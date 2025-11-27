마포구고용복지지원센터, 청년도전지원사업 성료... 이수율 95% 달성

'청년도전지원사업'은 6개월 이상 취업, 교육, 직업훈련 등에 참여하지 않고 있는 청년들에게 맞춤형 프로그램을 제공해 구직 의욕을 고취하는 것을 목표로 하는 사업이다. 참여자의 구직준비도에 따라 단기(5주), 중기(15주), 장기(25주) 과정으로 구성되며, 각 과정은 단계별 목표와 내용에 따라 체계적으로 진행된다.
2025년 사업에는 총 120명의 청년이 참여했으며, 이 중 114명이 과정을 성공적으로 이수해 95%의 이수율을 달성했다. 프로그램을 수료한 청년들은 자신감을 회복하고 구직 및 직무 역량이 향상되는 등 다양한 측면에서 유의미한 변화를 보였다.
마포구고용복지지원센터는 본 사업을 통해 청년들의 자신감 향상과 구직 의지 고취시키는 데 그치지 않고, 진로 설정에 어려움을 겪는 청년들을 대상으로 진로 컨설팅, 구직서류 작성, 면접 교육 등 실질적인 취업 준비 교육도 함께 제공했다. 이로써 수료 후에도 구직 활동을 지속할 수 있도록 기반을 마련했다.
특히 참여자들의 수요를 반영한 서비스 연계 계획을 수립하고, 고용노동부에서 지원하는 ‘구직자 도약 패키지’와 '국민취업지원제도' 등 관련 제도를 센터에서 직접 접수받아 원스톱으로 연계했다. 그 결과, 전체 이수자의 55%(63명) 이상이 실제로 취·창업에 성공하거나 정부의 구직자 지원 제도에 참여하는 성과로 이어졌다.
마포구고용복지지원센터 관계자는 "청년들이 프로그램 수료 이후에도 지속적으로 사회활동과 구직활동을 이어갈 수 있도록, 사후관리 상담과 더불어 센터에서 주최하는 교육 및 일경험 프로그램을 지속 연계할 계획"이라고 밝혔다.
