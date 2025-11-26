청년 창업가들이 만든 휴대 정수 기술, 레저 시장의 새 대안으로 떠오르다

캠핑·레저 시장이 커지는 가운데, 야외 활동 중 생수병 사용 증가 문제에 주목한 두 청년 창업가가 있다. 화학·화학공학 전공의 최아영 대표와 재료공학 전공의 양지민 공동창업자가 설립한 스타트업 주식회사 아디브(ADIVE Inc.)다. 이들이 개발한 휴대용 정수 장치 ‘캐니언(KANYON)’은 생수병에 대한 의존을 줄이고 자연 수원을 생활용수로 전환하는 기술을 담고 있다.대구경북과학기술원(DGIST)에서 화학 및 화학공학을 전공한 최아영 대표는 캠핑을 다니며 생수를 여러병 사서 들고 가야 하는 번거로움을 경험했다. 그는 "자연 속에서 물을 자유롭게 사용할 수 있는 환경이 만들어진다면, 생수병 사용과 휴대 부담이 줄어들 수 있다"고 판단했다.양지민 공동창업자 겸 이사는 마케팅과 사용자 경험 전반을 총괄하며 제품이 실제 고객에게 전달되는 방식에 집중해 왔다. 두 창업자는 기술과 시장의 요구를 조화시키는 데 주력했고, 이들이 세운 아디브의 핵심 비전은 "누구나 어디서든 물을 자유롭게 사용할 수 있는 세상"이다.캐니언은 강·계곡 등의 자연 수원을 2중 복합 필터로 정수해 생활용수로 전환하는 휴대형 기기다. 야외 캠핑이나 차박, 백패킹 등 전원 인프라가 제한적인 환경에서도 작동 가능하도록 설계됐다. 생수 구매 대신 현장에서 바로 물을 해결할 수 있다는 점에서 환경적 가치와 사용자 편의성을 동시에 갖췄다.아디브는 설립 이후 기술적·사회적 가치를 인정받아 중소벤처기업부 장관상, ‘물산업혁신창업대전’ 우수상 등 여러 상을 수상했으며, 국내 물산업 혁신 스타트업으로 부상했다.아디브는 국내 크라우드펀딩 플랫폼 와디즈(Wadiz)를 통해 캐니언의 첫 출시를 진행했으며, 목표 금액을 상회하는 펀딩률을 달성했다. 캠퍼들 사이에서 "생수 대신 가볍게 들고 갈수 있다"는 긍정적 피드백이 이어지며 재구매 문의도 증가하고 있다. 양 공동창업자는 "편의성을 경험한 사용자들이 입소문을 내면서 자연스럽게 홍보가 됐다"고 말했다.아디브는 국내 캠핑 시장을 시작으로 미국, 아프리카 등 레저 및 물 부족 지역으로의 확장을 준비 중이다. 특히 케냐 현지 기업과 MOU를 체결하며 해외 시장 진출의 첫걸음을 뗐으며, 아프리카 시장에서 캐니언이 플라스틱 생수병 절감에 기여하는 새로운 변화의 시작점이 될지 주목된다.최 대표는 "우리는 기술로 물 문제와 레저 경험을 동시에 바꿔가고자 한다"며 "생수병이 필수가 아닌 선택이 되는 날을 앞당기고 싶다"고 말했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com