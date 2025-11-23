[순천대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 기능성 비료와 유기성 폐기물 악취 저감제를 만드는 ‘카본엔네이처’

신현용 카본엔네이처 대표



굴패각이 발생하는 박신장에서 악취를 없애고, 유기물을 분해하여 자원순환

탄소저감 효과가 기존 미세조류기술 대비 100배 이상 우수하고, 생산성이 80% 이상 우수함

카본엔네이처는 굴패각의 이산화탄소(블루카본)를 이용하여 기능성 비료와 악취저감제를 생산하는 기업이다. 카본엔네이처는 신현용 대표(50)가 2022년 4월 설립했다.대표 아이템은 굴패각에서 이산화탄소를 추출하여 미생물과 발효기술로 유용물질로 전환하는 기술이다. 현재 본 기술을 이용하여 기능성 비료와 유기성 폐기물 악취 저감제를 생산 판매하고 있다. 기능성 비료는 초보 식집사도 식물을 건강히 키울 수 있고, 또한 시험 재배 결과 인삼의 사포닌 성분이 최대 8배 이상 향상된 것을 확인했다. 유기성 폐기물 악취 저감제는, 축산분뇨, 하수오니, 음식물 고형분 등을 대상으로 악취를 제거하는 효과를 확인했으며, 실증기간 동안 우수한 악취저감효과로 민원이 거의 발생하지 않았다.“우리 기술은 굴패각 박신장(굴껍대기 발생장소)에서 발생하는 패각의 블루카본을 이용하여 악취를 없애고, 유기물을 분해하는 기능이 있습니다. 2024년 상반기 통영의 박신장에서 1000톤 규모로 실증을 완료하였고, 통영시로부터 제품 판매 승인을 받았습니다.”카본엔네이처의 경쟁력은 탄소저감 효과가 기존 미세조류기술대비 100배 이상 우수하며, 제품의 생산 단가도 약 80% 이하로 가능하다는 점이다. 탄소저감 효과가 없는 제품 대비 상품성이 매우 우수하다는 점도 특징적이다.“기능성 비료는 블로그와 구매평 또는 행사 등을 통해서 홍보를 진행 중입니다. 악취저감제 시장진입 초기단계이며 실증(PoC)을 통해서 기술력과 상품성을 평가받고 있으며, 저희 제품을 한번 사용 후에는 100% 비율로 고객사가 되고 있습니다.”신 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “박사 과정 중 산업화 과제를 주로 수행하였고, 이후 네덜란드에서 박사 후 연구과정 중 글로벌 기업인 DSM에 특허기술을 이전하면서, 창업의 길을 선택했습니다. 이전까지는 조금 망설였는데 선진국에서도 내 기술이 인정받게 되면서 자신감을 얻었습니다. 네덜란드에서 박사 후 연구과정 중 급여를 모으고, 2022년 에코스타트업 예비창업에 선정되어 창업을 시작하게 되었으며, 매년 1건의 사업화 과제를 통해서 자금을 충당하고 있습니다. 2025년 4월에 ㈜인벤션랩에서 Seed 투자를 받았고, 8월에는 TIPS에 선정됐습니다. 내년 6월까지 Pre-A 투자를 유치할 예정입니다.”창업 후 신 대표는 “탄소저감기술로 개발한 제품이 사람 또는 기업에서의 높은 호응과 매출이 발생할 때, 지금까지 실험실에서 다져진 기술 노하우를 수요기업과 협업하면서 빠르게 기술지원을 하고 신뢰를 쌓아갈 때, 비료의 경우 ‘죽어가던 식물이 건강하게 살아난다’고 리뷰를 해 줄 때 보람을 느낀다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 신 대표는 “현재 기술개발이 완료된 녹조 발생억제와 제거제, 하수종말처리장의 악취와 수처리 수율을 향상할 수 있는 제품을 공공 조달 시장에 성공적으로 실증하고 시장에 진입할 것”이라며 “미생물과 생물공정 기술로 이산화탄소를 이용한 다양한 제품 출시 예정”이라고 말했다. 덧붙여 “단순히 탄소를 저감해 동등한 제품을 개발하는 것보다는 이산화탄소를 이용해서 더 품질이 좋은 제품을 생산할 수 있는 기술을 목표로 하고 있다”며 “카본네커티브 기술에 중점을 둔 생명공학 회사가 되는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다.카본엔네이처는 올해 순천대학교 초기창업패키지 사업에 선정되었다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com