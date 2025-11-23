[2025 중앙대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] AI 기술과 예술 그리고 향기를 융합한 콘텐츠 전문 기업 '네안데르’

유재영 네안데르 대표



AI 콘텐츠 기획부터 공간 연출, 향기 굿즈까지 토탈 솔루션 제공

팬덤 마케팅으로 B2C 시장 공략, 문화행사 연계 B2B 사업 확장 중

이동주 CFO

유선화 CMO

네안데르는 AI 기술과 예술, 향기를 융합한 콘텐츠 전문기업이다. 유재영 대표, 이동주(LEE DONGJU) 대표, 유선화(YU SEON HWA) 이사(CMO), 김주연 이사가 공동창업해 2023년 8월 설립했다. AI를 기반으로 새로운 감각 경험을 제안하는 스타트업이다.네안데르의 핵심 사업은 AI 기반 콘텐츠 기획 및 제작이다. 전시, 팝업 등에서 AI 콘텐츠 기획부터 공간 기획 및 연출까지 담당한다. 여기서 그치지 않고 관객들이 체험한 경험을 지속할 수 있는 매개체로서 향기 굿즈 기획 및 납품까지 제공한다. 관객들이 콘텐츠를 체험한 후 향기를 통해 그 경험을 강렬하게 기억할 수 있도록 하는 토탈 솔루션이 네안데르만의 차별점이다.현재 운영 중인 3개의 플래그십 스토어는 이러한 사업 모델을 구현하는 전략적 거점이다. 가장 최근 오픈한 'AC'SCENT ID(악센트 아이디)'에서는 자체 개발한 AI 프로그램을 선보인다. 고객 이미지에 어울리는 향 추천 및 제작은 물론, 고객이 좋아하는 아이돌이나 캐릭터 이미지를 AI로 분석해 어울리는 향기를 추천하는 서비스까지 제공한다.특히 CMO 유선화 이사가 주도하는 팬덤 마케팅이 주목받고 있다. 'AI로 내 최애를 분석하고 향기로 간직한다'는 컨셉으로 X(구 트위터)와 인스타그램에서 바이럴을 일으켰다. 플래그십 스토어는 B2C 고객 유치와 동시에 B2B 사업 쇼케이스 역할을 하는 전략적 공간으로 기능하고 있다.이를 기반으로 다양한 문화행사와 연계한 B2B 프로젝트도 확장하고 있다. 제천국제음악영화제에서는 영화와 음악(OST) 취향을 AI로 분석해 대응하는 향을 추천하고, 관객이 현장에서 직접 향수를 제작하는 체험 프로그램을 기획했다. 서울국제작가축제에서는 작가 작품을 AI로 분석해 관객 취향에 맞는 책을 추천하고, 해당 도서 데이터를 바탕으로 향기를 추천하는 인터랙티브 콘텐츠를 선보였다.한편 네안데르는 현재까지 총 3개의 플래그십 스토어 운영과 다양한 B2B 프로젝트를 통해 자체 매출을 확보해왔다. 예비창업패키지, 청년창업사관학교, 캠퍼스타운 등 정부지원사업을 활용해 사업을 고도화했지만, 이제는 본격적인 스케일업을 준비하고 있다.특히 유 대표는 "현재까지는 정부지원사업과 자체 매출로 운영을 이어왔습니다. 앞으로는 투자 및 TIPS 프로그램 유치를 통해 기술 고도화와 글로벌 확장을 본격화할 계획입니다."라며 투자 유치와 tips 프로그램에 대한 의지를 드러냈다.창업 배경에 대해 유 대표는 "예술과 테크놀로지를 결합한 프로젝트를 진행하다가, '향기'라는 새로운 매체의 가능성을 발견했다"고 설명했다. 창업 후에는 "단순 제품이 아니라 '정체성'을 찾는 경험을 제공할 수 있다는 점이 큰 동기부여가 된다"고 말했다.향후 계획에 대해서는 "2025년 AI 기반 향기 콘텐츠로 국내 시장에 확장할 것"이라며 "2026년 플래그십 리뉴얼을 진행하고 글로벌로 진출하는 것이 목표"라고 밝혔다. 플래그십 스토어에서 끊임없이 자체 AI 콘텐츠를 선보이는 동시에 B2B 연계 사업을 확장해 B2C와 B2B 양 영역에서 동반 성장을 이뤄나간다는 포부다.네안데르는 차별화된 AI 콘텐츠 사업 모델을 인정받아 중앙대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 중앙대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com