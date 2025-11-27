'2025 상반기 대한민국 액셀러레이터 산업백서' 씨엔티테크, 투자건수 1위, 업계 전반 성장세 속 견조한 성과

국내 액셀러레이터 산업이 빠르게 성장하는 가운데, 씨엔티테크가 최근 발간된 '2025 상반기 대한민국 액셀러레이터 산업백서'에서 누적 투자건수 1위를 기록한 것으로 나타났다. 다만 씨엔티테크 측은 “업계 전체의 성장 속에서 함께 쌓은 결과”라며 “특정 기관의 성과보다 한국 AC 산업 전체의 역할 확대를 더 중요하게 보고 있다”고 밝혔다.백서에 따르면 씨엔티테크는 2017년 제도 도입 이후 2025년 상반기까지 누적 481건의 투자를 기록해 전체 1위에 올랐다. 뒤이어 블루포인트파트너스(382건), 인포뱅크(300건) 등이 상위권에 자리했다.연도별 자료에서도 씨엔티테크는 2023년 81건, 2024년 103건으로 2년 연속 투자건수 1위를 유지했다. 2024년 기준으로는 인포뱅크(75건)보다 28건 앞선 수치다.업계에서는 “씨엔티테크가 투자 규모보다는 다수의 초기기업에 폭넓게 투자하는 소액·다건 전략을 지속적으로 유지해온 것이 높은 투자건수로 이어진 것”이라는 평가가 나온다. 실제로 2024년 씨엔티테크의 건당 평균 투자금액은 약 2억원 수준으로, 대형 투자 중심의 벤처투자회사들과 차별화된 전략을 취하고 있다.보육 프로그램 운영 역량에서도 존재감을 보였다. 백서는 씨엔티테크가 배치형 프로그램 91개(95.8%)로 전체 1위를 기록했다고 밝혔다. 이는 단순 멘토링이나 교육 프로그램보다 3~6개월 단위 집중 육성 프로그램을 가장 많이 운영한 기관임을 의미한다.한편 산업 전반을 보면 2017~2025년 상반기까지 AC가 집행한 누적 투자금액은 3조 8,053억원, 누적 투자건수는 11,615건, 이 중 초기기업 투자 비중은 65%로 나타났다. 등록 후 첫 투자까지 평균 소요기간은 0.6년으로, AC가 초기 스타트업 자금 공급에 빠르게 대응하는 구조적 특징도 확인됐다.전화성 씨엔티테크 대표는 “투자건수 1위라는 결과는 그동안 현장에서 뛰어온 직원들과 수많은 창업팀이 함께 만들어낸 것”이라며 “협회장으로서 특정 기관의 성과보다 업계 전체의 역할 강화와 제도적 기반 마련에 더 책임감을 갖고 있다”고 말했다. 이어 “스타트업의 초기 성장을 돕는 기관들이 서로 협력해 산업 전반의 경쟁력을 높이는 것이 무엇보다 중요하다”고 덧붙였다.업계 관계자는 “초기기업 생태계가 확대되면서 다수의 AC들이 각자의 방식으로 보육·투자를 강화하고 있다”며 “향후 AC 업계 전반이 글로벌 진출, 후속투자 연계, 회수 구조 개선 등을 함께 고민해야 할 시점”이라고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com