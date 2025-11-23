[순천대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 세계 최초 유전체 기반 천연 옥신 액상비료 개발 ‘아그로셀’

소재우 아그로셀 대표



대표 아이템은 ‘아미노엔젤(AminoAngel)’, 수확량과 상품성을 향상시키는 효과가 있어

화학비료 사용량을 약 30% 절감할 수 있어 농가의 비용을 줄이는 동시에 환경 보전에 기여

아그로셀은 세계 최초로 유전체 기반으로 천연 옥신 액상비료를 개발한 K-그린바이오 기업이다. 농업의 지속가능성과 농가 소득 증대를 목표로 하고 있다. 소재우 대표(51)가 2023년에 10월에 설립했다.대표 아이템은 ‘아미노엔젤(AminoAngel)’이다. 식물 생육에 핵심적인 옥신을 미생물 발효 기술로 구현한 친환경 액상비료로 작물의 뿌리와 줄기 생육을 촉진하고 수확량과 상품성을 향상하는 효과가 있다. 또한 화학비료 사용량을 약 30% 절감할 수 있어 농가의 비용을 줄이는 동시에 환경 보전에 기여할 수 있다. 토마토, 파프리카, 딸기 등 여섯 가지 작물에서 실증을 완료했으며, 91%의 높은 효과 검증 결과를 얻었다.”아미노엔젤은 유전체 기반의 옥신 유전자 타깃 기술과 미생물 제조공정을 결합한 독창적인 방식으로 만들어져, 타사가 쉽게 모방할 수 없습니다. 제조원가 또한 기존 액상비료 대비 5분의 1 수준으로 낮췄습니다. 여기에 농협과 영농조합을 통해 실증과 납품 계약을 완료했으며, 실제 농가에서는 세 번 이상 재구매가 이어지고 있습니다. 이는 효과와 신뢰도를 동시에 입증하는 성과라 할 수 있습니다.“국내에서는 농협과 영농조합, 원예 조합을 중심으로 B2B 납품을 확대하고 있으며, 지자체 보조사업과 정부 시범 사업에도 적극 참여하고 있다. 해외 진출에도 박차를 가하고 있는데, 이미 베트남 남부 농림업 투자·건설·서비스 협회와 MOU를 체결했고, 동남아 ODA 사업과도 연계해 시장을 확장해 나가고 있다.소 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “현재 한국의 농민들은 비료 때문에 농사를 못 짓겠다고 아우성입니다. 화학비료로 인해 농가와 환경이 동시에 어려움에 처한 현실을 바꾸고 싶었습니다. 초기 자금은 창업패키지 지원금과 연구개발비, 개인 자본으로 마련했습니다. 이후에는 정부 R&D 과제와 각종 수상 지원금을 통해 연구와 사업화를 이어갈 수 있었습니다. 앞으로 농식품부, 농업정책금융원, 벤처캐피털을 대상으로 투자 유치를 진행할 계획이며, 2025년까지는 Series A 투자 유치를 통해 OEM 기반의 양산 체계를 구축할 예정입니다.”창업 후 소 대표는 “농가에서 직접 ‘비료값은 줄었는데 작물이 더 잘 자란다’라는 말을 들었을 때 가장 보람을 느꼈다”며 “그 한마디가 연구와 개발에 쏟아온 모든 시간을 보상해 주는 것 같았다. 또한 국내외 기관으로부터 아그로셀 이 친환경 농업을 선도할 스타트업으로 인정받았을 때도 큰 자부심을 느꼈다”고 말했다.아그로셀은 연구개발팀과 사업개발·영업팀으로 나뉘어 있다. 연구개발팀에는 미생물·분자생물학 박사급 인력이 있으며, 사업개발·영업팀에는 농업 네트워크 분야에서 20년 이상 경력을 쌓은 전문가가 있다. “아직은 소규모 팀이지만 전문성과 현장성을 동시에 갖춘 팀이라고 자부합니다.”앞으로의 계획에 대해 소 대표는 “단기적으로는 2025년부터 2026년까지 농협과 조합을 중심으로 국내 시장 점유율을 확보하고, 매출 200억을 달성하는 것이 목표”라며 “중기적으로는 2027년에 동남아 ODA 사업 진출과 함께 USDA 인증을 획득해 북미 고부가가치 시장에 진출하고자 한다. 장기적으로는 글로벌 친환경 비료 시장을 선도하며 지속 가능 농업의 핵심 솔루션 기업으로 자리매김하고 싶다”고 말했다.아그로셀은 올해 순천대학교 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com