쿠빙스, '2025 서울카페쇼' 성료… 예비 창업자 관심

프리미엄 주방가전 브랜드 쿠빙스(회장 김종부)는 지난 19일부터 22일까지 서울 코엑스에서 열린 ‘2025 서울카페쇼’에 참가해 전시를 마무리했다고 밝혔다.올해 제24회를 맞은 ‘2025 서울카페쇼’는 국내외 35개국 631개사, 3,903개 브랜드가 참여하며 최대 규모의 커피·F&B 산업 전시회임을 다시 한 번 증명했다. ‘서울카페쇼’는 커피, 음료, 디저트 등 F&B 산업 전반을 아우르는 대표 전문 전시회로 자리매김하며 업계 관계자와 창업 준비자들에게 중요한 정보 교류의 장이 되고 있다.쿠빙스는 이번 전시회에서 상업용 오토 진공 블렌더 'CB1000'과 상업용 착즙기 'KCS-6000K', 'KCS-7002K'를 주력으로 전시 부스를 운영했다. 부스에서는 시연과 함께 신선한 생과일을 그대로 갈아 만든 주스와 스무디를 직접 맛볼 수 있도록 시음을 제공해 높은 호응을 얻었다.특히 현장에서 주목받은 상업용 오토 진공 블렌더 'CB1000'은 산화와 거품 발생을 줄이는 진공 블렌딩 기술로 한층 부드럽고 선명한 음료 품질을 구현한다. 강력한 출력과 내구성으로 고강도 재료도 안정적으로 블렌딩할 수 있으며, 방음커버를 적용해 매장 소음 부담을 줄일 수 있다는 점이 특징이다.쿠빙스 관계자는 "이번 카페쇼는 예비 창업자들에게 쿠빙스의 핵심 기술을 직접 소개할 수 있었던 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 고객 니즈에 부합하는 제품 개발과 경쟁력 강화를 이어가겠다"고 전했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com