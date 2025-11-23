[순천대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 미생물 효소제와 미생물 담체 기술을 기반으로 친환경 솔루션 제공하는 ‘세인솔루션’

김소영 세인솔루션 대표



친환경 자립형 흡연 부스, 담배 연기 분해 및 공기 정화

폐사어류 사료화 솔루션, 환경 문제 해결하고 자원순환 촉진

세인솔루션은 미생물 효소제와 미생물 담체 기술을 기반으로 친환경적인 솔루션을 제공하는 데 주력하는 기업이다. 김소영 대표(50)가 2024년 11월 설립했다.대표 아이템은 크게 두 가지로, 첫번째는 미생물 담체 기반의 친환경 자립형 흡연 부스다. 이 흡연 부스는 미생물 담체를 활용하여 담배 연기와 악취를 효과적으로 분해하고, 공기를 정화하는 기능을 한다. 일반적인 흡연 부스의 단점을 보완하여 더욱 쾌적하고 친환경적인 흡연 환경을 제공하는 것을 목표로 하고 있다.두번째는 미생물 효소제 기반의 폐사어류 사료화 솔루션이다. 양식장 등에서 발생하는 폐사어류는 처리 과정이 복잡하고 환경 오염의 우려가 있다. 세인솔루션은 특화된 미생물 효소제를 이용하여 폐사어류를 고품질의 사료로 전환해 환경 문제를 해결하고 자원 순환을 촉진한다.세인솔루션의 경쟁력은 독자적인 미생물 기술과 친환경성이다. 기존 흡연부스나 폐사어류 처리 방식과 달리, 유해 물질을 사용하지 않고 자연 친화적인 미생물 효소와 담체를 활용하여 환경에 대한 부담을 최소화한다. 또한, 자립형 흡연부스의 경우 유지보수 비용을 절감하고, 폐사어류 사료화 솔루션은 폐기물을 가치 있는 자원으로 전환함으로써 경제적인 이점까지 제공한다. 이처럼 환경과 경제적 가치를 동시에 추구하는 것이 세인솔루션의 핵심 경쟁력이다.세인솔루션은 현재 초기 단계로, 2025년 초기창업패키지 사업을 수행하며 시장 검증 및 네트워크를 구축하고 있다. 흡연부스의 경우 공공기관, 대형 빌딩, 유원지 등 유동 인구가 많은 곳을 타겟으로 B2B 영업을 진행할 예정이며, 시범 설치 및 운영을 통해 제품의 효과를 직접 보여주는 데 집중하고 있다.폐사어류 사료화 솔루션은 양식업계, 수산 가공업체 등 관련 산업 박람회 참여 및 전문 매체를 통한 홍보를 통해 잠재 고객을 발굴하고 있다. 온라인 마케팅으로는 관련 커뮤니티 및 소셜 미디어를 활용하여 친환경 기술에 대한 인식을 높이고 잠재 고객과의 소통을 강화할 계획이다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “오랫동안 미생물 분야에서 연구 개발을 해오면서, 미생물 기술이 가진 무궁무진한 잠재력과 친환경적 가치에 깊이 매료되었습니다. 특히, 실제 생활 속에서 발생하는 환경 문제들을 미생물 기술로 해결할 수 있다는 확신이 창업의 가장 큰 계기가 되었습니다. 연구실 안의 기술이 아닌, 대중의 삶에 긍정적인 영향을 줄 수 있는 솔루션을 직접 만들어보고 싶었습니다.”초기 자금은 개인 자금과 정부 지원 사업을 통해 마련했다. 특히 2025년 초기창업패키지 사업에 선정되면서 개발 및 마케팅에 필요한 자금 확보에 큰 도움이 되었다. 이를 발판 삼아 추가적인 투자 유치를 계획하고 있다. 특히, 친환경 기술에 대한 사회적 관심이 높아지고 있어 ESG 투자 및 소셜 임팩트 투자에 초점을 맞춰 투자자들을 만나볼 예정이다.창업 후 김 대표는 “가장 큰 보람은 아이디어가 현실로 구현되고, 그 과정에서 긍정적인 피드백을 받을 때”라며 “아직은 초기 단계이지만, 우리의 친환경 흡연 부스나 폐사어류 사료화 솔루션에 관심을 보이는 사람들이나 실제로 환경 문제 해결에 도움이 될 것이라는 기대를 표현하는 사람들을 만날 때 큰 동기 부여가 된다. 또한, 함께 일하는 팀원들이 각자의 역량을 발휘하며 회사의 성장을 위해 노력하는 모습을 볼 때도 큰 보람을 느낀다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “단기적으로는 2025년 초기창업패키지 사업을 성공적으로 마무리하고, 친환경 자립형 흡연 부스의 시장 안착과 폐사어류 사료화 솔루션의 시범 적용을 통해 유의미한 성과를 창출하는 것이 목표”라며 “장기적으로는 미생물 효소제 및 담체 기술 분야의 선두 주자가 되어 다양한 환경 문제 해결에 기여하고 싶다. 친환경 기술을 통해 사회적 가치를 창출하고, 지속 가능한 발전에 기여하는 기업으로 성장하는 것이 주식회사 세인솔루션의 궁극적인 목표”라고 말했다.세인솔루션은 올해 순천대학교 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com