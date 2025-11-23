[2025 중앙대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 루틴과 감정을 지키는 스포츠 멘탈관리 플랫폼 ‘윈코치’를 운영하는 ‘윈윈 스포츠 컴퍼니’

정종선 윈윈 스포츠 컴퍼니 대표



윈윈 스포츠 컴퍼니는 루틴과 감정을 지키는 스포츠 멘탈관리 플랫폼 ‘윈코치’를 운영하는 스타트업이다. 정종선 대표(25)가 2025년 2월에 설립했다.정 대표는 중앙대학교 스포츠산업전공 재학 시절부터 스포츠인들의 성장을 돕는 일을 고민해왔다. 그 시작은 선수들의 훈련·생활 환경을 개선하기 위한 ‘윈윈 선수 후원 프로그램’ 운영이었고, 이 경험을 바탕으로 2025년 초 ‘윈윈 스포츠 컴퍼니’를 설립해 엘리트 및 유망 선수 15명을 매니지먼트하고 있다.현재 매니지먼트 소속 주요 선수로는 파리올림픽 남자 유도 81kg 동메달리스트 이준환, 도쿄올림픽 남자 기계체조 마루운동 4위 류성현, 항저우 아시안게임 여자 태권도 품새 금메달리스트 차예은 등 국가대표 및 차세대 유망주들이 포함되어 있다.“이러한 선수들과의 현장 경험을 통해 많은 스포츠인들이 경기력은 뛰어나지만 멘탈 관리나 루틴 설계에는 취약하다는 현실을 체감했습니다. 이를 해결하기 위해 AI 기반의 멘탈케어 및 루틴 피드백 솔루션 ‘윈코치’를 개발하게 되었습니다.”윈윈 스포츠 컴퍼니가 개발한 ‘윈코치(WeenCoach)’는 루틴과 감정을 함께 관리하는 스포츠 멘탈관리 플랫폼이다. 운동선수에게 있어 훈련 루틴과 멘탈 컨디션은 성과에 직결되는 요소지만, 지금까지는 이 두 영역을 하나의 흐름으로 연결한 솔루션이 없었다. 윈코치는 바로 이 문제를 해결한다.핵심 기능은 4단계 루틴·감정 통합 구조다. 1단계 일지 기반 감정 분석은 선수의 훈련·감정·경기 일지를 기록하면, AI가 패턴을 분석해 루틴 무너짐, 감정 곡선 이상 등을 탐지하고 정서 회복 루틴이 필요한 시점을 자동 감지한다.2단계, AI 기반 피드백과 실시간 가이드는 감정 상태를 인식하면 AI 챗봇이 실시간으로 맞춤 가이드를 제시한다. 루틴 실행이 어려운 시점에 필요한 회복 루틴을 제안해 혼자서도 멘탈을 회복할 수 있도록 돕는 구조다.3단계, 전문가 멘탈 콘텐츠 연동은 기존 챗봇 피드백 외에도 심리 코치 콘텐츠·ASMR·마인드셋 영상을 루틴·감정 기록 기반으로 자동 추천한다. 대면·비대면 멘탈 코칭으로 확장도 가능하다.4단계, 스포츠인 전용 멘탈 커뮤니티는 선수들끼리 슬럼프 경험, 경기 후 감정 공유 등 정서적 소속감을 형성할 수 있는 비공개형 커뮤니티다. 감정 회복 루프, 사회적 유대감을 모두 설계한 구조다.“윈코치는 스포츠인을 위한 맞춤형 멘탈관리 플랫폼으로 단순한 기록이나 상담 중심의 기존 서비스들과는 확연히 차별화된 구조를 가지고 있습니다. 첫 번째 경쟁력은 스포츠 특화 설계입니다. 윈코치는 실제 운동선수들의 루틴과 정서 사이의 상관관계를 기반으로 설계되었으며, 스포츠 현장에서 관찰된 멘탈 이슈에 대한 해결책을 디지털로 구현한 것이 핵심입니다. 기존 멘탈 케어 앱들이 일반인 대상이거나 오프라인 상담에 한정되어 있는 반면, 윈코치는 스포츠인에 최적화된 루틴 기반 코칭 구조를 갖추고 있습니다.”두 번째 강점은 감정일지와 루틴 기록을 통합한 구조라는 것이다. 많은 앱들이 감정 기록만 제공하거나, 루틴 추천만 단독으로 제공하는 것에 그치는 반면, 윈코치는 두 요소를 연결함으로써 사용자 스스로 자신의 상태를 인식하고 개선하는 흐름을 경험할 수 있도록 설계되어 있다.세 번째는 AI 기반 맞춤 피드백 시스템이다. 사용자의 입력 데이터를 분석해 개인에게 맞는 루틴을 추천하고, 챗봇을 통해 동기를 부여하며 반복 수행을 유도한다는 점이다. 단순 기록에 그치는 것이 아니라 실행을 돕는 피드백까지 연결된 구조가 강점이다.“루틴 기반 자기관리 기능을 중심으로 훈련 외의 자기 관리를 체계화할 수 있도록 유도합니다. 이는 선수의 감정 회복, 루틴 지속률 향상, 경기 전 몰입 등 퍼포먼스 향상과도 연결되며, 실제 실험에서도 의미 있는 정량적 결과를 확인하고 있습니다. 결국 윈코치는 단일 기능이 아닌, 스포츠 멘탈 전문성, 감정·루틴 통합 구조, AI 챗봇 기반 맞춤 피드백을 한데 묶은 국내 유일의 스포츠 자기관리 통합 플랫폼이라는 점에서 경쟁력이 있습니다.”윈코치는 단순한 앱 홍보를 넘어서 사용자 참여형 커뮤니티 마케팅과 지자체 대상 B2G 진출 전략을 중심으로 판로를 확장하고 있다. 오는 11월 중순부터 인스타그램 기반의 커뮤니티 채널을 정식 오픈해, 루틴·감정 콘텐츠를 기반으로 한 멘탈 루틴 커뮤니티를 운영할 계획이다. 단순한 콘텐츠 노출이 아니라, 사용자 경험을 중심으로 한 루틴 인증, 감정 리플렉션 챌린지 등을 통해 자발적인 참여와 확산을 유도할 예정이다.“B2G 진출 전략으로는 현재 지자체 산하 실업팀을 중심으로 루틴·멘탈 관리 솔루션 도입을 논의 중이며, 지역 학교 스포츠부, 공공 스포츠센터까지 범위를 확대할 계획입니다. 이는 엘리트 선수들의 정서 관리와 자기 관리 수요에 대응하는 중요한 채널로 실제 테스트를 거친 후 성과 기반으로 확대해갈 방침입니다. 이 외에도 루틴 기반 건강기능식품을 활용한 펀딩형 마케팅 전략도 준비하고 있습니다. 루틴에 필요한 제품을 직접 제공하며 커뮤니티 참여와 앱 루틴 실행을 자연스럽게 연결할 수 있는 구조입니다. 이를 통해 단순 광고보다 실행 중심의 리텐션 마케팅을 구현할 수 있다고 판단하고 있습니다.”윈코치는 외부 투자 유치에 관심을 두고 엔젤 투자자들과 논의를 진행 중이다. MVP 출시 이후에는 사용자 기반의 데이터를 바탕으로 실효성을 검증하고, 플랫폼 고도화 및 B2B·B2G 확장을 위한 투자 유치를 본격화할 계획이다.“특히 스포츠 헬스케어와 멘탈 웰니스 분야의 사회적 가치를 함께 추구하는 임팩트 투자사들과의 협업을 염두에 두고 있으며, 윤민창의재단, 오렌지플래닛, 디캠프와 같은 액셀러레이터와의 연계도 고려하고 있습니다. 향후 투자 파트너와 함께 지속가능한 성장 구조를 설계해나가고자 합니다.”정 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “대학 재학 시절부터 스포츠 산업 안에서 다양한 대외활동과 공모전, 현장 근무 경험을 통해 주체적으로 무언가를 기획하고 실행해보고 싶다는 열망을 키워왔습니다. 그러한 경험의 연장선에서 2023년부터 엘리트 선수 대상의 후원 프로그램인 ‘윈윈(WEEN WIN) 프로젝트’를 직접 운영하며, 자연스럽게 선수 매니지먼트 기반의 창업, ‘윈윈 스포츠 컴퍼니’를 시작하게 되었습니다. 이후 1년여간 총 15명의 국가대표 및 엘리트 선수들과 함께하며 느낀 것은, 단순한 후원과 중개를 넘어 선수들의 루틴, 멘탈, 퍼포먼스를 종합적으로 관리하는 플랫폼형 모델의 필요성이었습니다. 그렇게 ‘루틴과 감정을 지키는 스포츠 멘탈관리 플랫폼 윈코치’를 새로운 비즈니스 모델로 확장하게 되었고, 현재는 매니지먼트와 플랫폼이 상호 보완적으로 작동하며 운영되고 있습니다.”창업 후 정 대표는 “무엇보다 매니지먼트를 통해 소속 선수들이 수준 높은 경기력으로 미디어에 노출되고, 영향력을 가지게 되는 순간이 가장 보람차다”며 “선수들과 함께 목표를 세우고 그 방향을 향해 함께 달려가는 과정 속에서 큰 의미를 느낀다. 또한 내 선수들을 주변 지인들이 알고 응원해줄 때, 단순한 경기 결과를 넘어 선수들이 하나의 브랜드로 성장하고 있음을 실감하며 크게 뿌듯하다”고 말했다.“플랫폼 사업을 확장하며 다양한 지원사업에 선정되고, 멘토들과 전문가들로부터 긍정적인 피드백과 응원을 받을 때면 ‘그래도 내가 옳은 방향으로 가고 있구나’라는 용기를 얻습니다. 윈윈 스포츠 컴퍼니가 세운 비전과 목표를 향해 한 걸음씩 나아가는 지금, ‘Best One’이 아니라 ‘Only One’이 되어가고 있다는 확신이 들 때, 창업을 잘했다는 생각이 듭니다.”윈윈 스포츠 컴퍼니는 매니지먼트 부문을 담당하는 우도아 팀원과 플랫폼 기획 및 제품 사업 전반을 총괄하는 장순범 팀원까지 2명의 팀원이 함께하고 있다. 각자의 전문성을 바탕으로 매니지먼트와 플랫폼 양 축을 유기적으로 연결하며 윈윈 스포츠 컴퍼니의 비전을 실현해가고 있다.앞으로의 계획에 대해 정 대표는 “매니지먼트 사업을 중심으로 엘리트 선수들과 함께 성장해 나가고 있다”며 “유도 국가대표 이준환, 기계체조 국가대표 류성현, 태권도 품새 차예은 선수 등 실제 퍼포먼스를 갖춘 15인의 선수들과 매니지먼트를 운영하며, 이들의 경기력과 퍼포먼스를 중심으로 후원 유치, 브랜딩, 콘텐츠 제작, 커리어 설계 등을 함께 진행한다. 앞으로도 ‘선수를 위한 진짜 매니지먼트’라는 방향성을 잃지 않으며, 선수들이 자신의 역량을 발휘하고 영향력을 넓혀갈 수 있도록 적극적인 지원을 이어갈 것”이라고 말했다.“동시에, 이러한 현장 경험을 바탕으로 개발 중인 스포츠 멘탈관리 플랫폼 ‘윈코치’를 통해 디지털 기반의 자기관리 시스템을 구축하고자 합니다. MVP 개발을 마친 상태이며, 10월 중순부터 실증 테스트에 돌입해 사용자 피드백을 바탕으로 기능을 고도화합니다. 특히, 감정 기록–루틴 실천·AI 피드백이 연결되는 정서 기반 루틴 설계 시스템을 통해 스포츠인의 퍼포먼스를 실질적으로 끌어올릴 수 있는 솔루션을 구현하고자 합니다. 11월 중순부터는 인스타그램 기반 커뮤니티 운영을 통해 사용자들의 루틴 공유 및 응원을 장려하고, 더 많은 스포츠인이 멘탈에 대해 쉽게 이야기할 수 있는 문화를 만들어갑니다. 중장기적으로는 지자체 실업팀을 시작으로 한 B2G 진출, 이후 학교 운동부 및 스포츠 센터 등으로의 확장, 그리고 자사 루틴 보조 제품 개발 및 AI 기반 피드백 고도화까지 이어지는 사업 로드맵을 바탕으로‘스포츠 루틴과 멘탈의 통합 솔루션’으로 자리 잡는 것이 목표입니다.”윈윈 스포츠 컴퍼니는 아이템을 인정받아 중앙대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 중앙대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com