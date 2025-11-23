[2025 중앙대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] MICE 행사 전문인력 실시간 매칭 플랫폼 ‘프로닷컴’을 개발한 ‘아나컴’

구유진 아나컴 대표



전문인력을 실시간으로 손쉽게 구인구직 할 수 있는 환경을 제공

포트폴리오 검증 특허출원, 허위이력 걸러내 행사 안정성 확보와 신뢰 강화

아나컴은 MICE행사 전문인력(진행자, 통역, 의전) 실시간 매칭 플랫폼 ‘프로닷컴’을 개발한 스타트업이다. 구유진 대표(31)가 2025년 5월에 설립했다.구 대표는 방송국 아나운서를 거쳐 MICE 업계 아나운서로 활동하며 각종 시상식, 포럼, 국제회의, 컨퍼런스, 학술대회, 포상식, 기념식, 성과보고회, 데모데이, IR 피칭, 토론회, 토크콘서트, 음악회, 축제 등의 다양한 행사진행을 맡아왔다.“행사 현장을 경험하며 행사 주최자와 전문인력 간 연결이 여전히 전화, 지인 추천 등 아날로그 방식으로 이뤄지고 있다는 점을 몸소 체감했습니다. 이를 해결하고자 아나컴을 설립했고, 전문인력의 매칭-계약-정산을 유저 친화적이고 효율적이면서도 신뢰할 수 있는 플랫폼 ‘프로닷컴’을 운영하고 있습니다.프로닷컴은 조건 기반 데이터 매칭을 통해 MICE·행사 전문인력을 실시간으로 연결한다. “특정 조건의 전문인력을 찾는 과정이 매우 번거롭습니다. 예를 들어, 프랑스어 가능한 MC를 구하려면 수십 통의 전화를 걸어야 하거나, 어디서 찾아야 할지 알 수 없는 경우가 많았습니다. 프로닷컴은 이런 인력을 실시간으로 손쉽게 매칭할 수 있고, 복잡했던 행사 인력 섭외 과정을 단 한 번의 검색으로 해결합니다.”구 대표는 “기존 소개 기반 구조에서는 진입 장벽이 높고, 일정 관리와 정산이 복잡했다”며 “프로닷컴은 자동계약서 작성과 빠른 정산시스템으로 전문인력이 편리하게 활동 할 수 있도록 지원한다”고 말했다.“포트폴리오 영상 및 사진과 행사명을 자동으로 검증하는 기능을 특허 출원 중이며, 학력·경력·언어 자격증 등 다양한 인증 서류를 통해 전문인력을 확실히 검증할 수 있습니다. 행사 주최자가 가장 걱정하는 것은 ‘이 사람이 소중한 우리 행사를 문제없이 수행할 수 있을까?’입니다. 프로닷컴은 후기, 영상 포트폴리오, 검증된 사진 포트폴리오를 통일된 플랫폼 양식으로 제공하여 신뢰를 높였습니다.”프로닷컴은 모든 인력과 행사 데이터를 필터링해 검색 한 번으로 맞춤 전문인력을 실시간으로 찾을 수 있다. 기존에 카톡, 전화, 메일 등 여러 창구로 연락하던 과정을 플랫폼 내에서 통합하고 자동 알람 설정까지 제공한다. 등록된 전문인력을 활용해 VIP 투어, 포상관광으로 확장할 수 있으며 나아가 해외 박람회 등 글로벌 MICE행사 시장으로도 확장이 가능하다.초기 타겟은 지자체와 소규모 기업 홍보팀이다. 플랫폼 하나로 인력 검색, 매칭, 일정 관리, 정산까지 통합해 제공하며 만족도가 높은 사용 사례를 중심으로 입소문 마케팅을 강화한다. 전문인력 커뮤니티를 만들어 후기와 포트폴리오를 공유, 플랫폼 신뢰도를 높이고 장기적으로는 B2G, B2B, VIP 투어, 포상관광으로 확장할 계획이다.구 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “어릴 때부터 사업을 하는 아버지를 보며 방송국 아나운서 활동과 함께 사업을 하고 싶은 꿈을 갖고 있었습니다. MICE행사 현장을 경험하며 문제 해결 아이디어를 떠올렸고 이를 통해 업계의 불편한 점을 개선할 수 있다고 판단해 창업하게 되었습니다. 초기 자금은 개인 저축과 정부 지원 사업을 활용했습니다.”창업 후 구 대표는 “가장 큰 보람은 단순한 수익이 아니라 사람과 산업에 긍정적 영향을 미치는 순간들”이라며 “행사 기획자분들이 ‘프로닷컴 덕분에 인력 섭외가 훨씬 편해졌다’ ‘우리 행사가 안정적으로 진행될 수 있었다’고 말할 때, 그들의 웃음과 안도감 속에서 창업한 이유를 확인할 수 있다”고 말했다.“또한, 동료 아나운서나 MICE행사 전문인력들이 플랫폼을 통해 새로운 기회를 얻고 성장하는 모습을 볼 때 큰 보람을 느낍니다, 행사 주최자와 전문인력이 서로 윈윈하며 건강한 생태계가 만들어 질 때, 저에게 이 일은 단순한 사업이 아니라 사회를 바꾸고, 사람들의 삶에 가치를 더하는 의미 있는 도전이 됩니다. 이런 순간들이 매일 제게 동기부여가 되고 창업자로서 자부심과 성취감을 깊이 느끼게 합니다.”앞으로의 계획에 대해 구 대표는 “단기 목표는 국내 MICE행사 전문인력 플랫폼을 안정적으로 안착시키고, 전문인력 커뮤니티를 활성화 하는 것”이라며 “커뮤니티와 플랫폼을 활용해 외국인 대상 VIP 투어, 포상관광 서비스 등 새로운 시장으로 확장할 것”이라고 말했다.“글로벌 MICE행사 전문인력 시장 진출, 해외 박람회 및 이벤트에서 글로벌 매칭 기업으로 자리매김하고 싶습니다. 핵심은 플랫폼 안정화, 커뮤니티 강화, 서비스 확장, 글로벌 진출로 이어지는 단계별 성장 전략을 세우고 실행하고 있습니다.”아나컴은 아이템을 인정받아 중앙대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 중앙대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com