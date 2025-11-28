닥터지, 日 마더스협회서 6개 품목 인증 획득

닥터지는 일본 마더스협회로부터 닥터지 6개 품목의 인증을 획득했다고 28일 밝혔다.일반사단법인 일본마더스협회는 일본 내 육아 및 가족 소비자층을 대표하는 공신력 있는 단체이다. 닥터지가 획득한 ‘일본마더스협회 추천 인정’은 제품의 안전성, 신뢰성, 사용 편의성 등을 기준으로 엄격한 심사를 진행한 결과, 가족 소비자에게 추천할 만한 안전성과 품질력을 보유했다고 판단된 제품에만 부여된다.닥터지가 인증을 획득한 제품은 ‘그린 마일드 업 선 플러스’, ‘브라이트닝 업 선 플러스’, ‘레드 블레미쉬 수딩 업 선’, ‘블랙 스네일 글루타치온 톤업 선’, ‘비타 클리어 선 세럼’, ‘비타 클리오 워터프루프 선 스틱’ 등 선케어 6종이다.이번 인증의 대표 제품인 ‘그린 마일드 업 선 플러스’는 올리브영 어워즈 선케어 부문에서 6년 연속 수상한 온 가족이 안심하고 사용할 수 있는 저자극 선크림이다. 출시 직후 발림성 좋은 무기자차 선크림으로 주목받으며 '선크림은 닥터지' 공식을 만들어 낸 닥터지의 선케어 스테디셀러다. 민감하고 여린 피부도 편안하게 사용할 수 있게 만들어졌으며 피부 자극 테스트를 포함한 인체 적용 시험도 완료했다.박지훈 고운세상코스메틱 일본 마케팅 팀장은 "일본의 가족 단위 소비자들이 믿고 사용할 수 있는 제품으로 인증받아 의미가 깊다”며 “앞으로도 일본 현지의 다양한 소비층과 접점을 넓히고 소통을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com