제주 신사업창업사관학교, 성과공유회 성료

중소벤처기업부가 총괄하고 소상공인시장진흥공단이 전담하는 (이하 소진공) 신사업창업사관학교 제주(이하 제주 신창사)의 현 기수(18기) 창업기업들이 1년간 성과를 공유하고 향후 성장 방향을 모색하는 '2025년 신사업창업사관학교(제주) 성과공유회'가 지난 21일 성공적으로 마무리됐다.제주 신창사 성과공유회는 예비 창업기업들의 실질적인 성장을 지원해온 신사업창업사관학교의 주요 프로그램 운영 성과를 알리고, 참여 기업 간 네트워크를 강화하기 위해 마련됐다.이날 참여 기업들은 ▲사업모델 고도화 ▲문제 해결 사례 ▲매출 성장 및 지식재산권 출원 ▲MVP 제작 및 PoC 결과 등 올해 제주 신창사의 프로그램을 통해 이루어낸 핵심 성과를 발표하며 그간의 노력을 서로 인정했다.또한 성과공유회는 서귀포시에 소재한 '스타트업 타운'에서 같은 날 진행된 '2025 THE NEXT Challenge'행사와 연계해 진행됐으며, 한 해의 성과를 공유하는 것은 물론 차후년도의 지원사업 연계를 통한 성장 전략을 제시했다.제주 신창사를 운영하는 와이앤아처의 김승희 팀장은 "이번 성과공유회는 단순한 발표 자리를 넘어, 올해 참여 기업들이 생성한 실질적 성과를 함께 확인하고 향후 도약 방향을 논의하는 의미 있는 시간이었다"며, "앞으로도 창업기업들이 사업화 단계에서 겪는 어려움을 해결하고, 지속 가능한 성장을 이어갈 수 있도록 체계적인 지원을 강화할 것"이라고 말했다.이번 제주 신창사 18기 기업으로는 ▲오조-강태웅 대표 ▲꿀노랑-권세나 대표 ▲고테라-권현진 대표 ▲코너플래그스튜디오-김승현 대표 ▲눈목-김지원 대표 ▲로컬리-김한솔 대표 ▲스튜디오균-류지란 대표 ▲유녹사-방민주 대표 ▲블루닷랩스-변승아 대표 ▲스튜디오부-부상훈 대표 ▲주난-빈준한 대표 ▲프루스카-양승헌 대표 ▲한포식이-양윤정 대표 ▲늘보곳간-엄새영 대표 ▲그린수피아-유국종 대표 ▲쎄미쑤-이지민 대표 ▲워즈왓-임동호 대표 ▲루미바이츠-정은경 대표 ▲제주마누카-허승용 대표 ▲시아주르-현은하 대표가 선정된 바 있다.제주 신사업창업사관학교는 예비·초기 창업기업을 대상으로 사업화 교육, 멘토링, 네트워킹, 테스트베드, 투자 연계 등 다양한 프로그램을 운영하며 지역 창업 생태계 활성화에 기여하고 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com