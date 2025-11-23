[2025 중앙대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 건강한 펫푸드를 생산하는 펫푸드 테크기업 ‘펫프레시’

오찬미 펫프레시 대표



원물 중심의 습식 사료 및 프리미엄 간식을 생산·유통

직접 제조공장을 갖추고 제품 생산부터 유통까지 원스톱으로 관리

펫프레시는 반려동물의 노령화 및 질병 등에 적합한 커스텀 밀 플랜을 제공하고, 펫휴머니제이션 문화 확산에 따른 건강한 펫 식단의 수요를 맞추고자 원물 중심의 습식 사료 및 프리미엄 간식을 생산·유통하는 기업이다. 오찬미 대표가 2023년 7월에 설립했다.대표 아이템은 5종의 원물 습식사료인 ‘든든한끼’와 9종의 원물 프리미엄 간식이다. 촉촉치킨, 칼슘장어 등 독창적인 제품을 출시해 소비자에게 높은 호응을 받고 있다. 올 8월에는 1포에 1000억 CFU가 보장돼 눈물, 피부, 알레르기 고민을 한번에 해결할 수 있는 ‘포스트바이오틱스 부스터’를 출시했다. 아울러 반려동물의 습식관 및 건강, 알러지 등을 고려해 1:1 맞춤형 습식사료를 제공할 수 있는 생산 시설을 완비했다.‘든든한끼’는 펫프레시의 배합 및 향 보관 기술이 집약된 원물 중심 레토르트 멸균 습식사료로 기존 건사료, 냉장·냉동 화식(습식사료)에 비해 기호성이 높으며 상온 보관 및 해동 등 조리 없이 즉시 급여가 가능해 현대인의 라이프스타일에 적합한 습식사료다.무방부제, 무첨가, 무색소로 합성첨가물, 화학부형제 등에 따른 눈물, 알러지 유발을 막고, 100% 원물로만 제조해 건강한 식단 급여가 가능하게 만들었다. 제품의 유통기한은 최대 2년으로 재고 부담이 상대적으로 적고, 멸균 제품으로 수출 승인 및 선사 컨테이너 수출이 가능해 해외 진출에도 용이하다.펫프레시는 스타트업 펫푸드 업체로는 드물게 첫 시작부터 직접 제조공장을 갖추고 제품 생산부터 유통까지 원스톱으로 관리하고 있다. 재료부터 생산까지 전 과정을 직접 관리해 최고급 품질의 제품을 안전하게 제조하고 있는 게 가장 큰 강점이다.오 대표는 오프라인 매장을 중심으로 초기 판로를 구축했다. 고객 체험을 통해 제품의 신뢰도를 높이는 게 프리미엄 펫푸드 시장에서 무엇보다 중요하다고 판단했기 때문이다. 경기도 하남시, 서울 강남구, 동작구에서 직영 팝업스토어 매장을 열고 고객들을 직접 만났다. 제품 테스트가 완료된 직후 리브랜딩 작업을 진행해 2024년 10월부터 본격적으로 오프라인 매장에 진출했다.펫프레시는 갤러리아 백화점, 롯데백화점, 현대백화점, 타임스퀘어(경방), NC백화점 등 주요 백화점에서 팝업스토어를 진행했고, 주요 제품들이 완판되는 등 매출 측면에서 큰 성과를 냈다. 현재 갤러리아 백화점 센터시티점, 진주점에서 직영 단독 매장을 운영 중이며 갤러리아백화점 수원광교, 더현대 백화점 서울, 더현대 백화점 충청에서는 브랜드 제품이 입점되어 있다.“주요 거점 지역의 동물병원, 카페 등에서 펫프레시 제품을 제공하는 픽업스테이션도 운영 중입니다. 온라인 시장에서는 자사몰을 중심으로 한 달 구독 상품을 판매하고 있고, 쿠팡 로켓배송, 컬리 샛별배송, SSG 새벽배송에 입점해 있습니다.”오 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “2020년 3월 코로나19로 재택근무가 일반화됐습니다. 그래서 고민만 하던 반려동물을 입양하게 됐습니다. 보더콜리 믹스 반려견을 입양하면서 가장 큰 고민은 행복하고 즐겁게 ‘오래오래’ 함께 하고 싶은데 믿고 구입할 펫푸드가 한정적이라는 점이었습니다. 그래서 푸드 영양학을 공부하고, 미국에서 프리미엄 펫푸드 제품들을 보며 건강한 펫푸드를 만들어야겠다고 결심했습니다. 경제전문 기자와 서울대 법학대학 박사 과정을 모두 뒤로하고 펫프레시를 설립했습니다.”펫프레시는 2025년 7월 엔슬파트너스와 서울시립대기술지주로부터 시드 투자유치를 받았다. 엔슬파트너스는 첫 미팅 이후 1년 간 펫프레시의 성장을 지켜보며 시드 투자를 결정했다. 펫프레시는 빠른 매출 성장과 해외 판로 구축 등을 고려해 이르면 2026년 상반기 프리A 또는 시리즈A 투자를 유치할 계획이다.“창업 직후부터 꾸준히 오프라인 매장에서 직접 반려동물 보호자를 만나왔습니다. 펫푸드에 대한 정보의 부족함, 반려동물 건강 이슈 등 다양한 주제로 소통하며 보호자들의 고민이 무엇인지 명확히 알게 됐습니다. 우리 제품을 통해 알레르기, 눈물 등 각종 질병 등이 크게 개선되고, 입 짧은 강아지, 고양이들이 즐겁게 간식을 즐겼다는 소식을 들었을 때 기뻤습니다. 올해 미국 라스베이거스에서 열린 슈퍼주 박람회에 참가해 해외 바이어들을 대상으로 당사 제품을 소개했습니다. 제품의 맛과 형태, 향 등의 차별성을 높게 평가받아 바이어 미팅이 성공적으로 이뤄졌습니다. 미국, 캐나다, 유럽, 남미 지역에서 제품 납품 문의, 제품 제조 문의가 이어졌습니다. 우리나라가 펫푸드 구입 국가에서 펫푸드 수출 국가로 변모하는 데 일조할 수 있다는 데 큰 보람을 느꼈습니다.”앞으로의 계획에 대해 오 대표는 “국내 1위 펫푸드테크 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있다”며 “단기적으로 공장 증설 및 자동화를 진행하고, 팁스(TIPS)를 신청해 R&D 역량을 더욱 키울 것이다. 중장기적으롤 미국 현지에 생산 공장을 신설해 해외 시장에 본격 진출할 것”이라고 말했다.펫프레시는 아이템을 인정받아 중앙대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 중앙대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com