[2025 중앙대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 가상 피팅 B2B SaaS ‘ThatzFit’을 개발하고 있는 스타트업 ‘어텐션플리즈’

어텐션플리즈는 가상 피팅 B2B SaaS ‘ThatzFit’을 개발하고 있는 스타트업이다. 민세원 대표(24)가 2025년 6월에 설립했다.민 대표는 “어텐션플리즈는 사람들의 선택과 관심이 모이는 순간을 고민하며, 기술과 디자인을 통해 패러다임 변화를 이끄는 팀”이라고 소개했다.ThatzFit은 온라인 쇼핑몰에서 사진 한 장으로 옷을 입은 모습을 시뮬레이션할 수 있는 AI 가상 피팅 서비스다. 소비자는 다양한 옷의 착용 모습을 온라인 상에서 확인할 수 있고, 쇼핑몰은 이 서비스를 통해 전환율 증가와 반품률 감소 효과를 기대할 수 있다. SDK 형태로 제공되어 쇼핑몰은 간단한 코드 삽입만으로 도입할 수 있다. 고객에게는 가상피팅 시뮬레이션과 사이즈 추천으로 오프라인에서 옷을 입어보는 것과 동일한 경험을 제공한다.“여러 가상피팅 솔루션들이 개발되고 있지만, ThatzFit의 차별점을 꼽자면 ‘원클릭’입니다. 다른 가상피팅 솔루션들은 자신의 플랫폼에서만 가상피팅을 제공하기 때문에 옷을 입어보기 위해 쇼핑몰 페이지를 이탈하게 되고, 당연히 쇼핑 흐름은 끊기게 됩니다. 반면 ThatzFit은 쇼핑몰에 자연스럽게 녹아들어 페이지 이탈 없이 옷을 입어보며 쇼핑을 계속할 수 있습니다.”현재 자사몰을 운영하는 소규모 쇼핑몰과 PoC를 진행 중이며, 곧 초기 도입 고객사를 대상으로 기술 연동 비용과 첫 달 사용료를 면제해 주는 프로모션을 열 계획이다. 마케팅은 주로 패션 쇼핑몰 사장님들이 많은 커뮤니티를 타겟으로 마케팅을 진행하고 있다.“현재 프리 시드 단계이며, 내년 상반기 투자 유치를 목표로 준비 중입니다. 기술 고도화와 B2B 세일즈 조직 확장을 위한 자금을 유치해 빠르게 시장 점유율을 확대해 나갈 계획입니다.”민 대표에게 창업은 개인적인 불편함에서 시작됐다. “온라인으로 옷을 살 때마다 실제로 받아보기 전까지 매번 운에 맡겨야 하는 기분이었습니다. 성공하면 다행이지만, 막상 받아봤을 때 예상과 달라 실망하고 반품해야 하는 번거로움이 너무 컸죠. '왜 우리는 옷을 살 때마다 이런 불확실성을 감수해야 할까?'라는 의문이 머릿속을 떠나지 않았습니다. 이 문제를 기술로 풀 수 있다고 믿었습니다. 온라인 쇼핑의 가장 큰 장벽, 즉 ‘입어볼 수 없다’는 문제를 기술로 허물고 싶었습니다. 화면 속 모델을 보며 내 모습을 그저 ‘상상’만 하는 불안한 쇼핑이 아니라, 구매 전에 내게 어울리는 모습을 미리 확인하고 확신을 갖고 구매하는 새로운 경험을 제시하고 싶었습니다. 온라인 쇼핑의 불편함을 당연하게 여기는 현재를 바꾸고 싶다는 열망, 그것이 저를 창업으로 이끈 가장 큰 동력이었습니다. 초기 자금은 중앙대 캠퍼스타운의 지원과 패션 테크 대회의 상금으로 마련할 수 있었습니다.”창업 후 민 대표는 “직접 개발한 제품이 쇼핑몰에 도입되어 고객의 선택을 돕고, 패션 브랜드를 운영하는 대표들에게 쇼핑몰의 경쟁력을 높이는 데 도움이 된다는 피드백을 받을 때 큰 보람을 느낀다”며 “또, 소비자들이 ‘이런 서비스 기다렸다’는 반응을 줄 때, 기술의 힘을 다시금 실감하면서 ‘입어보고 사는 온라인 쇼핑’으로의 패러다임 전환을 이끌고 있다는 생각이 든다”고 말했다.어텐션플리즈는 민 대표를 포함한 4명의 팀으로, 개발자 2명, 디자이너, 마케터로 구성되어 있다. 모두 서비스 개발 경험과 실제 이커머스 경험을 겸비한 멤버들로, 빠른 실행력과 제품 중심 문화를 가지고 일하고 있다.앞으로의 계획에 대해 민 대표는 “2025년 하반기까지는 5개 이상 쇼핑몰에 도입을 완료하고, 피드백을 받으면서 제품 고도화를 통해 더욱 정교한 가상피팅과 사용자 경험을 설계하고자 한다”며 “중장기적으로는 글로벌 패션 쇼핑몰에서도 적용되는 SaaS 솔루션으로 성장하는 것이 목표”라고 말했다.“최종적으로는 ‘입어보려면 오프라인 매장에 가야한다’는 관념을 깨고 전 세계 모든 사람들의 인식 속에 ‘온라인에서도 옷을 입어보고 살 수 있다’는 인식을 심어주는 것이 목표입니다.”어텐션플리즈는 아이템을 인정받아 중앙대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 중앙대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com