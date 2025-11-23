[2025 중앙대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 문화예술을 기반으로 한 맞춤형 기업행사대행 전문 스타트업 ‘스튜디오일오삼’

최유민 스튜디오일오삼 대표



AI 어시스턴트 기반의 행사 자동화 플랫폼, STUDIO 153+ 개발

기획자의 스트레스와 시간 낭비를 줄이고, 행사 완성도는 극대화할 수 있어

스튜디오일오삼(STUDIO 153)은 문화 예술을 기반으로 한 맞춤형 행사 대행 전문 스타트업이다. 최유민 대표(39)가 2020년 11월에 설립했다.최 대표는 방송 업계에서 사회생활을 시작했으며, 이벤트 전문기업에서 기획 및 실무자로 국내외 여러 대형 프로젝트를 성공적으로 진행했다.“검증된 기획력과 제작력을 바탕으로 콘서트, 강연, 전시회 등 다양한 문화 행사를 차별화해 선보이고 있으며 그동안 행사 기획 및 운영, 콘텐츠 제작, 브랜드 마케팅, 공공기관 협업 등 100여 건의 이벤트를 진행했습니다. 최근에는 기존 업무에서 한발 더 나아가 AI 어시스턴트 기술을 통해 행사 준비를 더 쉽게 만들어 주는 STUDIO 153+를 개발했으며, 올 하반기 출시를 앞두고 있습니다.”STUDIO 153+는 AI 어시스턴트 기반의 행사 자동화 플랫폼이다. 행사 운영 시 작고 반복되는 업무들로 인한 기획자의 스트레스와 시간 낭비를 줄이고, 행사 완성도는 극대화할 수 있는 맞춤형 행사 관리 서비스다.해당 플랫폼은 행사 기획부터 신청 접수, 참석자 관리, 피드백과 통계까지 전 과정을 자동화하여 반복 업무를 줄이고, 운영자가 전략과 콘텐츠에 집중할 수 있도록 지원한다. AI는 행사 성격에 맞는 문구·디자인·타임테이블을 자동으로 생성하고, 조건부 초대와 블랙리스트 관리, 데이터 기반 분석과 개인화 추천까지 제공한다. 그 결과, 소규모 모임부터 기관 행사까지 누구나 효율적이고 스마트하게 이벤트를 운영할 수 있게 된다.“STUDIO 153+의 가장 큰 경쟁력은 누구나 행사 기획자가 될 수 있다는 점입니다. 행사 준비에 따라오는 세세한 일들을 AI가 대신하기 때문에 기획 업무에 집중할 수 있습니다. STUDIO 153+는 개요, 행사명, 목적 등 행사 정보에 맞는 슬로건, 카피, 식순, 인사말, 안내 멘트 등을 AI가 자동으로 작성해 줍니다. 생성형 AI 기반으로 다양한 사용자 요청·응답 처리도 자동화할 수 있으며, 행사에 대한 간단한 정보를 입력하고 원하는 분위기를 선택하면, 최적의 색상, 폰트, 이미지, 레이아웃을 포함한 랜딩 페이지가 자동 생성됩니다.”행사 기간 및 세션 정보를 기반으로 행사 타임테이블 초안을 생성하고, 참석자 정보를 DB로 관리해 신청 추이, 참석률 등 통계를 시각화할 수 있다.행사 종료 후에는 데이터 기반 리포트를 자동 생성하며 축적된 사용자 데이터를 분석해 행사 성공·실패 요인을 분석하고 수요 예측 정보를 제공한다. 구글폼·네이버폼 등 외부 폼을 연결할 수 있는 것은 물론 자체 폼을 구축해 이벤트 진행의 편리함을 한층 높일 예정이다. 이 외에도 랜딩페이지 정보를 활용한 홍보 진행, 이메일 초안 제안 등 반복적인 운영 업무를 자동화할 수 있어 행사 진행에서 번거로운 업무는 AI에게 맡기고 본질인 기획에 집중할 수 있게 된다.“STUDIO 153+를 통해 비전문가도 행사 운영이 가능해지며 누구나 행사를 주최할 수 있는 자유로운 행사 주최 문화가 확장될 수 있습니다. 결과적으로 행사의 발생 횟수가 증가해 MICE 시장이 폭발적으로 넓어질 수 있을 것으로 전망합니다. 그동안 디지털 인프라 부족으로 운영에 어려움을 겪었던 마을 축제, 학교 행사 등 소규모 행사들도 한층 더 활성화될 수 있습니다.”STUDIO 153은 IBK기업은행, KB국민은행, KB국민카드, 한국투자증권, iM뱅크 등 견고한 파트너십을 구축한 고객사를 다수 보유하고 있다.“고객사들에 STUDIO 153+ 플랫폼을 알리는 것부터 시작할 방침입니다. 아울러 STUDIO 153은 현재 블로그 운영과 정기적인 뉴스레터를 통해 STUDIO 153의 소식을 알리고 있습니다. 이러한 자사 공간에서 STUDIO 153+를 적극 홍보할 계획입니다. 플랫폼 출시에 맞춰 키워드 콘텐츠, 구글 광고 등의 마케팅 방안도 논의 중입니다. STUDIO 153+는 이벤트 진행자라는 명확한 타겟이 존재하는 만큼 관련 인맥이 모이는 오픈채팅방도 좋은 마케팅 공간이 될 것이라고 생각합니다.”STUDIO 153은 올해 중앙대학교 캠퍼스타운 스타트업 모집 경진대회에 입상했으며, 9월에 서비스가 오픈된다.“서비스 런칭과 함께 다양한 지원사업에도 지속적으로 도전할 것입니다. 투자를 받으면 AI·ML엔지니어, 모바일 개발자 등 기술 로드맵 달성을 위한 R&D 핵심인력을 채용하고, 마케팅 및 영업, 인프라 및 IP확보에 활용할 계획입니다.”최 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “오랜 시간 이벤트 기획 일을 하면서 전문가가 아닌 수많은 행사 주최자들이 겪고 있는 어려움을 직면했습니다. 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부기관, 스타트업, 교육기관 담당자 등 이벤트를 맡게 된 기업의 실무자들은 너무 복잡한 이벤트 진행 과정으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 신청은 네이버, 공지는 카카오톡 등에서 진행되는 등 다채널을 활용해야 하는 시스템도 담당자들의 번거로움을 가중시키는 요인입니다. 이에 많은 실무자들이 반복적인 수작업을 지속하면서 정작 집중해야 할 기획에는 투자할 시간이 부족한 실정이었고, 이러한 문제를 개선하기 위해 STUDIO 153+를 시작하게 됐습니다. 국내 이벤트 산업은 의미 있는 규모로 자리 잡고 있으며, 글로벌 MICE 시장 역시 지속적인 성장 추이를 보여주고 있습니다. 특히 관리 소프트웨어 시장이 디지털 전환의 흐름을 타고 높은 성장률을 보이는데, 국내에는 모든 서비스를 한 곳에서 받을 수 있는 플랫폼이 없는 상황입니다. 이 때문에 초보 기획자도 성공적인 이벤트를 진행할 수 있도록, 기획부터 분석까지 이벤트 전 과정을 하나의 공간에서 시행할 수 있는 AI 기반 이벤트 주최자 최적화 플랫폼 STUDIO 153+를 개발하게 됐습니다.”창업 후 최 대표는 “STUDIO 153이 기획·진행한 행사에 참석한 사람들이 높은 만족도를 보였을 때 보람을 느꼈다”고 말했다.“지난 4월 진행한 국립장애인도서관의 ‘내책방콘서트’를 예로 들자면, 행사에 참여하는 모든 사람이 공감하고 함께할 수 있도록 기획 단계에서부터 낭독, 자막, 수어, 음악 등이 하나의 메시지를 향하도록 구성했습니다. 자막, 스크린, 통역사의 위치 등도 콘텐츠의 중요 구성 요소로 기획 단계에서부터 동등하게 설계해 몰입도를 높였습니다. 이처럼 듣는 콘텐츠, 보는 콘텐츠를 참여하는 콘텐츠로 확장한 결과, 관객들에게 ‘기억에 남는 시간이었다’는 평을 들을 수 있었습니다. 객석의 참가자들이 행사의 주체가 되는 행사를 진행했을 때 팀원 모두 보람을 느끼는 것 같습니다. 이러한 보람을 더 크게 느끼기 위해서 STUDIO 153+ 서비스를 선보이게 됐습니다.”STUDIO 153은 웹 개발, 디자인, 행사 관리, 업체 커뮤니케이션 등 각 분야에서 경력을 쌓아온 임직원 등으로 팀을 꾸려 시너지 효과를 만들어 내고 있다.“웹 개발과 인공지능 개발을 맡고 있는 개발자, 웹·앱 및 인쇄물 디자인을 총괄하는 디자이너, 프로젝트 관리와 커뮤니케이션을 주도하는 프로젝트 매니저, 웹·앱 개발 전반을 지원하는 책임 연구원, 해외 진출 진행 및 효율적인 행사 관리를 담당하는 프로덕트 매니저 등 임직원 모두가 각자의 역할을 충실하게 수행하면서 지속적인 성장을 이뤄내고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 최 대표는 “출시를 앞둔 STUDIO 153+ 서비스가 성공적으로 시장에 자리 잡을 수 있도록 최선을 다할 계획”이라며 “국내 시장에 안착한 후에는 영어 기반 행사 기획과 참석자 관리 기능 확장 등을 통해 글로벌 진출 기반을 마련하고자 한다. 향후에는 SaaS 모델을 통해 동남아, 일본 등 해외 MICE 시장에 진출하는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다.스튜디오일오삼은 아이템을 인정받아 중앙대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 중앙대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com