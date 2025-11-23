[2025 중앙대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] AI 감사일기 앱 클로디(Clody)를 운영하는 ‘케어위드’

박민경 케어위드 대표



케어위드는 AI 감사일기 앱 클로디(Clody)를 운영하는 스타트업이다. 박민경 대표(22)가 2025년 7월에 설립했다.“케어위드는 사람들이 자기 감정을 들여다보고 회복할 수 있도록 돕는 따뜻한 기술을 만들고 있습니다. 누구나 일상 속에서 감사함을 찾으며 감정 케어 루틴을 쉽게 시작할 수 있도록 AI 기술을 감성적으로 풀어낸 서비스를 지향하고 있습니다.”클로디는 AI가 답장을 주는 감사일기 앱으로, 정서적 피드백을 통해 긍정 습관 형성을 돕는다. 사용자가 감사일기를 작성하면, 캐릭터 ‘로디’가 공감과 응원을 담은 답장을 보내준다. 단순히 쓰고 끝나는 기록 앱이 아니라, 정서적 교류와 회복을 중심으로 설계된 AI 저널링 앱이다.현재 한국어 버전은 정식 출시 이후 누적 감사일기 7만 8,000건을 돌파했고(2025년 11월 1일 기준) 영어 버전도 출시를 완료해 미국 시장 진출을 시작했다.“클로디는 감정 회복을 위한 AI 답장 기능이 존재하는 유일한 감사일기 앱입니다. 많은 저널링 앱이 있지만 대부분 기록에만 머물러 있습니다. 클로디는 사용자의 기록에 반응하며, 꾸준한 사용을 유도하는 ‘정서적 피드백 구조’를 갖고 있어 리텐션 관점에서도 경쟁력이 높습니다. 친근한 캐릭터와 감성적인 UX로 사용자 몰입도를 높였고 출출시 후 평균평점 4.8의 평점을 기록하며 검증받고 있습니다.”클로디는 유저와 직접적으로 연결되는 채널을 중심으로 적극적으로 마케팅을 진행해오고 있다. 한국에서는 인스타그램과 스레드를 중심으로 자체 콘텐츠를 만들어내고 있고 최근에는 감정케어에 관심이 높은 인플루언서들과 협업을 진행해 공감 기반의 콘텐츠를 자연스럽게 노출시켰다. 영어 버전이 출시 되어 미국 대상 SNS 채널(인스타그램, 유튜브, 틱톡, 스레드, X 등)을 새롭게 오픈해서 운영 중이다.“출시 전에는 영어권 유저를 대상으로 한 MVP 테스트용 랜딩페이지를 별도로 제작해 사전 등록을 유도하고 사용자의 초기 반응을 분석하기도 했습니다. 단순한 광고보다는 사용자 일상에 자연스럽게 스며드는 방식으로 마케팅을 설계하고 있고 글로벌 확장에 맞춘 콘텐츠 전략도 점차 구체화하고 있습니다. 현재는 제품 완성도와 사용자 확보에 더욱 집중하고 있는 시기입니다. 서비스가 안정적으로 자리 잡고 글로벌 시장에서의 반응과 성장 속도가 구체화 된다면, 그 시점에서 다양한 형태의 외부 자금 조달 가능성은 열어두고 있습니다. 아직은 시장과 고객에 대한 검증이 더 필요하다고 판단하고 있어 장기적으로 지속 가능한 성장을 위한 기반을 다지는 데 주력하고 있습니다.”박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “대학 새내기 시절 코로나로 인해 우울감과 무기력함을 경험하던 중 감사일기를 통해 큰 감정 회복을 경험했습니다. 이 작은 루틴이 누군가에게는 삶의 방향을 바꿀 수도 있다는 확신이 생겨 직접 만들게 되었습니다. 자금은 개인 자금과 교내 창업 지원금 외부 대회 지원금 등을 통해 마련했습니다.”창업 후 박 대표는 “유저들이 ‘힐링되는 따듯한 앱’, ‘로디의 따듯한 답장이 위로가 된다’는 메시지를 줄 때 큰 보람을 느낀다”며 “앱이 단순한 기술을 넘어 사람의 마음을 어루만질 수 있다는 것을 실감할 때 가장 뿌듯하다”고 말했다.케어위드는 박 대표를 포함해 UX·UI 디자이너, Android 개발자, iOS 개발자, Backend 개발자 이렇게 총 5명이 함께하고 있다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “영어 버전 출시를 완료하며 글로벌 진출의 첫걸음을 내디뎠다”며 “앞으로는 미국 시장 내 유저 확보와 마케팅에 집중하면서 한국에서 검증된 감정케어 루틴을 해외에도 전파하고 싶다. 단순히 일기 앱이 아니라 긍정적인 사고를 퍼뜨리는 감정 회복 플랫폼으로 성장하는 것이 목표”라고 말했다.케어위드는 아이템을 인정받아 중앙대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 중앙대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com