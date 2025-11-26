벤디트, 3년간 1000개 업소 OTA 채널 확대 지원

숙박업 통합 관리 솔루션 기업 벤디트가 지난 3년간 전국 1,000개 숙박업소의 OTA(온라인 여행사) 채널 확대와 운영 효율화를 지원해 왔다고 밝혔다.벤디트는 국내 최다 OTA 채널 연동을 지원하는 통합 솔루션으로, 숙박업 경영자들이 야놀자, 에어비앤비 등 주요 예약 플랫폼에 쉽게 입점하고 관리할 수 있도록 돕고 있다. 특히 국내 유일하게 네이버 예약 연동을 제공하고 있다.실제로 서울 명동에서 픽셀스테이를 운영하는 로카101은 벤디트 솔루션 도입 후 해외 OTA 자동 연동과 무인 시스템을 활용해 매출이 3배 증가했다. 김광호 슈퍼바이저는 "벤디트 덕분에 야놀자, 에어비앤비 등 해외 OTA 예약이 자동으로 연동돼 외국인 고객 유입이 크게 늘었다"며 "프론트 직원 없이도 24시간 체크인이 가능해 운영 효율도 높아졌다"고 전했다.이 같은 성과를 바탕으로 로카101은 올해 픽셀스테이 브랜드로 호스텔 2개 지점을 추가 오픈할 예정이다.벤디트는 단순히 자동화 시스템을 제공하는 것을 넘어, 소상공인들이 더 많은 OTA 채널에 입점하고 매출을 확대할 수 있도록 실질적인 편의를 제공한다. 숙박업주들이 여러 예약 플랫폼을 일일이 관리하는 부담을 줄이고, 자동화된 채널 관리로 더 많은 고객을 유치할 수 있도록 지원하고 있다.또한 벤디트는 24시간 CS 지원과 AI 성인인증 시스템을 통해 법적 리스크 관리도 돕고 있다. 청소년보호법 준수를 위한 자동 신분증 인증과 로그 기록으로 숙박업주의 주의의무 이행을 지원한다.벤디트 관계자는 "벤디트는 소상공인과 OTA 플랫폼이 함께 성장하는 생태계를 만들기 위해 노력해왔다"며 "숙박업주들이 더 많은 예약 채널을 활용하고, OTA 플랫폼들도 더 많은 숙박업소와 연결될 수 있도록 가교 역할을 해왔다"고 강조했다. 이어 "앞으로도 소상공인의 실질적인 매출 증대와 OTA 생태계 전반의 발전을 위해 기술 혁신을 지속하겠다"고 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com