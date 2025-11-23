[2025 중앙대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 초등학생 독서습관 형성을 위한 음성 AI 낭독 솔루션 ‘그로미’ 운영하는 ‘커리어블’

강대엽 커리어블 대표



커리어블은 취업 과외 플랫폼 ‘커리어블’과 초등학생 독서습관 형성을 위한 RVC 음성 AI 낭독 솔루션 ‘그로미’를 운영하는 스타트업이다. 강대엽 대표(31)가 2024년 1월에 설립했다.커리어블이 최근 집중하고 있는 그로미는 음성 AI 낭독 솔루션이다. 낭독 교육을 통해 긴 글을 집중해서 읽을 수 있는 힘을 길러준다. “요즘 초등학생들의 어휘력이 떨어지는 것은 물론이고, 긴 글을 집중해서 읽어내지 못하는 학생들도 크게 늘고 있습니다. 소리 내서 읽는 낭독 수업으로 이 문제를 해결하고 있습니다.”강 대표는 “낭독 수업이 온라인 게임처럼 진행되기 때문에 학생들이 친근하게 받아들이고 있다”고 강조했다.“일명 릴레이 낭독 게임입니다. 본인 차례에 정확하게 읽으면 점수가 올라가고, 두 번 잘못 읽으면 다음 사람으로 넘어가서 다음 사람이 이어서 읽습니다. 출석, 필사, 감상문 등을 통해 추가 점수도 쌓을 수 있습니다.”커리어블은 국내에 이어 해외 진출을 시작했다. “미국 미시건과 베트남 하노이에 거주하는 한국인 교민 초등학생들과도 수업을 하고 있습니다. 인천테크노파크를 통해 미국, 베트남 네트워크를 쌓게 되었습니다. 한인학교나 한글학교와의 POC도 완료했습니다. B2C를 넘어 자연스럽게 B2B로의 활로를 구축하게 되었습니다.”강 대표는 “여기에서 두 가지의 확장 포인트를 잡고 있다”고 말했다. “첫 번째는 대상을 확장해서 한국어를 배우고자 하는 외국인들과도 낭독 수업을 진행합니다. 한국어학당 및 다문화 가정 학생들 대상으로도 수업을 진행하고 있습니다. 두 번째는 언어를 확장해서 영어, 일본어 등으로도 낭독 수업을 진행합니다. 언어의 확장은 2027년도로 계획하고 있습니다.”커리어블은 나눔엔젤스에서 투자를 받았다. “사업적으로 도움을 많이 받아서 투자 결정을 내리게 됐습니다. 내년 중 TIPS 프로그램 선정을 위한 준비를 하고 있습니다.”커리어블은 기획 전반과 프로젝트 매니징을 총괄하고 있는 기획팀원, 수업-숙제-인증 시스템을 안정적으로 서빙해주고 있는 개발팀원, 기획의 세밀한 부분도 빠르게 캐치해서 시각화해주고 있는디자인 팀원 및 운영 담당 직원들과 함께하고 있다.앞으로의 계획에 대해 강 대표는 “그동안의 독서가 눈으로만 읽어왔다면 소리 내서 읽는 낭독을 통해 새로운 독서학습 문화를 만들어서 글로벌 표준으로 도약하는 것”이라며 “또, 비단 언어 학습자에 국한하지 않고, 성인 취미 독서로도 확장해서 낭독을 문화 트렌드로 만들어보고 싶다”고 말했다.커리어블은 아이템을 인정받아 중앙대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 중앙대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com