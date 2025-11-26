청년 창업가들이 만든 휴대 정수 기술, 레저 시장의 새 대안으로 떠오르다

대구경북과학기술원(DGIST)에서 화학 및 화학공학을 전공한 최아영 대표는 캠핑을 다니며 생수를 여러병 사서 들고 가야 하는 번거로움을 경험했다. 그는 "자연 속에서 물을 자유롭게 사용할 수 있는 환경이 만들어진다면, 생수병 사용과 휴대 부담이 줄어들 수 있다"고 판단했다.
양지민 공동창업자 겸 이사는 마케팅과 사용자 경험 전반을 총괄하며 제품이 실제 고객에게 전달되는 방식에 집중해 왔다. 두 창업자는 기술과 시장의 요구를 조화시키는 데 주력했고, 이들이 세운 아디브의 핵심 비전은 "누구나 어디서든 물을 자유롭게 사용할 수 있는 세상"이다.
캐니언은 강·계곡 등의 자연 수원을 2중 복합 필터로 정수해 생활용수로 전환하는 휴대형 기기다. 야외 캠핑이나 차박, 백패킹 등 전원 인프라가 제한적인 환경에서도 작동 가능하도록 설계됐다. 생수 구매 대신 현장에서 바로 물을 해결할 수 있다는 점에서 환경적 가치와 사용자 편의성을 동시에 갖췄다.
아디브는 설립 이후 기술적·사회적 가치를 인정받아 중소벤처기업부 장관상, ‘물산업혁신창업대전’ 우수상 등 여러 상을 수상했으며, 국내 물산업 혁신 스타트업으로 부상했다.
아디브는 국내 크라우드펀딩 플랫폼 와디즈(Wadiz)를 통해 캐니언의 첫 출시를 진행했으며, 목표 금액을 상회하는 펀딩률을 달성했다. 캠퍼들 사이에서 "생수 대신 가볍게 들고 갈수 있다"는 긍정적 피드백이 이어지며 재구매 문의도 증가하고 있다. 양 공동창업자는 "편의성을 경험한 사용자들이 입소문을 내면서 자연스럽게 홍보가 됐다"고 말했다.
아디브는 국내 캠핑 시장을 시작으로 미국, 아프리카 등 레저 및 물 부족 지역으로의 확장을 준비 중이다. 특히 케냐 현지 기업과 MOU를 체결하며 해외 시장 진출의 첫걸음을 뗐으며, 아프리카 시장에서 캐니언이 플라스틱 생수병 절감에 기여하는 새로운 변화의 시작점이 될지 주목된다.
최 대표는 "우리는 기술로 물 문제와 레저 경험을 동시에 바꿔가고자 한다"며 "생수병이 필수가 아닌 선택이 되는 날을 앞당기고 싶다"고 말했다.
한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com
