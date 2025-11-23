배웅규 중앙대 캠퍼스타운추진단장, “서울 캠퍼스타운사업의 초기 단계부터 지속 참여하여 풍부한 사업 운영 경험과 노하우를 축적”

-2019년부터 캠퍼스타운사업을 운영, ‘서울 서남권 창업밸리의 허브’라는 비전을 제시

-올해 AI를 핵심 키워드로 삼고 사업을 운영, 입주기업의 약 절반 정도가 AI 분야로 선발

-일찍부터 교내 창업 활성화 강조, 2022년부터 교과목 ‘지역문제해결형 청년창업’ 개설·운영

중앙대학교 캠퍼스타운추진단은 대학과 지역을 중심으로 청년창업 활성화와 지역 상생을 목표로 2019년에 조직돼 현재까지 7년째 캠퍼스타운사업을 운영하고 있다. 2019년부터 2022년까지 4년간 서울시의 지원을 받아 2기 종합형 사업을 성공적으로 수행했다. 그 성과를 바탕으로 5기 창업형 사업에 재선정되어 청년창업기업 육성 및 지역활성화를 위한 다양한 사업을 지속적으로 추진하고 있다.배웅규 중앙대 캠퍼스타운추진단장은 “우리 대학 캠퍼스타운추진단은 서울시 및 자치구, 지역사회, 유관기관, 다른 대학 등 여러 주체와의 긴밀한 협력을 통해 청년들이 창업에 도전하여 성장할 수 있는 지속 가능한 창업 생태계를 조성하고 있다”며 “더불어 대학과 지역사회를 연결하는 중요한 가교 역할을 수행하는 데 힘쓰고 있다”고 말했다. 서울 동작구 중앙대에서 배 단장을 만났다.중앙대학교 캠퍼스타운추진단 단장(2018∼현재)중앙대학교 사회기반시스템공학부(도시공학) 교수(2003∼현재)문화유산청 문화유산위원회 위원(2024∼현재)국토교통부 성과관리자체평가위원회 위원(2022∼현재)서울특별시 남산발전위원회 위원(2024∼현재)한국토지주택공사(LH) 공공주택지구 UCP/MP(2023∼현재)미국 콜롬비아대학교 GSAPP Post-Doc.(2006∼2007)“중앙대학교는 지난 7년간 캠퍼스타운사업을 운영하며 교내와 지역사회에 부족했던 창업지원 인프라를 구축하고 창업지원 시스템을 고도화하였다. 그 결과 다수의 우수 스타트업을 배출하고 대학 내 창업 문화 확산과 활성화에 기여했다. 특히 중앙대는 서울 캠퍼스타운사업의 초기 단계부터 지속 참여하여 풍부한 사업 운영 경험과 노하우를 축적하고 사업의 안정성과 확장성을 확보하였다.이러한 성과를 바탕으로 중앙대는 ‘서울 서남권 창업밸리의 허브’라는 비전을 제시하고 이를 실현하기 위해 서남권의 지(자치구), 산(산업계), 학(대학)의 다양한 주체들과 협력을 강화하였다. 그 과정에서 ‘한강 이남 캠퍼스타운 혁신 심포지엄’, ‘서남권 청년창업활성화를 위한 지⸱산⸱학 업무협약’, ‘서남권 캠퍼스타운 통합 IR Day’ 등을 추진하였다. 특히, 중앙대가 주도한 ‘서남권 지산학 협약’은 14개 지⸱산⸱학 기관이 참여한 서울 서남권 최초의 다자간 청년창업 협력 모델이다. 서남권 혁신 주체들이 함께 창업 전 주기 지원 체계를 구축하여 청년창업 활성화를 도모한다는 데 큰 의미를 지닌다. 이 협약을 토대로 중앙대 캠퍼스타운에서 성장한 우수 기업들이 서울경제진흥원(SBA), 금천구청 등의 서남권 창업지원 시설로 진출해 지역 창업 생태계 내에서 성장을 지속하고 있다. 중앙대학교는 앞으로도 서남권 창업밸리의 중심에서 청년창업 활성화와 대학과 지역의 동반성장을 선도해 나갈 것이다.”“올해는 사회 전반에 걸쳐 AI가 큰 반향을 일으켰으며, 중앙대 캠퍼스타운 역시 이러한 시대적 흐름에 발맞추어 AI를 핵심 키워드로 삼고 사업을 운영하였다. 이에 따라 AI 기술 기반의 창업팀을 집중 발굴하여 육성하고자 하였고 그 결과, AI분야 기업이 전체 입주기업의 절반 정도가 되고 있다. 그리고 일반인, 입주기업, 그리고 AI 기반 입주기업을 대상으로 AI 역량 수준 및 니즈에 맞춘 단계별 AI 역량 강화 프로그램을 운영하였다. 이를 통해 창업 기업과 일반인들의 AI 역량을 강화하고 AI 분야 창업 활성화를 위한 기반을 마련하고자 하였다. 또한 교내 AI 대학원과 연계하여 AI 기반 창업 기초 교육을 진행함으로써 우수한 AI 역량을 갖춘 인재들이 창업 역량을 갖추어 창업이라는 새로운 도전에 나설 수 있도록 지원하였다. AI가 전 산업 분야에서 혁신을 이끌고 있는 만큼, 중앙대 캠퍼스타운은 앞으로 AI 기반 창업 활성화를 위해 AI 창업 인재 양성과 AI 기반 창업기업의 성장 고도화를 지원할 수 있는 다양한 프로그램을 운영할 예정이다.”“캠퍼스타운사업의 목표는 청년창업 활성화와 대학과 지역의 상생이며 이를 달성하기 위해서는 대학과 지역사회 및 다양한 외부 기관과의 협력과 네트워킹이 중요하다. 특히 스타트업을 지속가능한 성장 기업으로 육성하려면 기술, 자금, 판로, 인재 등 다방면의 지원이 필요하다. 창업지원 기관이 내부 자원과 역량만으로는 이러한 창업의 전방위적 지원을 제공하는데 한계가 있다. 이에 중앙대학교 캠퍼스타운추진단은 사업 초기부터 지역사회 및 유관기관과의 협력체계 구축에 힘써 왔다. 그 결과, 창업 기업들이 성장하는 데 필요한 전문적이고 전방위적인 지원을 제공할 수 있었다. 또한 지산학 협력을 기반으로 지역 내 창업 인프라를 확충하고 다양한 협력 프로그램을 운영하고 있다. 동작구와의 협력으로 ‘동작스타트업센터’를, 서울시메트로9호선과의 협력으로 동작역 ‘청년창업 스튜디오’와 흑석역 ‘청년창업 문화공간’ 등의 창업지원 시설을 조성하였다. 또한 서남권 지산학 13개 기관과 업무협약을 체결하여 창업기업의 성장을 지원하는 다양한 공동 프로그램을 운영하고 있다. 이러한 외부 기관과의 유기적 협력과 네트워킹 역량은 중앙대 캠퍼스타운이 ‘서울 서남권 창업밸리의 중심’이라는 비전을 실현하는 데 핵심 동력이 되고 있다. 중앙대 캠퍼스타운은 앞으로도 지역사회 및 유관 기관과 협력함으로써 지속 가능한 창업생태계를 조성하는데 기여할 수 있길 기대한다.”“중앙대 캠퍼스타운은 창업 경진대회에서 창업 관련 전문가들의 심사를 통해 예비 창업자와 초기 창업자를 선발하고 있다. 입주기업 선발에서는 사업 아이템의 우수성과 사업 수행 역량을 중점적으로 심사한다. 구체적으로 사업 아이템의 우수성에서는 아이템의 독창성 및 차별성과 사업화 실현 가능성, 그리고 사업 수행 역량에서는 창업자의 역량과 실행 의지 등을 종합적으로 평가하고 있다.”“중앙대 캠퍼스타운은 창업 관심자, 예비 창업자, 초기 창업자를 대상으로 다양한 창업 프로그램을 운영하고 있으며 이 중, 교내 창업 활성화와 창업 인재 양성을 목표로 운영 중인 창업 정규 교과과정을 소개하고자 한다. 최근 캠퍼스타운사업의 핵심 목표 중 하나로 교내 창업 활성화가 강조되면서 이를 위해 캠퍼스타운 대학에 창업 관련 정규 교과과정의 운영이 권장되고 있다. 중앙대 캠퍼스타운은 일찍부터 교내 창업 활성화를 강조하면서 그 목적으로 2022년부터 학부생 대상의 정규 교과목인 ‘지역문제해결형 청년창업’을 개설·운영하고 있다. 이 교과목은 단순히 창업 이론을 학습하는 데 그치지 않고 학생들이 창업의 초기 단계를 실제로 경험하는 창업 실전형 커리큘럼으로 구성된 것이 특징이다. 즉, 학생들은 창업 아이템을 선정해 팀을 구성하고, 한 학기 동안 창업 아이디어 제안서 및 사업계획서 작성, IR 자료 제작 및 발표까지 수행하면서 예비적으로 창업 활동 전반을 경험하게 된다. 강사진은 창업 실무 전문가와 캠퍼스타운 입주기업 대표 등으로 구성하였는데, 특히 입주기업 대표들이 자신의 생생한 창업 경험담을 공유하고 학생들과 직접 소통하는 특강은 수강생들로부터 큰 호응을 얻고 있다. 이처럼 본 교과목은 커리큘럼 및 강사진을 실전 중심으로 구성하였고 그 결과 이론 중심에 머무는 기존 창업 교과목들과 달리, 수강생들이 실제 창업에 도전하여 창업팀으로 발전하는 성과도 나타나고 있다.”“중앙대 캠퍼스타운 출신 기업 중에서 다수의 기업이 시장에서 기술력과 사업성을 인정받으며 성장하고 있다. CES 혁신상 수상과 글로벌 시장 진출 등의 큰 성과를 거둔 기업도 여럿 배출되었다. 이러한 중앙대 캠퍼스타운 우수 스타트업 가운데, 특히 푸드테크 분야에서 두각을 나타내고 있는 대표적으로는 ‘메타텍스쳐’를 꼽을 수 있다. 메타텍스처는 중앙대학교 식품공학과 재학생들이 2022년에 설립한 기업으로, 국내 최초의 식물성 대체 계란인 ‘스위트에그’를 개발하였다. 스위트에그는 실제 계란과 90% 이상 유사한 식감을 구현하면서도 콜레스테롤이 없고, 저칼로리이며, 알러지 프리(Allergy-free)라는 점에서 높은 시장성과 경쟁력을 인정받고 있다. 또한 다양한 식물성 계란 가공 제품을 개발하여 B2C와 B2B 영역으로 사업을 확장해 나가고 있다. 이러한 성과를 바탕으로 메타텍스쳐는 ‘2023 한⸱아프리카 스타트업 경진대회’, ‘한⸱아랍 스타트업 경진대회’, ‘2024 WBAF 글로벌 콩그레스’ 등 다수의 창업 대회에서 우수한 성적을 거두었다. 특히 G20 산하의 글로벌 엔젤 투자자 네트워크인 WBAF가 주관한 ‘2024 WBAF 글로벌 콩그레스’에서 최종 TOP 3에 선정되어, WBAF 글로벌 펀드로부터 최대 300만 유로의 투자를 유치하는 성과를 달성하였다. 메타텍스쳐는 대학 창업팀으로 출발하여 기술 고도화와 투자유치를 통해 빠르게 성장하고 있다. 전 세계적으로 비건 식문화와 동물복지 등 윤리적 소비 트렌드가 확산하면서 대체 단백질 시장이 급성장 하는 가운데, 메타텍스쳐는 한국을 대표하는 글로벌 푸드테크 기업으로 성장해 나갈 것으로 기대된다.”“중앙대 캠퍼스타운은 성장 단계에 있는 기업들의 투자유치와 판로개척을 지원하기 위해 서남권 통합 IR Day, 서남권 공동 오픈이노베이션, 캠퍼스타운 데모데이, 피치덱 제작, 관련 교육 및 멘토링 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 특히 ‘중앙대 벤처투자 동문 모임(VCBD)’과의 연계를 통해 캠퍼스타운 입주기업이 VCBD로부터 실제 투자를 유치하는 성과도 거두었다. 올해는 이와 같은 기존 지원에서 한 단계 발전시켜, 푸드테크 분야에 특화된 투자유치 및 판로개척 프로그램을 새롭게 추진하였다. 푸드테크는 중앙대 캠퍼스타운의 특화 분야 중 하나로 우수한 푸드테크 창업 기업들이 다수 입주해 있다. 그런데 푸드테크는 산업 특수성이 강한 분야이기 때문에 일반적인 투자나 유통 지원 방식만으로는 한계가 있어서 해당 기업들의 성장에는 전문적 지원이 필수적이다. 이에 중앙대 캠퍼스타운은 푸드테크 기업의 스케일업을 효과적으로 지원하기 위해 푸드테크 분야 입주기업, 성공 스타트업 CEO, 투자 전문가 등이 함께 참여하는 푸드테크 특화의 투자유치 및 판로개척 프로그램을 운영했다. 프로그램에서는 푸드테크 투자유치 및 판로개척을 위한 특강, 토크콘서트, IR피칭 데이, 네트워킹 등을 실시하여 푸드테크 분야의 과제와 투자 및 판로개척 전략 등을 집중적으로 다뤘다. 푸드테크에 특화된 투자유치 및 판로개척 프로그램 운영을 통해, 중앙대 캠퍼스타운의 푸드테크 스타트업들이 산업 고유의 과제를 효과적으로 해결하고 성공적으로 도약할 수 있을 것으로 기대한다.”“서울캠퍼스타운사업이 올해 출범한 ‘라이즈(RISE, Regional Innovation System & Education)’와 연계되어 2026년부터 한 단계 발전된 모델로 운영될 예정이다. 올해 중앙대는 라이즈 사업과 캠퍼스타운 사업의 신규 공모에서 모두 선정되는 성과를 거두었다. 이에 따라 앞으로 중앙대 캠퍼스타운 사업은 본교 라이즈 사업의 ‘산학협력 생태계 활성화’, ‘BIO 클러스터 혁신 생태계 확산’, ‘창조산업 인재 양성’ 등 핵심 과제와 긴밀하게 연계하여 창업지원 프로그램을 보다 체계적이고 전략적으로 운영하게 된다. 중앙대 캠퍼스타운은 그동안의 캠퍼스타운 사업 운영 경험과 성과를 기반으로, 새롭게 추진되는 라이즈 사업과의 유기적 결합을 통해 AI·바이오 등 첨단산업 분야의 창업 육성을 더 강화하고 서울시의 청년·혁신 창업 중심지로의 도약에 기여할 것이다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com