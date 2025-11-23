[2025 서울대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 러시아어권 대상 한국어 교육 및 한국 정착 솔루션 서비스를 제공하는 기업 ‘하니’

송채린 하니 대표



하니(HANI)는 러시아어권 학생들을 대상으로 한국어 교육과 한국 정착 솔루션을 제공하는 기업이다. 송채린 대표(26)와 고려인 박 옐레나 대표(30)가 2023년 1월에 설립했다.대표 아이템은 한국어 교육과 유학컨설팅 및 한국 정착 지원 제도이다. 자체 개발한 커리큘럼을 기반으로 기초부터 고급, 1:1 수업까지 다양한 한국어 강의를 제공하며, 한국 유학을 희망하는 학생들에게 맞춤형 컨설팅을 제공하여 성공적인 유학을 돕고 있다. 더불어 재외동포 청년 직업 연수 등 정부 주도 사업에 참여하여 러시아어권 청년들의 한국 정착을 지원한다.“하니의 가장 큰 경쟁력은 전문성과 실용성에 있습니다. 러시아어권 한국어 교육 시장에 대한 시장 조사 결과, 대부분의 온라인 한국어 학원은 전문적인 한국어 교사 없이 운영되고 체계적인 교육 과정 또한 부족하다는 것을 알 수 있었습니다. 하니는 교육학을 전공한 전문 한국어 강사진과 국내 유수의 대학을 졸업한 러시아어 원어민 강사진이 모여 있으며, 함께 체계적인 교육 과정과 실용적인 콘텐츠를 생성하고 있습니다. 또한, 한국어 교육뿐만 아니라 유학 및 정착까지 아우르는 토탈 솔루션을 제공함으로써 다른 교육 플랫폼과 차별화됩니다.”하니는 총 팔로워 90만 명을 보유한 SNS 채널을 직접 운영하고 있다. 이 채널을 통해 하니의 콘텐츠를 알리고 잠재 고객을 확보하고 있다. 다른 한편으로는 재외동포청, 인천폴리텍, 인천 송도 미래이음 등 정부 주도 사업에 적극적으로 참여하며 브랜드 신뢰도를 높이고 새로운 고객을 유치하고 있다. 사단법인 고려인 글로벌 네트워크와도 협력하여 한국어 교육 박람회를 개최하는 등 사회 공헌 활동을 통해 하니의 인지도를 높이고 있다.송 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “작년 5월, 모스크바 고등경제대학교에 한국어 교사이자 한국어 학원 대표로 초청을 받아 강연을 했을 때 300명이 넘는 러시아 학생들을 만나 러시아인들의 한국어 학습에 대한 갈증과 어려움을 확인했습니다. 그들은 정확한 정보를 찾기 어렵고, 체계적인 교육을 받기 힘들다는 점을 토로했습니다. 이 문제점을 해결하고 양질의 한국어 교육을 제공하고 싶다는 생각에 창업을 결심했습니다.”현재 송 대표는 서울대학교 캠퍼스 타운 입주를 통해 사무실 운영비를 절감하고, 그 에너지를 수익 모델을 견고하게 만드는 데 집중하고 있다. 향후에는 러시아어권을 넘어 영어권 및 중국어권 시장으로 진출하는 것을 목표로 하고 있다. 이를 위해 다양한 투자 유치 프로그램에 참여하고, IR 자료를 준비하여 후속 투자 협의를 진행할 예정이다.창업 후 송 대표는 “하니를 통해 한국어 학습에 대한 긍정적인 변화를 직접 볼 때 가장 큰 보람을 느꼈다”며 “지난 5월 고려인 글로벌 네트워크와 함께 개최한 한국어 교육 박람회에 100명 이상의 고려인 및 러시아어권 학습자들이 참여해 줬을 때, 노력이 헛되지 않았다는 것을 느꼈다”고 말했다.송 대표는 “실력이 향상되는 학생들을 볼 때마다 기쁘다”며 “우리 학생 중 가죽 공예소를 운영하는 50대 러시아인이 있는데, 한국어를 한글부터 시작해서 이제는 한국어로 유튜브 영상까지 만들 정도로 많이 성장했다. 그분이 평소에 질문을 너무 많이 해서 귀찮다는 생각이 들기도 했지만, 그런 끈기와 성실성 덕분에 빠른 시간 안에 많이 성장한 것 같다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 송 대표는 “TOPIK 대비 온라인 강의, 게임형 학습 콘텐츠를 개발하고 유학 컨설팅 서비스 프로세스를 개선해 학습자들이 필요로 하는 다양한 콘텐츠와 서비스를 제공할 것”이라며 “국내 데모데이 및 글로벌 컨퍼런스에 적극적으로 참여하여 투자자 및 글로벌 파트너들을 발굴하고 협력을 확대할 것”이라고 말했다. 덧붙여 “러시아어권 시장에서의 성공을 바탕으로 영어권 등 다른 언어권으로 진출하여 글로벌 에듀테크 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다.하니는 서울대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 서울대 캠퍼스타운은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 서울대 캠퍼스타운은 인근 지역인 대학동, 낙성대동을 양대 거점으로 각각 거점센터 마련했다. 이를 구심점으로 서울대의 인력과 기술력, 창업 인프라를 활용해 다양한 창업 프로그램과 지역상생 프로그램을 운영하고 있다. 서울대 캠퍼스타운사업단은 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 스타트업을 양성하는 것을 목표로 기업들의 성장을 지원하고 있다. 입주기업에는 창업 공간이 무상으로 제공되며 정기 기업설명(IR)과 데모데이 참가 지원, 서울대 교수진 기술 연계, 홍보, 경영·법률 맞춤형 컨설팅, 입주기업 커뮤니티 활동 지원 등의 혜택이 주어진다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com