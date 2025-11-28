이스터애드, '3D 디지털 상호작용 광고 플랫폼' 성과 검증 완료

이스터애드(EasterAd)가 2026년 4월 정식 서비스 출시를 앞두고 성과 검증을 완료했다. 이는 경희대학교 아이디어사업화 지원사업을 성공적으로 마무리하며 공식화된 내용이다.이스터애드가 선보이는 광고 플랫폼은 3D 디지털 환경에서 작동하는 상호작용 가능한 내재형 광고 플랫폼으로, 게임 및 XR 콘텐츠 내에서 옥외광고나 디지털 사이니지처럼 자연스러운 광고를 구현한다.해당 광고는 게임 내 광고판, 포스터, 빌보드 형태로 배치되어 이용자의 몰입감을 유지하며 클릭 등 상호작용이 가능하다. 이러한 상호작용 가능한 광고는 일반 노출 광고 대비 5배에서 20배 높은 수익성을 보일 것으로 기대된다.이스터애드는 2025년 경희대학교 아이디어사업화 지원사업과 파일럿 프로그램을 성공적으로 수행했다. 현재 TWENTYOZ(VIVEN)를 포함한 게임사들과 베타테스트를 진행 중이며, MayFly와는 MOU를 체결하고 게임 아트 스타일에 어울리는 광고 모집 및 송출에 대한 상호 협력 의향을 확정했다.이스터애드 관계자는 "경희대학교 아이디어사업화 지원사업을 통해 저희 플랫폼의 기술적 완성도와 시장 잠재력을 성공적으로 검증했다"고 밝혔다. 이어 "특히 3D 환경 내 상호작용 가능한 광고가 이용자 몰입을 방해하지 않으면서도 높은 수익 창출이 가능하다는 점을 확인했으며, 이는 2026년 정식 서비스 출시를 위한 핵심 동력이 될 것"라이고 전했다.기술적 측면에서 이스터애드는 IAB 국제 표준을 준수하며, AI 기반의 Interactable Impression(상호작용 가능한 수준의 유효 시청) 측정 기술 개발을 완료했다. 이는 인지 가능한 수준의 시청만을 평가하는 기존 측정 방식과 차별화된다.한편, 이스터애드는 현재 게임 시장을 중심으로 서비스를 진행하며 향후 메타버스 및 XR 콘텐츠 전반으로 확장할 계획이다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com