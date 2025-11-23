[순천대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 온디바이스 AI 기반의 오프라인 관객 분석 솔루션 기업 ‘스페이스비전에이아이’

이동욱 스페이스비전 대표



스페이스비전에이아이는 온디바이스 AI 기반의 오프라인 관객 분석 솔루션 기업이다. 오프라인 공간 내 고객의 반응과 관심을 데이터로 전환해 더 나은 고객 경험을 설계하고, 마케팅 전략을 수립할 수 있도록 돕는다. 이동욱 대표(48)가 2023년 7월에 설립했다.대표 아이템은 영상 송출과 오프라인 공간 분석을 수행하는 온디바이스 AI 하드웨어와 이를 기반으로 한 소프트웨어 솔루션이다. 이 솔루션은 전시·팝업 현장에서 관객 유입 및 흐름, 전시품에 대한 관심도를 실시간으로 분석한다. 매장에서는 고객 동선, 판매 상품 관심, 매장 내 광고 주목도를 분석해 매장 운영 및 매출 최적화할 수 있다. 옥외 광고 매체의 노출성과 주목도를 정량화하고, 국내 공유오피스·스포츠센터 등에서 CPV 기반 과금의 광고 네트워크를 제공한다.스페이스비전에이아이는 3가지 경쟁력을 갖추고 있다. 첫째, 자체 구축한 강력한 온디바이스 AI모델로 개인정보를 저장하지 않고 정교한 실시간 관객 분석이 가능하다는 것이다. 국내외 개인정보 보호법과 EU AI Act 등 글로벌 규제에 구애받지 않고 다양한 오프라인 공간에 기술을 적용할 수 있다.두 번째는 고객에 대한 시선·행동 분석 기술을 기반으로 단순 방문자 계수 이상의 정량 지표(주목도, 반응률 등)를 제공한다는 점이다. 셋째, 다양한 환경 적용성으로 실내외 공간, 전시, 리테일, 옥외광고 모두에 적용할 수 있는 확장성이 강점이다.스페이스비전에이아이는 국내에서는 LG전자 등 대기업과 과제를 수행하며 검증을 거쳤고, 해외에서는 CES, ISE 등 글로벌 전시회에 참가하여 단순 전시가 아닌 실시간 데모로 상용화된 기술임을 검증받았다. 국내는 물론 유럽과 일본에서 다양한 고객들에게 호응을 얻어 계약을 확보하고 있다.이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “창업 멤버 모두가 제품을 만드는 것에 진심인 편입니다. 모든 제품이 기술 테스트 단계에 머물기는 쉽지만, 기술을 제품으로 만들고 고객에게 유용한 가치를 제공하는 건 또 다른 차원의 난이도를 요구하는 일인 것 같습니다. 그런 일들을 해결하고 고객에게 프로덕트를 공급하는 과정이 즐겁고, AI도 결국 AI를 활용한다는 사실보다 어떤 제품을 만들어내느냐가 중요한 시대가 바로 올 것이라 봅니다. 과거에는 없었던 오프라인 공간과 그곳에 있는 사람들을 이해하는 AI 제품을 만들고 싶어서 창업했습니다.”자금은 대부분 VC 투자 심사를 통해 마련했다. 2023년 설립 이후, 국내 투자사 위주로 Pre-A 및 Series A 투자를 유치했다. 현재 다양한 매출이 기대되는 유럽과 일본 중심의 해외 시장 진출과 대규모 광고 네트워크 구축을 위해 Series B 투자를 준비하고 있다.창업 후 이 대표는 “글로벌 무대(CES, ISE)에서 당사 기술을 시연했을 때, 글로벌 광고 업계, 리테일 관계자들로부터 ‘기존 기술보다 훨씬 정밀하고 안정적’이라는 평가를 들었을 때 큰 보람을 느꼈다”며 “솔루션을 기업들이 실제로 마케팅 비용이 절감되고 매출 성과가 크게 개선되는 것을 확인했을 때 뿌듯했다”고 말했다.스페이스비전에이아이는 현재 약 15명의 팀원으로 구성되어 있다. AI 연구개발, 백엔드·프론트엔드 엔지니어, 사업전략 등 균형 잡힌 구성을 갖추고 있다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “단기적으로는 국내 리테일·전시 시장에서의 레퍼런스 확대와 공유오피스 Attention:D 네트워크 확장에 집중할 것”이라며 “중기적으로는 일본·유럽 시장 진출을 통해 글로벌 리테일 미디어 네트워크와 파트너십을 구축할 예정”이라고 말했다.덧붙여 “장기적으로는, 오프라인 공간의 모든 고객 경험을 데이터 기반으로 연결하는 글로벌 플랫폼으로 자리 잡는 것이 목표”라고 말했다.스페이스비전에이아이는 올해 순천대학교 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com