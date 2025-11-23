[2025 중앙대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] K-뷰티 브랜드의 라틴아메리카 진출을 돕는 솔루션 '블루보트' 운영하는 ‘밀리미터컴퍼니’

선호민 밀리미터컴퍼니 대표



수출 절차를 단순화해 한국 뷰티 브랜드가 새로운 해외 판로를 개척

법인 설립, 인증, 통관, 마켓 입점, 콘텐츠 번역 및 운영 등 필요한 업무 일체를 지원

밀리미터컴퍼니는 K-뷰티 브랜드의 라틴아메리카 진출을 돕는 글로벌 이커머스 솔루션 '블루보트'를 운영하는 스타트업이다. 선호민 대표(34)가 2023년 7월에 설립했다.밀리미터컴퍼니는 수출 절차를 단순화해 한국 뷰티 브랜드가 새로운 해외 판로를 개척할 수 있도록 돕는 역할을 하고 있다.“K-뷰티 브랜드가 멕시코를 포함한 라틴 시장에 진출할 수 있도록 법인 설립, 인증, 통관, 마켓 입점, 콘텐츠 번역 및 운영 등 필요한 업무 일체를 지원합니다. 멕시코 현지 법인을 통해 COFEPRIS 인증, RFC·FIEL 발급, 은행 계좌 개설 등 현지 행정 이슈를 해결 가능한 것이 강점입니다.”주력 사업구조는 해외 위탁판매 수출 구조다. 한국의 뷰티 브랜드로부터 물건을 위탁받아 Mercado Libre·Amazon 등 주요 이커머스에 K-뷰티 제품을 판매하고 있다. 브랜드는 물건만 보내주면, 판매는 블루보트이 책임지는 구조다.선 대표는 “밀리미터컴퍼니의 경쟁력은 멕시코 현지 법인을 기반으로 한 실질적인 행정·세무·통관·언어 해결력”이라고 강조했다.“이는 한국의 뷰티 브랜드가 해결하기 어려운 점입니다. 경쟁 업체들에 비해 시장을 선점했다는 것이 하나의 강점이 될 수 있습니다. 현지에 특화된 메르카도 리브레라는 플랫폼을 먼저 대응해본 경험으로 글로벌 대기업까지도 문의하고 있습니다.”밀리미터컴퍼니는 블로그 및 키워드 광고 등을 통해 마케팅을 진행하고 있다. 분야가 생소한 만큼 서비스가 필요한 고객들이 어떻게든 찾아오는 상황이다.“현재는 사업 기반 안정화와 수익 모델 검증에 집중하고 있지만, 추후 남미 전역 확장 및 물류 시스템 강화를 위한 시드 투자 유치를 계획하고 있습니다. IR 자료도 준비 중이며, 관심 있는 투자자들과 미팅을 진행하고 있습니다.”선 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “창업하게 된 가장 직접적인 계기는 예비창업패키지에 선정되었던 것이었습니다. 개인 자본과 정부 지원사업을 통해 마련했습니다.”창업 후 선 대표는 “항상 하는 루틴한 업무가 아니라, 어렵지만 스스로 개척해 나가는 길 위에 서 있다는 사실에서 큰 보람을 느낀다”고 말했다.밀리미터컴퍼니는 선 대표 외에 ‘블루보트’ 서비스 공동 창업자이자 (주)밀리미터컴퍼니의 이준수 이사(29)가 함께하고 있다. 이 이사는 시리즈 A, B, pre-IPO 규모 스타트업에서 서비스·사업을 운영하고 성장시킨 경험이 있다.“학교 때부터 기업가와 예술가의 접점에서 일하고 싶다는 비전을 키웠습니다. 우리가 만든 서비스로 사람들에게 감동을 주고 싶습니다. 선호민 대표와 일로, 인간적으로 함께하며 비전을 실현할 수 있다고 느꼈습니다. 멕시코 거주 경험과 스페인어 능력을 살려서 국내 뷰티 브랜드의 중남미 진출을 돕는 사업을 함께 구상했습니다.” (이준수 이사)앞으로의 계획에 대해 선 대표는 “중장기적으로는 블루보트를 K-뷰티 수출의 라틴 허브 플랫폼으로 성장시키는 것이 목표”라며 “향후 칠레·브라질 등으로 확장할 계획도 가지고 있다”고 말했다.“서비스가 정량적으로 성장하는 것도 중요하지만, 사용자 경험과 디자인 등 정성적인 면에서도 고객의 마음을 건드리는 것이 목표입니다. 블루보트와 함께 멕시코에 진출하는 여정이 고객사에 잊을 수 없는 경험으로 느껴지도록 디자인할 것입니다.”밀리미터컴퍼니는 아이템을 인정받아 중앙대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 중앙대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com