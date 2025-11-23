[2025 중앙대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 반려동물 일상기록물 기반 AI Pet Memorial Park ‘언페일(Unpeil)’

서승우 언페일 대표



반려동물 AI 온라인 스튜디오 애플리케이션 ‘Spettrum’을 개발

가장 큰 차별점은 일상 기록물을 통한 온전한 내 디지털 트윈을 생성하는 것

“언페일은 AI 온라인 반려동물 스튜디오 ‘SPETTRUM’을 시작으로 온전한 내 반려동물의 모습을 기록하고 추억하고자 합니다. 대부분의 생성형 AI 서비스가 그러하듯 ‘어떻게 더 닮고 일관되게 결과를 생성할까’라는 문제를 언페일은 생성이 아닌 추출에 집중하며 해결하고 있습니다. 똑같이 GPT와 스테이블 디퓨전을 이용해 출력하는 과정에서도 언페일의 추출 기술 ‘Pawframe’을 적용하느냐의 유무로 캐릭터와 반려동물의 일관성 및 유사도가 대폭 증가함을 확인할 수 있습니다.”언페일(Unpeil)은 Unveil your pet의 의미로 글로벌 AI 펫 테크 기업을 꿈꾸는 포부를 담고 있다. 인간 중심의 최신 AI 기술을 가족인 반려동물에게도 적용하고, 고도화된 AI 기술을 사람 중심으로 다시 환원하는 것이 그 목적이다. 역사적으로 AI는 개의 종류를 구분하는 것부터 진화해왔으며 초상권과 지적재산권이 없는 만큼 AI 학습에 필요한 데이터를 구하는 것에 유리하다. 언페일은 이 과정으로 15만건 이상의 반려동물 AI 전처리 데이터를 수집 및 증강했다.언페일(Unpeil)은 반려동물 AI 온라인 스튜디오 애플리케이션 ‘Spettrum’을 개발한 스타트업이다. 서승우 대표(27)가 2023년 7월에 설립했다.Spettrum은 자체 제작 AI 기술로 반려동물을 그리는 스튜디오 서비스다. “하나의 이색적인 데이트 코스와 같이 반려동물을 재미있게 사랑하는 경험에 대해 언페일은 고민하고 답을 내놓았습니다. 추억하고 싶은 경험을 위해 디자인 팀은 컨셉을 추천하고 연구합니다. 반려동물과 닮은 온전한 경험을 위해 기술팀은 최신의 AI 기술들을 연구하고, 자체적인 AI를 만들었습니다. 연구 개발 부서를 따로 운영해 가격 경쟁력과 독자 기술을 개발하고 있습니다. 스튜디오의 경험을 그대로 살릴 수 있도록 멋진 반려동물 사진과 영상을 만들어주고 있습니다.”언페일은 중앙대학교, 고려대학교, 금오공과대학교, 한동대학교 등과 산학연 컨소시엄을 구축하여 R&D 과제를 연구하고 올해 초에는 2025 CES에 참가하여 ‘반려동물의 Faicial Action Code에 기반한 Keyframe 추출 기술 Pawframe’을 선보였다.서 대표는 “디지털 트윈(Digital Twin)에서 가장 중요한 것은 AI가 이해할 수 있는 형태의 전처리 과정”이라고 강조했다.“언페일은 일반 반려인이 촬영한 영상 및 이미지, IoT 카메라로 취득한 영상 등으로 평소 반려동물의 생김새와 행동을 추출하고 이를 기반으로 사실적인 이미지, 영상, XR 환경 등을 구축하여 진짜 가족과의 추억을 늘리는 것에 일조하고 있습니다. 특히 다가올 비젼(Vision)과 같은 Wearable Device에 탑재 가능한 서비스로 데이터의 취득에서부터 콘텐츠의 경험하는 방식까지 2026년에 다가올 새로운 Infra(인프라) 시장에서 돈을 벌어가며 차근차근 공략하고 있습니다.”서 대표는 “우리의 가장 큰 차별점은 일상 기록물을 통한 온전한 내 디지털 트윈 생성”이라고 말했다.“현재 GPT, Diffusion을 통한 이미지 생성에서도 가장 큰 문제가 되는 점 중 하나는 ‘Input 데이터의 적합성‘입니다. 일반인이 반려동물을 촬영할 경우, 부적절한 카메라 각도, 흔들리는 사진 및 영상 등으로 낮은 일관성과 왜곡 현상의 빈도가 증가합니다. 언페일은 바로 이 ‘이미지 생성 기술’이 아닌 ‘데이터 추출 기술’에 초점을 맞추었습니다. 반려인이 촬영한 반려동물의 일상 기록물(영상, 이미지 등)에서 반려동물의 표정과 외골격을 기반으로 데이터를 인식해 반려동물의 데이터를 추출하는 기술을 개발해, AI 결과물 생성에 용이한 데이터셋을 생성해 제공합니다. 복잡한 프로세스를 거치지 않고, 단순히 자사의 모델에 기록물을 제출해, 추출한 데이터와 함께 결과물을 생성할 경우 더욱 높은 일관성을 보여주고 있습니다. 대형견 3종에서 24%p의 할루시네이션이 줄어들고 더 높은 CoCoAP 지표와 CLIP 지표를 보여줍니다.”언페일은 해당 기술을 활용하여 현재는 B2B2C 기업 대상 디지털 콘텐츠(이모티콘, 3D Modeling 등)와 함께 오프라인 커스텀 굿즈 제조를 진행하고 있다. 비정형 Key Frame 스켈레톤 데이터 추출 기반의 개인정보 보호 홈 IoT 카메라, XR로 구현한 실감형 콘텐츠(AI Memorial Park) 개발을 준비하고 있다.앞으로의 계획에 대해 서 대표는 “추출 기술을 정제해 BM을 확장하는 것을 최우선적인 목표로 두고 있다”고 말했다. 반려동물이라는 도메인이 국한되지 않고 고도화된 기술을 영유아, IP, 공간, 노인 등으로 확장하고자 한다. 앞서 이야기한 양질의 기술을 인간에게 다시 환원하는 것과 일맥상통하다.“단기 목표는 기술의 특징을 활용해(비정형 데이터 추출), 연구 개발 성과를 입증하는 것입니다. 기존 홈 IoT 인프라의 문제점이자 구매 방해 요인으로 여겨지는 ‘개인정보 유출’에 대한 문제를 해결한 홈 IoT 카메라에 탑재 가능한 서비스 개발을 검토하고 있습니다. 2026년까지의 중기 목표는 비전(Vision, VR, XR)을 활용한 XR 실감형 콘텐츠 개발입니다. 반려동물의 일상 기록(일상 영상이나 사진)에서 추출·학습한 데이터를 활용해 온전한 내 반려동물의 디지털 트윈을 구현하고, 온라인 환경에서 ‘언제 어디서든’ 만나고 상호작용할 수 있는 XR 메모리얼 파크 구현을 목표합니다. 최종적으로는 고도화된 기술을 확장하여 반려동물에서부터 영유아, 시니어로 범용 메타버스를 일상에서 자연스럽게 접하는 인프라 시장 구축을 최종 목표로 지향합니다. 보급형 VP(Visual Product) 시장을 통해 기존에 효과를 입증했으나 비용 경쟁에서 패배했던 양질의 소재들을 AI 기술의 도움을 받아 더 많은 고객들이 접하고 만족할 수 있도록 좋은 서비스를 기획하고 제공하겠습니다.”언페일(Unpeil)은 아이템을 인정받아 중앙대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 중앙대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com