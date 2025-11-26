서원대 공성배 학생, 대한민국디자인전람회 은상

제공=서원대학교

서원대학교(총장 손석민)는 패션의류학과 4학년 공성배 학생이 ‘2025 대한민국디자인전람회’에서 은상(중소벤처기업부장관상)을 수상했다고 밝혔다.대한민국디자인전람회는 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원과 한국디자인단체총연합회가 공동으로 운영하는 국내 대표 디자인 공모전이다. 가장 긴 역사를 가진 국가 주도 콘셉트 디자인 전람회로, 올해는 총 6,611점의 작품이 접수됐으며 서류 심사부터 실물 심사, 프레젠테이션 심사를 거쳐 최종 수상작이 선정됐다.공성배 학생은 패션/텍스타일디자인 부문에 '기억의 재구성'을 출품해 은상의 영예를 안았다. 해당 작품은 군 복무 경험에서 영감을 받아 밀리터리 디자인의 실용성과 편안함을 재해석한 것으로, '편안함이 주는 자유'라는 메시지를 패션 디자인에 담아낸 점이 높은 평가를 받았다.공성배 학생은 "수업을 통해 배운 기획부터 제작까지의 과정이 실제 작품으로 이어지며 큰 힘이 됐다"며 "이번 수상을 계기로 작업 세계를 더 확장해 나가고 싶다"고 전했다.임민정 패션의류학과 학과장은 "학생의 열정과 역량이 좋은 성과로 이어져 매우 기쁘다"며 "앞으로도 AI·디지털 기반의 패션 디자인 교육을 강화해 국내외 현장에서 경쟁력 있는 디자이너를 양성하겠다"고 말했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com