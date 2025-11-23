[순천대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] AI 기반 인플루언서를 위한 글로벌 커머스 운영 플랫폼 ‘런모아’ 개발한 ‘스쿨모아’

김학태 스쿨모아 대표



인플루언서와 기업이 글로벌 비즈니스가 가능한 자사몰을 코딩 없이 직접만들어

폐쇄몰·멤버십·강의·VOD·실물 상품·예약까지 한 곳에서 운영

스쿨모아는 AI 시대의 글로벌 커머스 운영 플랫폼 ‘런모아’를 개발한 기업으로 기업과 인플루언서가 1분 만에 자사몰을 만들고 폐쇄몰·멤버십·강의·VOD·실물 상품·예약까지 한 곳에서 운영하도록 돕는다. 김학태 대표(52)가 2명의 개발자와 함께 2023년 6월에 설립했다.대표 아이템은 AI가 구축, 상품·콘텐츠 배치, 결제·정산, 기존고객 & 팬덤 CRM까지의 흐름을 자동으로 연결하는 것이다. 더 나아가 브랜드 AI 아바타를 생성해 365일 24시간 전 세계 구독자와 다양한 언어로 소통할 수 있다. 해외 결제·물류 연동으로 글로벌 판매를 기본 제공하며, 모든 판매 채널은 한 대시보드에서 관리된다.김 대표는 “런링크를 통해 소셜 유입–전환–재구매 경로도 간단히 설계한다”며 “B2B로, 기업 홈페이지에 AI·AI CS·이커머스를 임베드형으로 통합 구축하는 서비스를 제공한다”고 말했다.런모아의 첫 번째 경쟁력은 코딩 없이 누구나 쉽게 1분만에 결제가 가능한 글로벌 자사몰을 자동 구축할 수 있다는 점이다. 두번째는 올인원 수익화로, 멤버십·강의·디지털·실물·예약을 단일 스택에서 판매, 팬덤 데이터 기반 CRM·자동 메시징으로 재구매를 견인할 수 있다는 것이다. 세 번째 경쟁력은 부재 시에도 브랜드 톤으로 문의, 응대, 추천, 전환이 지속된다는 점이다.“이 외에도 기업을 위한 단독 폐쇄몰을 운영하거나, 멤버쉽 구독 상품을 만들어 매월 고정 수익을 발생하는 비즈니스가 가능하며 또한 별도 해외 PG 계약 없이 현지 통화·배송 지원으로 초기 장벽을 낮췄고, 재고·쿠폰·세그먼트 메시지·리타깃 등 반복 업무를 AI가 처리하여 운영을 자동화하고 있습니다.”런모아는 국내 마케팅 전략으로는 크리에이터·교육·라이브커머스 파트너십과 전환 사례 기반 콘텐츠 마케팅, 커뮤니티·세미나 협업을 병행하고 있다. 해외는 일본을 포함한 아시아를 중심으로 전시·밋업을 확대하고 리셀러·어필리에이트(런픽) 네트워크로 시장 침투도를 높이고 있다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “구독자는 많지만 매출이 불안정한 현실을 보며 트래픽이 아닌 ‘고객 관계의 소유’가 가능한 운영체제가 필요하다고 판단해 창업에 도전했습니다. 초기 자금은 B2B를 통한 수익을 재투자하며 창업자 출자·정부 지원사업으로 마련했고, 이후 유료 고객 기반 확대로 자생력을 높였습니다. 현재 투자 유치 계획으로는 Pre-Series A 약 10억 원을 준비하고 있습니다. 조달 자금은 AI 팬덤 CRM 고도화, 자동화 워크플로우·템플릿 확장, 일본·아시아 로컬라이제이션, 파트너 에코시스템·성과 마케팅에 투입할 계획입니다.”창업 후 김 대표는 “구독자가 구매자로, 조회수가 주문으로 전환되는 순간을 고객과 함께 확인할 때 가장 보람을 느낀다”며 더불어 “복잡했던 셋업과 분산 운영이 단일 워크플로로 정리되었다는 피드백이 팀의 동력을 강화한다”고 말했다.스쿨모아는 제품·AI·인프라·커머스운영·고객성공·그로스·브랜드·콘텐츠·글로벌(일본·아시아)로 팀이 조직되어 있으며, 커머스 대형 프로젝트·대형 커뮤니티 운영 경험자를 중심으로 구성했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “단기적으로 AI 팬덤 CRM·후원·멤버십·자동화 템플릿을 고도화해 LTV를 확대하고, 일본 포함 아시아 진출을 본격화할 것”이라며 “리셀러·에이전시 온보딩을 강화해 생태계를 넓히고, 궁극적으로 ‘Influencer OS’를 표준화해 창작자가 브랜드와 고객 데이터를 온전히 소유하는 세계를 만들겠다”고 말했다.스쿨모아는 AI기술력을 인정받아 2025년 정보통신진흥원에 AI Agent 공급기업으로 뽑혔으며 현재 인플루언서를 포함한 24개 기업을 위한 자동화된 AI Agent 글로벌 쇼핑몰을 제작 중에 있다.스쿨모아는 올해 순천대학교 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com