[순천대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 에너지 효율을 극대화하는 다양한 솔루션을 제공하는 기업 ‘엔에스알에너지’

김진영 엔에스알에너지 대표



태양광 발전 원스톱 지붕 공사에 특화된 지붕재 및 솔루션을 제공

‘네오솔라루프’, 태양광 모듈을 빠르고, 쉽게, 경제적으로 설치 가능

엔에스알에너지(NSRENG)는 태양광발전소에 필요한 구조물, 패널 제작 및 시공, 유지보수를 비롯해 에너지 효율을 극대화하는 다양한 솔루션을 제공하는 기업이다. 김진영 대표(46)가 2021년 8월에 설립했다.“NSRENG는 Neo Solar Roof Energy의 약자로, 태양광 발전소 원스톱 지붕 공사에 특화된 지붕재 및 솔루션을 제공하는 기업입니다. 인류에게 평등한 에너지 자원인 태양의 힘을 가장 효율적으로 담아내고, 미래 세대에 깨끗한 에너지를 전달하는 것을 목표로 하고 있습니다. 특히, 수요지 인근의 소규모 대체에너지 발전원 설치를 통해 배전망 안전화와 탄소 배출 절감에 기여하고 있습니다.”대표 아이템은 ‘네오솔라루프’다. 기존에 사용되는 지붕형 판넬 제품을 개량한 제품이며 지붕형 태양광 건물 설치 시 태양광 모듈을 빠르고, 쉽게, 경제적으로 설치 가능한 제품이다. 볼트를 노출하지 않는 타입이며, 구조물과 스터디너트를 사용하여 태양광 모듈을 설치한다.네오솔라루프는 용융아연도금 강판(Gl)에 마그네슘(Mg),알루미늄(Al)이 첨가된 3원계 합금강판(맥코트)을 사용하여 우수한 내구성, 내식성, 내화학성을 자랑한다. 알칼리, 암모니아 환경 등 전단 면이 외부로 노출되는 환경에서도 장기간 안정적인 운영을 보장한다.신축 및 리뉴얼 지붕에 모두 적용할 수 있으며, 체결 부위 무 노출 설계로 누수를 완벽하게 차단한다. 또한, 간편한 구조물 체결 방식으로 공사 효율을 높이고, 다양한 설치 환경에 최적화된 맞춤형 설계를 제공한다. 원스톱 솔루션으로 설계부터 시공, 유지보수까지 토탈 솔루션을 제공하며, 20년 이상 안정적 운영을 보증하여 고객의 신뢰를 확보하고 있다.네오솔라루프의 경쟁력은 세 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 최고 수준의 내구성 및 소재 기술력이다. Gl+Mg+Al 3원계 합금강판(맥코트)을 적용하여 부식에 매우 강해 태양광 발전소 수명과 동일한 20년 이상의 장기간 안정적 운영을 보장한다.둘째, 누수를 완벽하게 차단하고 효율적인 시공을 진행한다. 지붕재 체결 부위를 외부로 노출하지 않는 무 노출 설계를 통해 누수 문제를 근본적으로 해결하고, 간편한 구조물 체결 방식으로 공사 기간과 비용을 절감할 수 있다.셋째, 토탈 솔루션 제공한다. 설계, 시공, 관리까지 원스톱 서비스를 제공하여 고객의 번거로움을 최소화하고, 전문가의 손길로 완성되는 안정적인 발전소 운영을 보증한다.엔에스알에너지는 태양광 발전 시장의 B2B 특성에 맞춰 기술 검증과 파트너십에 집중하고 있다. 우수한 내구성, 내식성, 내화학성을 갖춘 지붕재에 대한 객관적인 품질 보증을 강조하고 있다. 그리고 신축 및 리뉴얼 현장의 다양한 지붕 조건에 최적화된 맞춤형 설계와 시공 레퍼런스를 확보하여 신뢰도를 높이고 있다. 또한 대형 시공사, 발전 사업자 등과의 긴밀한 협력을 통해 대규모 프로젝트를 수주하며 시장 점유율을 확대하고 있다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “현장에서 설치 공사를 하며 모은 5000만원으로 기존 현장에서 사용하는 자재로는 누수가 많이 발생해 이 부분을 보완하고자 고민한 끝에 네오솔라루프를 개발하게 되었습니다.”앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “5년 이내로 현재 지붕 공사 시장의 30% 점유를 목표로 하고 있다”고 말했다.엔에스알에너지는 올해 순천대학교 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com