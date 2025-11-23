[2025 중앙대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 자원순환 디지털 플랫폼을 개발하는 스타트업 ‘모나(MONA)’

판퀸(Phan Quinn) 모나 대표



기업들의 미사용 재고와 잉여 자원을 저소득층 및 취약계층에 재분배

1만6천 명 이상의 커뮤니티 회원과 220명 이상의 자원봉사 네트워크를 보유

모나(MONA)는 AI 기술로 기업의 잉여 자원을 최적의 수요처에 매칭하는 자원순환 디지털 플랫폼을 제공하는 스타트업이다. 베트남계 미국인 판퀸(Quinn Phan) 대표(36)가 2023년 11월에 설립했다."모나는 기업들이 미사용 재고와 잉여 자원을 저소득층 및 취약계층에 재분배함으로써 폐기물을 줄이고 ESG 가치를 창출할 수 있도록 돕습니다. 또한 ESG 리포트와 세액 공제 혜택을 제공합니다. 현재 모나는 전국적으로 1만6천 명 이상의 커뮤니티 회원과 220명 이상의 자원봉사 네트워크를 보유하고 있습니다."판퀸 대표는 2020년부터 2023년까지 운영한 비건 레스토랑 & 베이커리 Vegan & Beyond부터 현재 CEO로 활동 중인 모나와 관련해 코리아타임스에 네 차례 소개됐다. 2024년에는 중소벤처기업부가 주최하는 글로벌 K-Startup Grand Challenge에서 114개국 1,716개 기업 중 Top 20에도 선정됐다."모나는 창업 1년 만에 벤앤제리스 그랜드하얏트 인천과 같은 글로벌사를 포함한 기업들과 사업성 검증을 마쳤습니다. 이에 따른 ESG 임팩트 영향력과 가능성을 인정받아 2024년 TESCO 주관 ESG분야 차세대 글로벌 여성리더 50인에 한국대표로 선정되고, 같은 해 서울 명예시민으로 위촉되었습니다."모나는 국내 최초로 산업 전반에 걸쳐 운영되는 AI 기반 B2B 잉여자원 재분배 플랫폼을 개발했다. "유통기한이 임박했거나 사용할 수 있는 식품, 화장품, 의류, 가구, 산업재 등을 기업과 기관, 그리고 복지단체 간에 재분배하여 폐기물 발생과 탄소 배출을 줄이고 있습니다. 기업 입장에서는 매립이나 소각 비용을 줄일 수 있고, 환경적으로는 폐기와 과잉생산 과정에서 발생하는 탄소 배출을 예방할 수 있습니다."판퀸 대표는 "모나는 B2B 모델을 통해 대규모 자원순환 임팩트를 만들어낸다"고 강조했다. "기존의 B2C 자원 재분배는 소규모이자 수작업 중심이지만, 모나는 기업과 업사이클 제조업체, 지역 사회를 연결하여 대규모 재분배를 가능하게 합니다."두번째 경쟁력은 자동화된 ESG 리포트를 제공한다는 것이다. "탄소, 수자원, 폐기물, 사회적 기여와 같은 정량화된 데이터를 제공하여 기업의 탄소 감축, 규제 준수, 홍보 활동을 지원합니다. 세 번째 경쟁력은 AI 기반 매칭 시스템을 제공하고 있다는 것입니다. 협업 필터링과 예측 분석 기술을 활용해 최적의 수요처와 공급처를 자동으로 연결하고 있으며, 2024년 11월에 특허 출원과 상표 등록을 완료했습니다."판퀸 대표는 "모나는 기업의 잉여 자원을 임팩트와 비용절감으로 전환하여 실질적 임팩트를 창출한다"며 "많은 AI 기반 서비스가 폐기물·탄소 관리에서 단순 모니터링에 머무르는 반면, 모나는 AI기반 자원매칭 최적화를 통해 실질적으로 폐기물을 줄이는 데에 기여한다. 모나의 AI 예측 시스템은 불필요한 자원 낭비를 막고, 기업의 비용절감은 물론 사회ㆍ경제적 가치를 창출, ESG 성과를 강화하는데 도움이 된다"고 말했다."각 거래는 최대 19톤의 폐기물을 줄이고 8~10톤의 CO₂ 배출을 예방합니다. 기업은 최대 50%의 폐기 비용을 절감하고, 물품은 저소득층과 복지단체, 업사이클 기업에 전달됩니다. 또한 재분배 과정에서 취약계층 우선 고용을 하고 있어 소외계층의 고용 창출 효과도 있습니다."판퀸 대표는 네트워크와 모나의 1만6천 명 규모 커뮤니티를 활용해 벤앤제리스, 그랜드 하얏트 인천, 한글 과자와 같은 브랜드와 협업을 진행했다.판퀸 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. "전 세계적으로 식품의 3분의 1인 약 13억 톤이 버려지고 있습니다. 충분히 사용가능한 화장품, 의류, 가구, 서적 등도 매립지로 보내지고 있습니다. 상품을 생산하는 모든 산업이 공통으로 안고 있는 문제는 팔리지 않은 재고 처리입니다. 반면 이러한 기본적인 물품조차 구매할 여력이 없는 사람들도 많습니다. 한국인 참전용사가 쌀과 기름을 훔칠 수밖에 없었던 뉴스를 접한 적이 있습니다. 기업들이 수백억 원을 쓰면서 물건을 폐기하는 한편, 정작 필요한 사람들은 그것을 구하지 못하는 현실을 보면서 창업을 결심했습니다."창업 후 판퀸 대표는 "아직 사용할 수 있는 식품과 제품들이 더 이상 쓰레기통이나 매립지로 가지 않고, 저소득층 아동, 장애인, 참전용사, 독거노인, 노숙인 등 취약계층의 삶을 개선하는 데 쓰인다는 사실이 가장 큰 보람"이라며 "외국인 여성 창업가로서, 한국에서 사회적 기업을 세우고 운영하며 많은 사람과 뜻깊은 관계를 맺었고, 개인적으로도 크게 성장할 수 있었다"고 말했다.앞으로의 계획에 대해 판퀸 대표는 "단계적으로 시장을 확장할 것"이라며 "최종 목표는 글로벌 넷제로를 약속한 기업들로 목표 시장을 넓히는 것"이라고 말했다."시기별로 계획을 이야기하자면, 3년 차에는 국내 시장에서 곧 출시되는 B2B 플랫폼 서비스 검증과 자동화 기반을 다질 예정입니다. 그리고 5년 차에는 일본, 대만 등 탄소 규제가 엄격한 아시아 시장으로 확장할 계획입니다. 3~10년 차에는 글로벌 시장으로 본격 진출하여 다국적 기업을 타깃으로 할 예정입니다. 2025년에 9월에 AI 기반 자동 매칭 플랫폼을 런칭하고, 10~12월에는 베타 테스트를 진행할 계획입니다. 2026년에는 상반기 동안 수도권에서 전국 단위로 확장하고, 하반기에는 베트남, 일본, 싱가포르 등 해외 시장 조사와 파트너십 MOU를 체결할 예정입니다. 2027년에는 AI 기반 물류 최적화 및 배송 경로 자동화 기술을 도입하는 것이 목표입니다."모나(MONA)는 아이템을 인정받아 중앙대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 중앙대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.