[2025 중앙대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 소프트웨어 회사를 위한 AI 기반 기술 문서 자동 작성 서비스인 자일로닥스(zylo-docs) 개발하는 ‘자일로시스템즈’

박성규 자일로시스템즈 대표



자일로시스템즈는 소프트웨어 회사를 위한 AI 기반 기술 문서 자동 작성 서비스인 자일로닥스(zylo-docs)를 개발하는 스타트업이다. 박성규 대표(32)가 2025년 6월에 설립했다.박 대표는 컴퓨터공학을 전공했으며, 자일로시스템즈를 창업하기 전 약 1년 9개월 동안 플립션코리아에서 백엔드 엔지니어 및 제품 담당자로 근무하며 SaaS(Software-as-a-Service) 제품과 API를 개발해 패션·주얼리 산업의 스튜디오와 브랜드를 대상으로 가상 피팅 기술을 제공했다.그 이전에는 약 2년 6개월간 아마존웹서비시즈코리아(AWS Korea)에서 클라우드 기술 강사로 근무하며 다양한 개발자들을 만나, AWS의 다양한 클라우드 서비스를 소개하고 효과적으로 활용할 수 있도록 교육·컨설팅했다.“AWS에서 200개가 넘는 고도화된 서비스가 API라는 인터페이스를 통해 유기적으로 연결되는 모습을 보며 깊은 인상을 받았고, 언젠가 나도 이런 서비스를 만들어보고 싶다는 생각을 하게 되었습니다. 이후 플립션코리아에서 그 기회를 얻어 합류했고 도전적이고 열정적인 시간을 보냈습니다. 제품을 개발하고 시장에 선보이며 반응을 확인하고 계속해서 개선·업데이트하는 과정을 반복했습니다. 하지만 시간이 지날수록 서비스 도메인과 고객군의 한계로 인해 제 관심사와 도전 욕구를 충분히 펼치기 어렵다는 점을 느꼈습니다. 고민 끝에 오랫동안 몰입하고 도전할 수 있는 분야를 선택해 시작한 것이 바로 자일로닥스입니다.”API는 Application Programming Interface의 약자로, 프로그램끼리 서로 소통하는 방식에 대한 약속이다. 쉽게 말해, 두 소프트웨어가 어떻게 대화를 나눌지 정한 규칙이다.“예를 들어 날씨 정보를 제공하는 서비스(A)가 있다고 가정해 보겠습니다. 이 서비스의 API는 ‘서울의 현재 기온을 알려줘’라는 요청 형식과, 그 요청에 대해 {‘temperature’: 28}과 같은 응답 형식을 약속해 둡니다. 개발자는 이 약속을 그대로 사용해 다른 프로그램(B)에서 정의한 API를 이용해서 날씨 데이터를 받아올 수 있습니다. 이렇게 API의 규칙과 사용 방법을 정리한 문서가 바로 API 문서입니다. 이런 API 문서를 작성하는 전통적인 방식은 이렇습니다. 먼저 소프트웨어 아키텍트나 API 제품 담당자가 API 소비자(즉, 클라이언트 개발자)가 필요로 하는 API를 정의합니다. 어떤 경우에는 테크니컬 라이터가 그 역할을 하기도 합니다. 이렇게 정의된 API의 표준 형식은 보통 REST의 경우 OpenAPI를 사용하고, 스트리밍·이진 기반 RPC가 필요하면 gRPC를 채택해 Protocol Buffers(.proto)로 서비스와 메시지를 정의하기도 합니다. 이 표준을 바탕으로 API 인터페이스를 정의하고, 그걸 토대로 문서를 렌더링합니다. 렌더링된 문서는 보기 좋고 사용자 친화적인 형태로 다듬어지고 파트너사나 다른 팀원들과 공유할 수 있게 됩니다. 그런데 현실에서는 소프트웨어 아키텍트가 없거나 API 표준을 정의할 전문 인력이 없는 팀도 많습니다. 이럴 때 개발 타임라인 때문에 개발자는 코드를 먼저 작성하고, 그 다음에 문서를 만들어야 하는데 이 과정이 상당히 번거롭습니다. 이것은 제품이 변경될 때마다 문제는 계속 발생합니다.”자일로닥스는 바로 이 지점을 해결한다. 개발자가 작성한 코드를 직접 분석해 OpenAPI 표준(또는 다른 표준)에 맞춘 스펙을 자동으로 생성하고, AI가 이를 풍부하게 보완해준다. 그 결과, 별도의 전문 인력 없이도 깔끔하고 친절한 API 문서를 완성할 수 있고, 곧바로 파트너사나 팀원들과 공유할 수 있다.자일로닥스의 경쟁력은 탁월한 사용성과 유망한 기술력에 있다. “일반적으로 개발자는 제품 개발과 동시에 문서를 작성하고, 테스트를 위한 추가적인 문서 작업까지 수행해야 합니다. 물론 코드를 꼼꼼하게 작성하고 이를 문서로 변환할 준비를 해두면 이후에 편리하지만 그만큼 많은 시간과 노력이 필요합니다. 자일로닥스는 이러한 부담을 줄이기 위해 기존 웹 백엔드 프레임워크에 바로 임포트할 수 있는 라이브러리 형태로 구현했습니다. 이 덕분에 사용성 측면에서 매우 큰 강점을 가집니다. 예를 들어 FastAPI 프레임 워크를 사용하는 개발자라면, 보일러플레이트 코드를 몇 줄만 작성하면 OpenAPI 표준 문서가 자동 생성됩니다. 복잡한 설치 과정이나 별도의 환경 설정 없이 지금 쓰는 개발 방식 그대로 적용할 수 있다는 점이 핵심입니다. 이렇게 생성된 표준 문서는 어디서든 재사용 가능해, 유지보수와 협업 효율성을 높여줍니다.”기술력 측면에서는, OpenAPI 표준에 대한 깊은 이해를 바탕으로 설계된 시스템 프롬프트와, 이를 활용한 언어 모델 튜닝 기술이 핵심이다. 이러한 인공지능을 통해 가독성과 사용자 친화성을 극대화한 형태로 문서를 재구성한다. 단순히 API 스펙을 나열하는 수준을 넘어, 구조적 명확성과 풍부한 설명을 더해 개발자와 비개발자 모두가 쉽게 이해하고 활용할 수 있는 문서로 재탄생시키는 것이다. 이 두 요소가 결합되어 단순한 자동 문서화가 아닌 정확하고 풍부한 API 문서를 제공한다.현재 자일로닥스는 MVP 개발을 완료하고 여러 회사를 대상으로 클로즈 베타를 모집 중이다. 특히 API를 제품으로 판매하는 기업이 많다는 점에서 미국 시장을 주요 타겟으로 설정했다. 이를 위해 8월 미국 샌프란시스코 AI User Group의 ‘AI for Developer’ 세션에서 스피커로 발표를 진행했으며, 현지 개발자 커뮤니티와 잠재 고객을 직접 만났다.“국내 시장에서는 소프트웨어 트렌드가 비교적 빠르지 않지만 기술적 깊이와 안정성을 중시하는 금융, 건축 등 분야에도 접근해볼 계획입니다. 온라인 채널을 통한 글로벌 확산 전략도 병행 중입니다. Hacker News, Reddit, Twitter 등에 오픈 소스를 공유하여 초기 사용자의 관심을 유도하고 Product Hunt에도 곧 출시하여 글로벌 개발자 커뮤니티의 피드백을 받을 예정입니다.”창업 후 박 대표는 “제품과 문제 정의에 대해 실제 고객들이 깊이 공감할 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “또한, 자일로시스템즈의 제품에 기대를 걸고 협업을 제안하는 파트너사를 만날 때 행복을 느끼며 이들과 함께 더 멋진 회사로 성장하고 싶다는 목표가 더욱 확고해진다”고 말했다.자일로시스템즈는 박 대표를 포함해 총 3명으로 구성돼 있다. 대학교 동문이자 전 에이블리 소프트웨어 엔지니어인 조경호, 그리고 대학을 졸업하고 소프트웨어 마에스트로(국내 유수의 SW 인재 양성 프로그램)를 수료한 이규열 소프트웨어 엔지니어가 함께하고 있다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “문서는 단순한 안내 자료가 아니라 하나의 제품군”이라며 “좋은 문서는 개발자 경험을 향상하고, 이는 소프트웨어 제품의 지속적인 성장과 경쟁력 유지에 핵심적인 역할을 한다. 개발자의 관점에서 API 문서를 만들고 이를 당당히 그들의 핵심 제품군 중 하나로 자리매김할 수 있도록, 이 문제를 세계적으로 가장 잘 해결하는 회사가 되는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다.자일로시스템즈는 아이템을 인정받아 중앙대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 중앙대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com