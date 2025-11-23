[2025 서울대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 동남아시아 대학생을 위한 정보 공유 플랫폼 ‘헤이레츠(Heylets)’ 운영하는 ‘헤엄’

곽성현 헤엄 대표



헤엄은 현재 동남아시아 대학생들이 겪고 있는 파편화된 정보 격차를 해결하는 플랫폼 ‘헤이레츠(Heylets)’를 운영하는 기업이다. 곽성현 대표(24)가 2025년 6월에 설립했다.‘헤이레츠’는 현재 싱가포르와 말레이시아에서 서비스되고 있다. 두 나라의 구체적인 사정은 다르지만 공통적으로 정보가 흩어져 있어서 대학생들이 겪는 어려움이 매우 크다는 점은 같다.“예를 들어, 싱가포르의 경우 수업의 옵션이 되게 많습니다. 어느 정도냐면 NTU라는 학교에서 한 강의에서 개설되는 수업이 30개가 넘는 게 흔할 정도입니다. 학생들은 수강 신청을 할 때 어떤 수업을 선택해야 할지 판단하기 어려워 늘 고민이 많습니다. 반면, 말레이시아는 무슬림 국가로서 강의 평가 문화가 굉장히 보수적입니다. 온라인이나 동기들 사이에서 교수님이나 강의 후기를 자유롭게 공유하기보다는, 정말 가까운 선배들 경험이 입소문으로만 전해집니다. 그러다 보니 신입생들이 수업을 고를 때 특히 큰 불편을 겪고 있습니다.”헤엄은 바로 이런 문제들을 해결하고자 하며 학생들이 더 투명하고 체계적인 정보를 바탕으로 자신에게 맞는 수업을 선택할 수 있도록 돕고 있다.헤이레츠의 경쟁력은 동남아시아 대학생들의 현실적인 문제를 가장 잘 반영한 서비스라는 점이다.“말레이계 학생들뿐만 아니라 화교나 인도계 학생들도 동일하게 겪는 문제입니다. 헤엄과 협업 관계인 UM 중국 학생회 회장의 경우 신입생 때 소위 ‘쉬운 강의’를 고르기 위해 샤오홍슈와 같은 화교 커뮤니티에서 직접 검색하고 물어보느라 고생을 많이 했다고 했습니다. 정말 필요한 서비스라고 느끼고 헤이레츠 서비스를 운영해 줘서 고맙다고 했습니다.”기존 글로벌 강의평 플랫폼은 북미 지역에 집중된 서비스로 동남아시아의 상황을 제대로 담아내지 못하고 있다. 반면 헤이레츠는 학교 이메일 인증 기반 검증 시스템을 도입해 학생들만 가입이 가능하며 신뢰성 있는 리뷰와 데이터를 제공하고 있다.“단순히 리뷰만 모으는 것이 아니라, 강의 리뷰 기반으로 학생들에게 추천·검색·매칭 기능을 통해 더 빠르고 정확하게 본인에게 맞는 수업을 찾을 수 있도록 지원하고 있습니다. 나아가 학생 커뮤니티로 확장될 수 있는 구조를 갖추고 있습니다.”성과 면에서도 초기 MVP 단계에서 높은 반응을 얻고 있다. 곽 대표가 현지답사를 마치고 2주 만에 MVP 서비스를 런칭 했는데 2달이 채 안 되는 기간에 7,000명 이상의 학생이 참여했고, 강의평 데이터도 빠르게 축적되고 있다. 특히 광고 캠페인에서는 CPC 단가 8원, CTR은 10%, 전환율 35%를 넘을 정도로 높은 효율을 보여주며, 학생들의 관심과 문제 공감이 매우 크다는 것을 검증했다.헤엄은 현지 인플루언서와 대학 동아리와의 협업을 통해 마케팅을 진행 중이다. 곽 대표는 “해외 시장은 물리적으로 떨어져 있을 뿐만 아니라 문화적으로도 낯선 환경이기 때문에, 현지에서 신뢰받는 채널과 네트워크를 활용하는 것이 무엇보다 중요하다”고 말했다.“예를 들어, 틱톡이나 인스타그램에서 영향력이 있는 인플루언서들과 협력해 자연스럽게 서비스를 알리고 있습니다. 동시에 대학 동아리와의 파트너십을 통해 학생들이 실제로 모이는 공간 안으로 들어가고 있습니다. 이런 방식은 단순한 광고보다 훨씬 더 신뢰도 높은 확산 효과를 만들어 냅니다. 헤엄은 앞으로도 현지 커뮤니티와의 접점을 더욱 넓히고, 데이터를 기반으로 어떤 메시지가 학생들에게 가장 크게 와닿는지 정교하게 분석하여, ‘학생들이 스스로 전파하는 서비스’로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있습니다.”창업 후 곽 대표는 “무엇보다 우리 서비스를 사용하는 학생들로부터 직접 감사 인사를 들을 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 단순히 좋은 피드백을 받는 차원을 넘어, 그들의 대학 생활에 실질적인 도움이 되고 있다는 것을 확인할 때 큰 힘이 된다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 곽 대표는 “단순히 강의평 플랫폼에 머무르는 것이 아니라 동남아시아 대학생들의 생활 전반을 연결하는 필수 플랫폼으로 성장하는 걸 꿈꾸고 있다”며 “페이스북이 처음에는 대학 기숙사 채팅방에서 시작해 전 세계를 연결했듯이, 헤이레츠도 대학이라는 작지만 특수한 생태계에서 출발해 점차 더 큰 네트워크로 확장하고 싶다”고 말했다.덧붙여 “단기적으로는 내년 상반기까지 말레이시아와 싱가포르에서 10만 명 이상의 대학생 사용자를 확보하는 것이 목표이고, 중기적으로는 인도네시아·태국 등 동남아시아 주요 국가들로 확장할 것”이라며 “장기적으로는 단순한 수업 선택을 넘어, 학업과 커뮤니티, 네트워킹과 커리어까지 아우르는 대학생 슈퍼앱으로 자리 잡을 계획”이라고 말했다.“헤엄은 현재 강의평 플랫폼의 다음 스텝으로 대학생 전용 소셜 디스커버리 서비스를 개발하고 있습니다. 특히 말레이시아의 경우 문화적으로 보수적인 분위기 때문에 같은 동아리나 학과가 아닌 이상 새로운 사람들을 만나기 굉장히 어렵습니다. 실제로 이런 배경 때문에 말레이시아에서 2030의 데이팅앱 사용 비율이 한국보다 약 2배 가까이 높게 나타납니다. 우리는 이러한 니즈를 기반으로, 관심사나 가치관이 맞는 같은 대학 혹은 주변 대학의 친구들을 쉽게 만날 수 있게 돕고자 합니다. 나아가서는 졸업생도 연결되어 취업에서 느끼는 정보 격차를 줄이고 싶습니다.”헤엄은 서울대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 서울대 캠퍼스타운은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 서울대 캠퍼스타운은 인근 지역인 대학동, 낙성대동을 양대 거점으로 각각 거점센터 마련했다. 이를 구심점으로 서울대의 인력과 기술력, 창업 인프라를 활용해 다양한 창업 프로그램과 지역상생 프로그램을 운영하고 있다. 서울대 캠퍼스타운사업단은 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 스타트업을 양성하는 것을 목표로 기업들의 성장을 지원하고 있다. 입주기업에는 창업 공간이 무상으로 제공되며 정기 기업설명(IR)과 데모데이 참가 지원, 서울대 교수진 기술 연계, 홍보, 경영·법률 맞춤형 컨설팅, 입주기업 커뮤니티 활동 지원 등의 혜택이 주어진다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com