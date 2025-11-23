[2025 중앙대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 교육용 IoT·AI 키트와 실습형 커리큘럼을 개발·제공하는 ‘에코글로우’

김태형 에코글로우 대표



실생활 문제를 해결하는 경험을 통해 미래 핵심 역량을 기를 수 있는 교육 생태계 만들어

수많은 학교와 기관 수업 경험을 기반으로 한 최적화된 부품 구성이 경쟁력

에코글로우(Echoglow)는 교육용 IoT·AI 키트와 실습형 커리큘럼을 개발·제공하는 에듀테크 스타트업이다. 김태형 대표(25)가 2024년 7월에 설립했다.“에코글로우는 단순한 제품 판매를 넘어, 학생들이 직접 만들고 코딩하며, 실생활 문제를 해결하는 경험을 통해 미래 핵심 역량을 기를 수 있는 교육 생태계를 만들고 있습니다.”에코글로우의 대표 아이템은 ESP32·라즈베리파이 기반 교육 키트와 이를 활용한 AI·IoT·자율주행, 메어커톤 등 프로젝트형 교육 과정이다.하드웨어로 초등부터 고등까지 학습 가능한 모듈형 IoT 키트, 자율주행 모형차, 환경센서 통합 PCB, 스마트팜 제어 보드 등을 만들고 있다. 블록코딩부터 파이썬까지 난이도별 지원, OpenCV·TensorFlow 기반 AI 실습 소프트웨어도 개발했다.김 대표는 “교육 현장 맞춤 설계로 수많은 학교와 기관 수업 경험을 기반으로 한 최적화된 부품 구성이 경쟁력”이라고 말했다.“초급(블록코딩), 중급(텍스트코딩), 고급(AI·머신러닝) 순차 학습이 가능하며, 통합 솔루션을 제공합니다. 키트, 커리큘럼, 강의 및 대회 운영까지 올인원 서비스가 이뤄집니다. 자체 제작 및 유지보수 기능과 강의 연계까지 되어 강의 중 대처가 빠르게 가능한 점도 강점입니다.”에코글로우는 마케팅으로 교육청, 학교, 과학관, 메이커스페이스, 공공기관 대상 제안서·공모사업 참여하고 있으며, 자사 홈페이지·SNS를 통한 교육 키트 판매 및 온라인 강의를 제공하고 있다. 파트너십으로 다른 교육기관과 협력하여 커리큘럼·제품 공동 개발 및 공급하고 있다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “다년간의 교육 경험 속에서 ‘실습 중심의 융합 교육’ 필요성을 느꼈고, 기존 제품의 한계를 개선하고자 창업에 도전하게 됐습니다.”창업 후 김 대표는 “학생들이 만든 작품이 실제로 작동하는 순간의 성취감과 환한 표정을 볼 때, 교육 이후 ‘진로에 AI·로봇·임베디드 개발을 선택했다’는 피드백을 받을 때 보람을 느낀다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “전국 단위 AI·IoT 교육 네트워크를 구축할 것”이라며 “온라인 교육 플랫폼 출시, 실시간 키트 연동 실습 지원 등이 목표”라고 말했다.에코글로우는 아이템을 인정받아 중앙대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 중앙대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com