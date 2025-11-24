나눔엔젤스 제공

인천 라이징스타 프로그램을 통해 큰 성장을 이뤄낸 기업 중 바바그라운드(대표 허정)와 LBS테크(대표 이시완)는 국내외 시장에서 스케일업 가능성을 인정받은 우수 사례로 평가된다.특히 이번 프로그램을 통해 두 기업은 기술적 차별성, 시장성, 확장성을 고루 갖추고 있으며, 나눔엔젤스의 체계적 지원을 기반으로 글로벌 성장 속도를 더욱 높이고 있다.바바그라운드는 2019년 12월 설립된 로컬·체험 여행 OTA 플랫폼 '노는법'을 운영하는 기업으로, 개발자 커리어와 항공 승무원 경험을 가진 허정 대표가 인천 지역 및 국내 농촌·체험마을 등에서 발굴한 로컬 자원을 디지털화·상품화하여 글로벌 OTA 채널에 자동 연동하고 있다.이번 프로그램을 통해 IR 전략을 고도화하고 제품화 방향을 확립했다. 2024년 기준 매출 약 10.5억 원, 당기순이익 약 2.5억 원을 기록했으며, 구글 창구 7기 등 글로벌 진출 지원사업에 선정되는 등 성장 속도를 높이고 있다.LBS(Location Based Service)테크는 2019년 1월 설립된 보행로 기반 스마트 모빌리티 전문 기업으로, '모두를 위한 이동권'이라는 비전을 통해 교통약자를 포함한 누구나 안전하고 편리하게 이동할 수 있는 도시를 만들기 위한 기술을 개발하고 있다. 또한 본 프로그램을 통해 인천시 미래도시총괄계획자 에드워드 양과 접점을 만들며 인천시 내에서의 모듈화 방안을 구체적으로 논의하기도 하며 국내 접근성 데이터 플랫폼 전국 확장, 다양한 교통약자를 위한 서비스 고도화 등을 로드맵으로 제시했다.올해 영국 버밍엄 실증을 검증하며 글로벌 시장형 BM 검증을 체계적으로 설계했고, 자율주행·모빌리티 혁신 분야 VC 네트워크 확대해 스케일업의 모멤텀을 확실히 입증할 수 있는 계기가 됐다.이시완 대표는 "앞으로도 일본·독일·미국 등 해외 도시와의 협력을 확대하고 다양한 교통약자를 위한 서비스 고도화 등의 로드맵을 제시하며 국제 표준이 되길 희망한다"고 포부를 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com