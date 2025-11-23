[2025 중앙대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 치매환자의 삶의 질 향상을 위한 통합솔루션을 제공하는 스타트업 ‘알츠워치’

강현구, 권민주 알츠워치 대표



-치매환자 대상 실시간 위치추적, 응급호출, 투약 알림 등을 제공하는 웨어러블 디바이스 개발

-불필요한 다기능 배제하고, 홈케어에 꼭 필요한 기능으로 타 경쟁사 대비 약 60% 낮은 가격 공급

알츠워치는 치매환자의 삶의 질 향상을 위한 통합솔루션을 제공하는 스타트업이다. 강현구(27), 권민주 공동대표(23)가 설립했다.알츠워치는 시계 형태의 웨어러블 디바이스로 치매환자 대상 실시간 위치추적, 응급호출, 투약 알림 등을 제공해 환자의 안전과 보호자의 심리적 부담을 줄여주기 위한 제품이다.치매환자의 투약알림과 체크리스트 기능을 통해 독립적인 생활을 보조하며, 배회 및 실종 방지를 위한 실시간 위치추적과 응급호출 기능에 집중해 환자의 안전을 보장하면서도 보호자의 부담을 덜어준다.“제품은 타 경쟁사 대비 약 60% 낮은 가격으로 제공됩니다. 치매환자 관리에 필수적인 기능들을 저렴한 비용으로 사용할 수 있다는 점에서 가격 경쟁력이 뛰어납니다. 환자의 안전을 최우선으로 고려한 알츠워치는 실시간 모니터링을 통해 치매환자의 불안정한 행동을 조기에 파악하고, 사고 발생 가능성을 최소화합니다. 환자의 위치 및 이동 경로를 실시간으로 추적할 수 있어 실종 등 위험 상황을 사전에 방지할 수 있습니다. 또한, 방향 이탈이나 안심존 벗어남 등 이상 징후 발생 시에는 보호자 및 의료진에게 즉시 응급 알림을 전송해 신속한 대응이 가능하도록 지원합니다. 이와 함께 기술을 더욱 발전시켜 치매환자의 습관과 위험 발생 이력을 통합적으로 관리할 수 있는 데이터 기반의 모니터링 시스템을 통해 의료진과 보호자가 함께 맞춤형 케어 계획을 수립할 수 있도록 도울 수 있도록 할 계획입니다.” (강현구 대표)알츠워치는 비용 효율성과 기능성, 그리고 환자 중심의 안전 관리 체계를 모두 갖춘 스마트 케어 디바이스로서 치매환자의 삶의 질을 높이고 보호자의 심리적, 물리적 부담을 줄이는 데 기여한다.“불필요한 다기능들을 배제하고, 홈케어에 꼭 필요한 기능과 위치추적과 응급호출 기능에 집중한 치매환자 특화 제품입니다. 또한 디바이스의 스트랩 양단에 네오디뮴 자석과 전자석을 설치하여 전류의 흐름을 RFID 태그를 통해서만 제어하도록 한 후 보호자의 카드를 사용해 해제할 수 있습니다. 치매환자가 스스로 디바이스를 풀고 배회하는 것을 방지할 수 있습니다.” (권민주 대표)권 대표는 “기존에 존재하는 UWB(Ultra-wideband) 기술과 결합해 실내 위치추적 기능을 정밀하게 고도화하고, 사용자 맞춤형 케어 서비스를 강화할 예정”이라며 “기술력 뿐만 아니라 사용자 경험과 공공성까지 고려한 사회문제 해결형 디바이스가 될 것”이라고 말했다.알츠워치는 홈페이지, 국내 온라인 마켓플레이스 활용한 온라인 판매와 제휴병원 및 요양기관을 통한 납품, 의료기기 박람회 참가 등 오프라인 판매를 병행할 예정이다.“치매환자 보호자들이 주로 사용하는 카페와 오프라인 커뮤니티를 통해 제품을 홍보하고 있습니다. 현재는 시제품 개발과 실증 기반 검증에 집중하고 있으며, 공공기관 및 캠퍼스타운의 지원을 바탕으로 기술 고도화와 사용자 수용성 확보에 주력하고 있습니다. 향후 실증 데이터를 바탕으로 제품의 확장성과 시장성이 구체화하면, 임팩트 투자, 초기 소셜벤처 투자기관, 정부 주도 민간매칭 등을 통한 투자 유치 가능성도 열어두고 있습니다.” (권민주 대표)두 공동대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “치매를 앓고 계시는 할머니와 생활하며 치매환자와 보호자 모두가 안심할 수 있는 보호체계가 필요함을 인식하였습니다. 국내 65세 이상 인구의 치매 유병률은 약 10.41%로, 65세 이상 10명 중 1명은 치매인 상황입니다. 사상 처음으로 국내 치매환자가 100만명을 넘었으나 관련 치료법의 부재로 치매환자를 위한 환경조성이 필요하고 느꼈습니다. 치매환자는 단 몇 분 사이에도 이탈하거나 길을 잃어버리고, 그 순간 보호자는 모든 일상을 멈추고 환자를 찾기 위해 뛰어다닙니다. 돌봄의 책임이 오롯이 가족과 일부 요양 인력에게 전가되고, 긴장과 죄책감이 일상화되는 현실은 단순한 불편이 아니라 구조적 문제라고 생각합니다. 이 공백을 기술로 메우고, 최소한의 안전망을 만들겠다는 목표를 가지고 있습니다.” (강현구 대표)창업 후 강 대표는 “치매 환자 보호자들이 제품 자문이나 인터뷰를 요청했을 때, 도움이 될 것 같다거나, 사용하고 싶다고 말해줄 때 가장 보람을 느낀다”고 말했다.“기술이 단순한 기기가 아니라 가족의 죄책감을 덜어주는 일이라는 걸 느꼈고, 그 순간 ‘이 길이 맞구나’하는 감정이 강하게 왔습니다. 투자도 수익도 물론 중요하지만, 우리가 만든 게 누군가의 ‘일상에 안전’을 만든다는 실감만큼 창업자로서 의미 있고 지속 가능한 동력은 없다고 생각합니다.”알츠워치는 중앙대학교 공과대학 학생 총 4명으로 구성되어 있으며, 전자전기공학 전공 3명과 화학신소재공학 전공 1명으로 구성되어 있다.앞으로의 계획에 강 대표는 “UWB를 이용한 실내에서의 실시간 위치추적까지 정밀하게 가능하도록 만들 것”이라며 “올해 말부터는 알츠워치의 프로토타입 생산에 돌입해 시제품 테스트를 해볼 예정”이라고 말했다.알츠워치는 아이템을 인정받아 중앙대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 중앙대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com