[2025 중앙대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 자영업 생태계의 패러다임을 바꿀 수 있는 푸드테크 스타트업 ‘맨땅에 헤딩즈’

강필진 맨땅에 헤딩즈 대표



식당 예약 역경매 서비스 플랫폼 ‘가게나우’를 운영

자영업자들을 위한 콘텐츠 제작 사업 및 광고 대행, BM 교육 서비스 제공

“최근에는 ‘가게나우’보다 ‘맨땅에 헤딩즈’ 자체를 찾는 사람들이 더 많아졌습니다. 가게나우 플랫폼으로의 브랜딩 보다 자영업자를 생각하는 ‘맨땅에 헤딩즈’의 비전적인 가치를 더 알아주는 것 같습니다. 그렇다 보니 ‘가게나우’ 플랫폼만 제공하는 것이 아닌 자영업자 광고 대행 서비스가 조금 더 많은 사랑을 받고 있습니다. 아이템의 변화라기보다는 자영업자들이 더 선호하는 맨땅에 헤딩즈의 서비스가 포지션 변화를 맞이하고 있습니다. 그래서 멤버십 형태로 가게나우·마케팅·콘텐츠가 진행되는 케이스도 생기고 있습니다. 수익모델이 다각화되고 확대되는 상황입니다.”맨땅에 헤딩즈는 식당 예약 역경매 서비스 플랫폼 ‘가게나우’를 운영하는 스타트업이다. 강필진 대표(29)가 2023년 3월에 설립했다.“맨땅에 헤딩즈는 자영업 생태계의 패러다임을 바꾸겠다는 비전을 가지고 나아가는 팀입니다. 현재는 식당 예약 역경매 서비스인 ‘가게나우’라는 플랫폼을 운영 중이며, 그 외에도 자영업자들을 위한 콘텐츠 제작 사업이나 광고 대행, 비즈니스 모델링 컨설팅 및 교육업 등을 진행하고 있습니다.”아이템은 크게 ‘가게나우 앱 서비스’ ‘콘텐츠 제작 및 광고대행 서비스’ ‘BM 교육 서비스’로 나뉜다.“가게나우는 식당 예약 역경매 서비스입니다. 흔히 식당에 방문하게 되는 과정을 거꾸로 바꾼 서비스로 생각하면 됩니다. 가게나우에 본인이 원하는 날짜, 시간, 인원, 메시지만 작성해 올려주면 가게 사장님들이 먼저 제안하는 형식입니다. 다양한 제안을 받으며 나에게 가장 적합한 매장으로 방문을 할 수 있는 서비스입니다.”“우리의 경쟁력은 ‘매출을 추가로 올릴 수 있다’가 핵심입니다. 역경매 서비스 가게나우를 통해 고객을 매장에 추가 영업하기도 하고, 광고 대행 서비스를 통해 잠재 고객들에게 매장을 노출할 수 있다는 점 자체가 기존에 가지고 있던 매출의 파이를 극대화 시킬 수 있다는 점입니다.”콘텐츠 제작의 경우는 자영업자들에게 필수적인 콘텐츠를 제공하고 홍보를 할 수 있도록 돕고 있다. 음식 사진 촬영, 숏폼 광고, SNS 운영 등이 있다. 강 대표는 “자영업 경험과 마케팅 경험을 살려 고객들에게 더욱 친숙하게 다가갈 수 있도록 콘텐츠를 만들고 있다”고 말했다.“BM 교육 서비스의 경우 ‘자영업도 스타트업답게’라는 슬로건을 가지고 기획하고 있습니다. 실제로 자영업부터 스타트업까지 직접 경험하고 있는 만큼 폐업률이 높은 자영업 생태계 안에서 지속 가능할 수 있는 BM 교육을 기획하고 있습니다.”맨땅에 헤딩즈는 자영업자 교육 및 컨설팅 활동을 통해 진정성을 많이 어필하고 있다. “요즘 자영업자들이 어려움을 많이 겪고 있는 만큼 실제 5년간의 자영업 경험을 가진 대표자인 제가 많은 자영업자들과 직접 대면하고 소통을 진행하고 있습니다. 최근에는 우아한 형제들 배달의 민족 TOPS 컨설턴트, 소상공인 진흥공단의 희망리턴패키지 퍼실리테이터 등으로 활동을 하며 올해만 벌써 수백명의 자영업자들을 직접 컨설팅 및 교육을 하였습니다. 그 과정에서 고충을 듣고 솔루션을 전달하는 활동을 하다 보니 회사의 브랜드 이미지도 생겨나는 것 같습니다.”맨땅에 헤딩즈는 강 대표를 비롯해서 마케터, 편집자, 컨텐츠 담당자, 개발자가 함께하고 있다.앞으로의 계획에 대해 강 대표는 “단기 로드맵으로는 Tech를 결합한 콘텐츠 기업으로 성장하며 자영업들의 매출을 올려드리는 것이 목표”라며 “장기 로드맵으로는 자영업 생태계의 패러다임을 바꿀 수 있는 푸드테크 선두 기업이 되고 싶다”고 말했다.“앞으로는 같은 비전 안에서 최대한 많은 자영업자와 직접 소통하고, ‘자영업 서비스’하면 가장 먼저 떠오르는 브랜드들을 구축하는 게 목표입니다.”맨땅에 헤딩즈는 아이템을 인정받아 중앙대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 중앙대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com