마케팅 등 다양한 문제를 직접 경험하면서, 이를 신기술과 연결해 적은 자원으로도 해결할 수 있다는 가능성을 확인하는 순간도 의미가 크다”고 말했다.“무엇보다 저희가 단순히 산업에서 기존의 관습을 반복하는 것이 아니라, 새로운 방식으로 가치를 전달하는 일에 도전하고 있다는 점에서 큰 자부심을 느끼고 있다고 전했다.”프러쉬는 서 대표 외에 충남대 영문학과 출신으로 물류 및 운영을 담당하는 오현수 공동대표와 함께하고 있다. “작은 규모지만, 각 벨류 체인별로 협력업체들과 MOU를 맺고 파트너십을 통해 협업을 진행하고 있습니다. 필요한 기능은 네트워크 기반으로 보완하면서 민첩하게 움직이고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 서 대표는 “단기적으로는 올해 안에 신사업 모델을 확정하고, 내년 초에는 정부 지원사업 및 투자 유치를 통해 성장 기반을 확보할 것”이라며 “중기적으로는 미국과 일본을 중심으로 해외 시장에 진출하고, 장기적으로는 스마트팜과 건강 관련 신사업을 아우르는 글로벌기업으로 성장하고 싶다”고 말했다. 덧붙여 “단순한 농업 기업이 아니라, 건강과 기술을 잇는 새로운 산업 모델을 제시하는 것이 프러쉬의 목표”라고 말했다.프러쉬는 서울대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 서울대 캠퍼스타운은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 서울대 캠퍼스타운은 인근 지역인 대학동, 낙성대동을 양대 거점으로 각각 거점센터 마련했다. 이를 구심점으로 서울대의 인력과 기술력, 창업 인프라를 활용해 다양한 창업 프로그램과 지역상생 프로그램을 운영하고 있다. 서울대 캠퍼스타운사업단은 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 스타트업을 양성하는 것을 목표로 기업들의 성장을 지원하고 있다. 입주기업에는 창업 공간이 무상으로 제공되며 정기 기업설명(IR)과 데모데이 참가 지원, 서울대 교수진 기술 연계, 홍보, 경영·법률 맞춤형 컨설팅, 입주기업 커뮤니티 활동 지원 등의 혜택이 주어진다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com