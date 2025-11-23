강건욱 서울대학교 캠퍼스타운사업단장 “2020년부터 2024년까지 5년 동안 총 매출액 563억 원, 투자유치액 1,558억 원 성과”

-2025년 서울시 성과평가에서 최고 등급인 A+를 달성, 올해 핵심 키워드는 ‘교내창업 활성화’

-출범 초기부터 ‘글로벌 무대에서 통하는 창업’ 목표, 세계에서 경쟁할 수 있는 스타트업을 육성

-라이즈형 서울캠퍼스타운 사업에 선정, 2026년부터 4년간 새로운 도약

서울시 캠퍼스타운은 대학과 지역이 협력해 청년 창업을 촉진하고 지역 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 서울대학교 캠퍼스타운사업단은 2017년 단위형 사업을 시작으로 현재 창업형 6기까지 9년째 이어오고 있다. 스타트업의 든든한 전진기지이자 창업생태계 및 지역사회 발전을 선도하는 혁신 허브 역할을 하고 있다.강건욱 서울대학교 캠퍼스타운사업단장은 “서울대가 보유한 세계 최고 수준의 R&D 인프라와 글로벌 역량을 기반으로, AI·로봇, 바이오헬스, 친환경 에너지, 반도체·핀테크 등 글로벌 딥테크 기업을 집중 지원하고 있다”며 “졸업 이후에도 관악S밸리 내 입주 공간 연계와 네트워킹 지원 등으로 기업의 지속 성장을 돕고 있다”고 강조했다.관악S밸리는 양질의 일자리 창출 및 지역경제 활성화를 위해 대학동, 낙성대동 일대에 조성 중인 창업 중심 클러스터로, ‘S’는 START-UP, STAR, 서울시, 서울대 등의 다중적 의미를 함축하고 있다.서울대학교 캠퍼스타운사업단은 유망기업의 정착 및 자생력 제고를 위해 서울대, 관악S밸리 및 서남권 창업지원기관과의 연계·협력을 강화하고 있다. 창업페스티벌, 연합 네트워킹, 창업 특강 및 세미나 등 관악S밸리 협력 프로그램을 활성화하고, 기업 애로사항 현장 컨설팅, 통합 IR데이 등 서남권 협력 프로그램을 지원하고 있다.강 단장은 “앞으로도 캠퍼스타운사업단은 예비창업자부터 글로벌 히든 챔피언까지 이어지는 창업전주기 지원 체계를 통해 지역과 함께 성장하고, 서울을 넘어 세계 무대로 진출하는 스타트업을 육성하는 창업 허브로 자리매김할 것”이라고 말했다. 지난 9월 5일 서울시 관악구에 있는 거점센터 ‘창업 HERE-RO3’에서 강 단장을 만났다.서울대학교 캠퍼스타운 사업단 단장(2024.5~현재)서울대학교 창업지원단장 및 산학협력단 사업부단장(2024.5~현재)서울대학교 RISE 사업단 부단장(2025.7~현재)서울대학교 생명공학공동연구원 원장(2023.3~2025.2)㈜클리켐바이오 CMO(2022.11~현재)대한핵의학회회장(2022.11~2024.10)서울대학교 의학연구원 방사선의학연구소 소장(2021.3~2023.2)대한나노의학회회장(2017.1~2019.12)국제방사선방호위원회(ICRP) 제3분과위원회(의료방사선) 위원(2013.7~2021.6)서울대학교 정보화본부 연건센터 소장(2013.5~2019.5)서울대학교 암연구소 연구부장, 기획부장(2007.10~2019.6)서울대학교 의과대학 핵의학교실 교수(2007.9~현재)스탠포드의대Bio-X 분자영상프로그램 방문과학자(2003.9~2004.8)국립암센터부속병원 핵의학과장(2000.5~2006.7)박사, 서울대학교 대학원(핵의학) (2001)학사, 서울대학교 의과대학(의학) (1991)“지난 9년간 서울대학교 캠퍼스타운사업단은 청년 창업자들의 든든한 버팀목이 되어왔습니다. 단순한 공간지원을 넘어, 기술개발·사업 고도화, 투자 연계, 글로벌 진출·홍보·마케팅 등 창업 전주기에 걸친 체계적 지원을 제공해왔습니다. 이를 통해 예비창업자 및 초기기업들이 안정적으로 성장할 수 있는 기반을 마련하였고, 글로벌 무대에 설 수 있도록 성장의 발판을 마련해왔습니다. 그 결과 CES 혁신상 수상 기업, 해외 지사 설립 기업, 100억 원 이상 투자유치 기업을 배출하는 등의 성과를 이끌어냈습니다. 특히 2024년에는 글로벌 진출 지원 프로그램이 서울시 캠퍼스타운 우수사례로 선정되었고, 2025년 서울시 성과평가에서 최고 등급인 A+를 달성했습니다.이 모든 성과는 결코 우리만의 힘으로 이룬 것이 아닙니다. 대학의 우수한 인프라, 관악구의 지원, 창업자들의 열정, 그리고 사업단의 헌신이 어우러져 만들어낸 ‘공동의 결실’입니다. 앞으로도 이러한 민관학 협력을 바탕으로 더 많은 스타트업이 글로벌 무대에서 도약할 수 있도록 지원하겠습니다.”“2025년 캠퍼스타운사업단의 핵심 키워드는 ‘교내창업 활성화’입니다. 창업 성공의 출발점은 우수한 창업 인재를 길러내는 데 있다고 판단하여, 이를 핵심 과제로 설정했습니다. 서울대학교는 이미 학기마다 30~40여 개의 창업 정규 교과목을 운영하며 대학(원)생들의 기업가정신과 창업역량 배양에 힘쓰고 있습니다. 캠퍼스타운사업단은 여기에 실무 중심의 심화형 창업 특강을 연계해 지원하고 있습니다. 단순한 이론 교육에 그치지 않고, 선배 창업가나 투자 심사역이 직접 참여하여 현장 중심 창업 사례를 공유하고, 학생들에게 네트워킹 기회를 제공하는 방식입니다. 올해는 입주기업 나눔비타민의 김하연 대표가 연사로 참여해 자신의 창업 사례를 전했는데, 학생들의 반응이 매우 긍정적이었습니다. 또, 교내 창업동아리에는 활동 공간과 지원금을 제공하고, 네트워킹 행사도 지원하여 자율적이고 활발한 창업 활동이 이뤄지도록 돕고 있습니다. 아울러 창업지원단과 공동으로 창업경진대회(비더로켓, 더비기닝)를 개최하여 사업화 가능성이 높은 우수 창업팀을 조기에 발굴하고 있습니다. 더 나아가 국가 AI 전략 산업 육성 정책과 연계하여 AI 기술 교육과 AI 플랫폼 구축 경진대회도 운영했으며, 학생과 교원의 뜨거운 관심과 참여를 이끌어 냈습니다. 올해 집중한 방향은, 학생들이 창업에 도전할 수 있는 사다리를 촘촘히 구축하는 것이었습니다. 교육, 특강, 경진대회, 동아리 지원을 유기적으로 연결해 창업이 교내 문화로 정착하도록 기반을 마련한 점이 가장 큰 의미라고 생각합니다.”“서울대학교는 교수·대학원생·학부생을 포함해 약 3만 명 규모의 인적 자원을 보유하고 있으며, 이는 국내 최고 수준의 지식·기술 집적지입니다. 아울러 국제 평가 10~30위권에 속하는 공대 교수진과 함께 One Stop 창업지원 시스템을 보유한 SNU공학컨설팅센터, R&D 및 글로벌 역량을 보유한 산학협력단, AI연구원, 창업지원단 등과의 협업을 통해 창업 친화적인 생태계를 구축하고 있습니다. 또한 기술·산업·투자 분야에서 두각을 나타내고 있는 다양한 동문 네트워크의 연계 및 지원을 통해 글로벌 경쟁력 확보 및 스케일업의 기회를 제공한다는 점이 강점입니다. 이는 단순히 학교 차원의 지원을 넘어 서울대 출신이라는 든든한 네트워크가 창업팀의 성장에 실질적인 힘이 되고 있다는 점에서 의미가 큽니다.관악구의 적극적인 지원 또한 큰 강점입니다. 관악구는 벤처기업육성촉진지구 지정, 관악S밸리 내 19개소의 창업 인프라 조성, 300억원 이상의 창업지원펀드 결성, 청년 창업 활성화를 위한 다양한 행정적 지원 및 산학협력 등을 통해 적극적인 창업지원을 제공하고 있습니다. 서울대학교와 관악구가 체결한 업무협약을 기반으로 입주기업들은 관악S밸리 창업 생태계 안에서 안정적인 지원을 받으며 빠르게 성장할 수 있는 환경을 갖추게 되었습니다.이러한 환경을 기반으로 교내창업 비율이 50% 이상을 차지하고 있으며 우수한 기술력과 경쟁력을 갖춘 기업들이 캠퍼스타운에 입주했습니다. 2020년부터 2024년까지 5년 동안 총 매출액 563억 원, 투자유치액 1,558억 원, 2,206명의 고용을 창출하는 등 실질적인 성과를 보여주고 있습니다.”“입주기업을 선발할 때 첫 번째로 평가하는 부분은 혁신성입니다. 기존 시장을 단순히 따라가는 것이 아니라 새로운 가치를 만들어내고 문제를 새롭게 해결할 수 있는지, 기술적으로 차별화된 강점을 가졌는지가 매우 중요합니다. 이는 스타트업이 초기 시장에서 주목받을 수 있는 가장 큰 원동력이 되기 때문입니다.두 번째로는 실현 가능성과 성장 가능성을 함께 봅니다. 아무리 혁신적인 아이디어라 하더라도 시장에서 구현할 수 없다면 지속적인 성장은 어렵습니다. 따라서 아이템이 구체적이고 실행할 수 있는 계획을 갖추고 있는지, 시장 진입 이후 확장성과 성장 잠재력이 충분한지를 종합적으로 검토합니다.마지막으로 창업팀의 역량과 태도입니다. 창업은 결국 사람이 하는 일이기에 팀의 자질이 성패를 좌우합니다. 기술적·사업적 이해를 기반으로 전문성을 갖추었는가, 실제 성과로 전환할 수 있는 추진력과 실행력이 있는가, 변화에 빠르게 적응하며 끝까지 도전할 의지가 있는가를 중점적으로 확인합니다.”“서울대학교 캠퍼스타운사업단은 ‘SNU 4S(stand up, start up, scale up, successful exit) 창업지원 모델’을 기반으로 기업의 성장 단계별 특성을 고려한 체계적인 창업지원 및 관리를 제공하고 있습니다. 주요 지원 분야는 R&D 사업화, 투자유치, 마케팅, 글로벌 진출 지원으로 구분됩니다.R&D 사업화 프로그램은 기업 진단을 통해 비즈니스 모델을 고도화하고, IP 포트폴리오 전략을 수립하도록 돕습니다. 또 기술개발과 사업화 과정에서 발생하는 애로사항을 해결할 수 있도록 상시 멘토링과 전문 기술 컨설팅을 제공합니다.투자유치 프로그램은 심사역 멘토링, 피치덱 컨설팅, TIPS 교육, 데모데이, 투자상담회 등으로 구성되어 있습니다. 특히 Seed 단계 기업에는 TIPS 진입을 목표로, Pre-Series, Series A 단계 기업에는 직접투자 검토를 목표로 한 맞춤형 데모데이를 운영해 차별화된 지원을 제공합니다. 마케팅 프로그램은 기업의 시장성을 검증하고, 그로쓰 마케팅을 통해 성장 기반을 강화합니다. 글로벌 진출 지원 프로그램은 해외거래처 발굴, 해외 전시회 참가, 글로벌 액셀러레이팅과 오픈이노베이션을 통해 실질적인 해외 진출 기회를 열고 있으며, 일본·미국·싱가포르 시장 진출을 특히 중점적으로 지원하고 있습니다. 이러한 프로그램들을 통해 캠퍼스타운 입주기업은 국내외 시장에서 성장할 수 있는 실질적 기회를 확보하고 있습니다. 사업단은 앞으로도 창업생태계 확장과 지속 가능한 성장 지원을 위해 전방위적인 노력을 이어갈 계획입니다.”“모든 입주기업들이 각자의 자리에서 치열하게 도전하고 있습니다. 그중에서도 기술적 완성도, 시장 반응, 사회적 가치 실현이라는 측면에서 눈에 띄는 성과를 보여주고 있는 기업들이 있습니다. 바로 고이장례연구소, 시크한(SEEKHAN), 그리고 세이브더팜즈(Save the Farms)입니다.먼저 고이장례연구소는 ‘레몬마켓’으로 불릴 만큼 정보 비대칭과 고비용 구조가 만연한 장례 시장에 투명성과 신뢰를 더하고자 출범한 스타트업입니다. 장례지도사 출신 대표의 문제 인식에서 출발한 이 플랫폼은 맞춤형 견적 제공, 장례식장·장지 검색 및 비교, 후불제 상조 서비스 등 원스톱 장례 컨시어지 서비스를 통해 장례 산업의 패러다임 전환을 이끌고 있습니다.특히 공정거래위원회의 선불식 할부 거래업 라이선스를 획득한 이후 2024년에는 ‘100원 상조’ 상품을 선보이며 브랜드 인지도를 크게 높였습니다. 현재까지 누적 견적 30만 건 돌파, 월 11만 명 이상 방문하는 정보 플랫폼 운영, 25억 원 규모 투자 유치 등의 구체적인 성과를 거두며 장례 산업의 디지털 전환을 선도하고 있습니다. ‘고객 중심 경영’이라는 철학을 바탕으로, 가장 신뢰할 수 있는 장례 경험을 제공하고자 하는 진정성과 실행력을 동시에 갖춘 우수 사례로 주목받고 있습니다.두 번째로 소개할 시크한(SEEKHAN)은 복잡하고 비효율적인 수출입 물류 과정을 IT 기반 원스톱 물류 서비스로 혁신한 글로벌 스마트 물류 플랫폼 스타트업입니다. 자체 개발한 디지털 무역 플랫폼을 통해 포워딩, 통관, 운송, 보관 등 물류 전 과정을 디지털화하여 가시성과 효율성을 동시에 강화하고 있습니다.2025년에는 브릿지 중진공 및 부산연합기술지주로부터 총 4억 원 규모의 투자유치를 진행 중이며, 농촌진흥청 및 ETRI와의 기술이전 협약을 통해 기술 기반도 한층 강화하고 있습니다. 또한 GITEX Dubai 선정, 해양수산부 창업캠프 특별상 수상, 현대로보틱스·서울대 공동물류PoC, 부산연합기술지주 엑셀러레이팅 선정 등 14건 이상(4억 원 이상)의 정부 지원사업 선정 성과도 기록했습니다. 특히 XaaS consolidation, 글로벌 브랜드 육성, 돋움기업 기술개발, 온라인 플랫폼 입점 지원 등 다양한 과제를 수행하며, 물류 산업의 디지털 전환과 중소기업 수출 경쟁력 제고에 기여하고 있습니다. 기술과 데이터를 결합해 물류산업에 새로운 기준을 제시하고 있으며, ‘물류는 곧 국가의 경쟁력’이라는 신념 아래 글로벌 시장 확대를 본격화하는 주목할 만한 혁신 기업입니다.마지막으로 소개할 세이브더팜즈(Save the Farms)는 유기성 폐기물을 활용한 기후테크 기반의 친환경 농업 스타트업입니다. 음식물류 폐기물, 축산 분뇨, 굴패각을 원료로 완효성 비료와 토양 개량제를 개발하며, 바이오차 기술을 활용해 토양 개선과 탄소 저감 효과를 동시에 실현하고 있습니다.이러한 기술력을 바탕으로 2025년 한국수력원자력의 창업·벤처기업 지원사업에 최종 선정되어 3.6억 원 규모의 기술 고도화 및 시장 확장 자금을 확보했으며 호서대학교 창업중심대학 사업에도 선정되어 지역 기반 창업생태계 확산, 시제품 실증, 유통망 구축 등의 지원을 앞두고 있습니다. 또한 2024 홍릉강소특구 GRaND‑K 창업학교에서 장려상을 수상하며 기술 사업화 역량을 인정받았고, 최근에는 몽골 농업·수의학 기관들과 MOU를 체결하는 등 글로벌 지속가능 농업 네트워크 확장 및 해외 실증 전략에도 박차를 가하고 있습니다. ‘기후 위기 시대에 지속가능한 농업은 선택이 아닌 필수’라는 철학 아래, 기술과 환경, 사회적 가치를 융합해 지속가능성과 상업성을 동시에 갖춘 혁신 모델로 성장 중인 유망 스타트업입니다.”“서울대 캠퍼스타운사업단은 출범 초기부터 ‘글로벌 무대에서 통하는 창업’을 목표로, 해외 시장 진출을 핵심 과제로 삼아왔습니다. 단순히 국내 시장에 머무르는 것이 아니라, 세계에서 경쟁할 수 있는 스타트업을 육성하는 것이 우리의 사명입니다. 이를 위해 입주기업의 수요조사를 바탕으로 일본, 미국, 싱가포르 등 진출 국가를 선정하고, 현지 파트너사와 협력하여 글로벌 액셀러레이팅과 오픈이노베이션 프로그램을 운영했습니다. 단순히 전시회 참가를 지원하는 수준을 넘어, 기업들이 현지에 머물며 시장 검증, 멘토링, 투자자·바이어 미팅, 고객 인터뷰를 경험할 수 있도록 설계했습니다. ‘SNU S A celerate’는 미국 진출을 지원하기 위한 8주 집중 액셀러레이팅 프로그램입니다. 미국 시장 분석, Value Proposition 정리, 피칭·세일즈 전략 수립 등 실전 훈련을 제공하고, 현지 전문가 멘토링, 투자자 네트워킹, 투자자 초청 성과발표회를 통해 글로벌 투자자와의 연결 기회를 마련했습니다.‘SNU J-Launch’는 일본 진출을 지원하는 프로그램으로, 의료기기·헬스케어, 바이오·제약 분야 기업을 중점적으로 지원했습니다. MEDTEC JAPAN, BIO JAPAN 전시회 참가와 현지 바이어 매칭을 지원했습니다. 또한 법인 설립·수출 컨설팅, 코디네이터 상담을 연계해 일본 시장에 맞춤형 진출을 돕고 있습니다.아시아 최대 스타트업 전시회 SWITCH 2025와 글로벌 피칭대회 SLINGSHOT 참가를 중심으로 싱가포르 진출 지원 프로그램을 제공하였습니다. IR 자료 현지화, 멘토링, 비즈니스 매칭을 통해 현지 네트워크를 확장했으며, SLINGSHOT TOP 250에 선정되어 글로벌 피칭 무대에 서는 성과도 거두었습니다.서울대 캠퍼스타운사업단에서 함께한 기업들은 초기부터 세계 시장을 바라보며, 관악에서 출발해 차근차근 글로벌 무대로 나아가고 있습니다. 이러한 여정이 가능하도록 돕는 것이 바로 우리 사업단의 글로벌 프로그램입니다.”“서울대학교 캠퍼스타운사업단은 스타트업의 성장과 자생력 제고를 위해 투자유치와 판로개척을 적극 지원하고 있습니다. 먼저 투자사와 입주기업을 연결하는 심사역 멘토링 프로그램을 지원하고 있습니다. 투자사가 입주기업을 우선 검토한 후 관심 기업과 매칭하여 심사역 멘토링을 지원함으로써 실질적인 투자 논의의 기회를 제공합니다.또한, 연 2회의 데모데이를 개최하며, 입주기업의 성장 단계에 따라 TIPS 연계형 트랙과 직접투자 검토 및 글로벌 연계형 트랙으로 구분하여 진행합니다. 첫 번째 TIPS 연계형 트랙은 팁스(TIPS) 참여 희망 기업을 대상으로, 팁스 관련 교육, 피치덱 고도화, 개별 컨설팅을 제공했으며, 이후 팁스 운영사 심사역 대상으로 IR을 발표하고 1:1 투자상담회를 통해 네트워킹의 기회를 제공합니다. 두 번째 직접투자 검토 및 글로벌 연계형 트랙은 씨엔티테크 직접투자 검토 희망 기업을 대상으로, 기업진단, IR 고도화 컨설팅, 피치덱 제작, IR 발표 및 1:1 투자상담회 등 실질적 투자 연계에 초점을 맞추어 진행합니다.판로개척을 위해 올해 처음으로 B2G 협력프로그램을 기획하였습니다. 관악구의 전폭적인 지원 아래 입주기업의 혁신 기술을 공공기관 실무자에게 소개하고, 현장의 목소리를 반영하여 B2G 진출 전략을 수립하도록 지원합니다. 향후에는 공공기관 실증 기회 제공, 협력 프로젝트 실행 등을 통해 판로를 개척할 수 있도록 적극 지원할 계획입니다.”“서울대학교 캠퍼스타운사업단은 라이즈형 서울캠퍼스타운 사업에 선정되어, 2026년부터 4년간 새로운 도약의 발걸음을 내딛습니다. 이번 사업의 비전은 ‘First Mover, AI로 세상을 바꾸는 글로벌 딥테크 청년 창업 혁신의 중심’입니다. 말 그대로 지역과 대학이 함께 성장하는 창업 혁신 허브를 만들고, 청년 창업가들이 AI를 비롯한 첨단 기술을 통해 세상을 바꾸는 주역이 되도록 돕는 것이 목표입니다. 이를 위해 우리는 R&BD, 마케팅, 글로벌 진출, 투자유치 등 기존의 창업지원을 한층 고도화하는 동시에, 교내창업 활성화와 청년창업 저변 확대를 위해 ‘SNU 레벨업’, ‘스타트업 아카데미’와 같은 프로그램도 병행할 계획입니다.또한 국가의 AI 전략 산업 육성 정책에 발맞춰, AI 기술 교육과 플랫폼 경진대회, AIX(인공지능 융복합) 기술자문 등 AI 특화 프로그램을 운영하며, RISE 사업과 연계해 교내창업 인재 발굴·보육을 위한 배치프로그램과 외국인 유학생 창업지원 프로그램 등을 운영함으로써, AIX 창업팀 발굴 및 육성 시스템을 구축할 계획입니다. AIX는 AI + X를 나타내며, 인공지능 기술(AI)과 다양한 분야(X)의 융합을 의미합니다.더 나아가, RISE 사업 과제와 연계한 고도화된 창업지원 프로그램과 중·대형 입주 공간의 확충을 통해 유망기업들이 자생력을 강화하고 지역 경제 성장에도 기여하고자 합니다.이러한 체계적인 지원을 기반으로 2030년까지 AI 인재 1,000명 배출, 글로벌 창업기업 300개 육성, 글로벌 딥테크 성장기업 100개 육성, 아기유니콘 10개 배출이라는 도전적인 성과 목표를 달성하고자 합니다.결국 사업단의 지향점은 단순한 창업지원을 넘어, 관악에서 시작된 혁신이 세계 무대에서 통할 수 있도록 하는 것입니다. 앞으로도 서울대학교 캠퍼스타운사업단은 청년 창업가들이 마음껏 꿈꾸고 도전할 수 있는 글로벌 창업의 중심 허브로 자리매김하기 위해 최선을 다하겠습니다."