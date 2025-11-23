[2025 중앙대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 외국인 정착 돕는 생활용품 온라인 쇼핑 서비스 'LIVING KO'를 운영하는 ‘위코리아(WeKorea)’

이건민 위코리아 대표



한국 생활 초기 정착 생필품을 입국 전 온라인으로 주문·배송

한국 생활 초기정착 생필품이 담긴 K-Starter kit를 기숙사나 거주하는 집으로 배달

위코리아 이건민 대표는 외국인들이 한국에 도착해 가장 먼저 마주하는 불편함을 바꾸고 싶었다.이대표는 “낯선 나라에 오자마자 침구, 생활용품부터 구해야 하는데, 외국인분들 입장에서는 어디서 뭘 어떻게 사야 할지 모르고, 외국인등록증이 나오기 전에는 온라인 쇼핑조차 쉽지 않습니다. 그 불편을 ‘첫날부터 해결해 주자’는 생각으로 LIVING KO를 시작했다”고 말했다.LIVING KO는 외국인이 한국에 도착하기 전, 숙소나 기숙사에 생활용품 키트를 사전 배송하는 서비스다. 침구류, 드라이기, 수건, 세면도구, 청소도구 등 필수품을 고객이 원하는 구성으로 선택할 수 있으며, 입국 전 주문이 가능해 사실상 부재했던 외국인 전용 초기 온라인 쇼핑 인프라를 제공한다.서비스는 영어·중국어·일본어·베트남어 4개 언어를 지원하며, 해외 결제를 통해 외국인등록증, 한국 전화번호 없이도 주문할 수 있다. 한국에 처음 오는 외국인들을 배려해 수령 후 만족하지 못하면 100% 환불 보장 제도도 운영한다.위코리아는 서비스 확장을 통해 일반 숙소는 전국 단위 배송을 지원하며, 기숙사 학교별 맞춤형 물류 인프라를 구축했다.“학교마다 택배 수령 방식이 다르기 때문에, 저희는 지역 거점 창고와 물류 시스템을 따로 설계했습니다. 덕분에 기숙사 정책에 맞춰 안정적인 배송이 가능합니다.”또한 중앙대학교 캠퍼스타운, 중소벤처기업부 예비창업패키지 등 정부·대학 지원 사업에 선정되며 서비스의 신뢰성을 인정받았다.서비스 외연도 확대되고 있다. 위코리아는 외국인 고시원 중개 플랫폼 ‘독립생활’, 외국인 주거 중개 플랫폼 ‘enkostay’와 협업하며, 유학생을 넘어 국내 거주 외국인 전반의 정착을 지원하는 생태계를 구축 중이다. 또한 온오프라인 커뮤니티 플랫폼 BiBim을 통해 한국에서 외국인과 한국인의 커뮤니티도 만들어가고 있다.“우리의 미션은 ‘국내 외국인들이 더 풍요로운 삶을 누리는 환경을 만든다’는 것입니다. 집착에 가까운 고객 이해를 바탕으로, 대학 국제처, 기숙사, 외국인 대상 플랫폼 등과 협업 구조를 만들어왔습니다. 단순히 물품을 판매하는 게 아니라, 외국인이 한국에서 살아가며 겪는 불안과 불편을 줄이자는 목표를 공유하는 파트너 생태계를 만들고 있다는 점이 위코리아의 차별화 포인트입니다.”현재 위코리아는 다양한 전문성을 갖춘 멤버들로 운영된다. 박민수(COO), 김선우(기획·마케팅), 김유진(디자인), 김현성(전략 기획), 안수겸(프론트엔드 개발), 김동영(백엔드 개발), 그리고 물류팀이 협력해 고객 경험을 완성한다.“팀원들이 각자 전문성을 살려 움직이고 있습니다. 물류, 개발, 디자인, 기획까지 모든 과정이 유기적으로 맞물려야 고객 경험이 완성되기 때문입니다.”앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “LIVING KO가 한국에 오는 외국인들의 필수 서비스로 자리 잡아, 불편함 없이 풍요로운 생활을 시작할 수 있도록 돕고 싶다”고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com